Малина, известная человечеству с древних времен, вновь привлекает внимание ученых и диетологов. Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов, рассказал о новых гранях пользы этой ароматной ягоды, чья история насчитывает не одно тысячелетие. РИАМО опубликовало интервью, в котором специалист раскрывает секреты малины и ее влияние на здоровье человека.

При калорийности всего 46 ккал на 100 грамм, малина обладает впечатляющим составом полезных веществ. Витамины С, В-группы, Е и РР сочетаются с минералами: железом, цинком, магнием и калием. Особое внимание стоит уделить флавоноидам, антоцианам и салициловой кислоте, которые делают малину не только вкусной, но и ценной для здоровья.

Малина как профилактика заболеваний: научные подтверждения

Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление малины может стать эффективной профилактикой целого ряда заболеваний. Ягода демонстрирует способность регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с предрасположенностью к диабету. Ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена.

Сердечно-сосудистая система также получает поддержку от этой ягоды. Малина улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также изучают ее потенциальную противоопухолевую активность, хотя исследования в этом направлении пока проводятся только на животных.

Свежая малина: лучший способ сохранить пользу

Для максимального сохранения полезных свойств эксперты рекомендуют употреблять малину в свежем или замороженном виде. Традиционное варенье, несмотря на приятный вкус, теряет большую часть ценных компонентов в процессе приготовления. Оптимальная суточная порция малины составляет около 200 грамм. Лучше употреблять ягоды отдельно от других продуктов или добавлять их в каши и смузи.

Евгений Белоусов отметил, что из-за высокого содержания органических кислот малина может быть противопоказана при гастритах, язвенной болезни и подагре. С осторожностью следует относиться к этой ягоде людям с аллергией на салицилаты — в малине содержится природный аналог аспирина.

Важно отметить, что 16 августа в России ежегодно отмечают День малинового варенья. Дата праздника связана с тем, что в этот день на Руси праздновали Малинник, чтобы отметить завершение основного периода сбора ягоды. Этот праздник — еще одно напоминание о ценности и пользе малины.

Интересные факты о малине:

Малина относится к семейству розоцветных и насчитывает более 200 видов.

Листья малины также обладают полезными свойствами и используются в народной медицине.

Малина содержит эллаговую кислоту, которая является мощным антиоксидантом и может защищать клетки от повреждений.

В заключение, Евгений Белоусов подчеркивает, что малина — это не только вкусная ягода, но и ценный источник полезных веществ, способствующий поддержанию здоровья и профилактике различных заболеваний. Умеренное употребление малины в свежем виде может стать частью здорового и сбалансированного рациона.