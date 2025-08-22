Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малиновое варенье
Малиновое варенье
© Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:20

Малиновый парадокс: как сладкая ягода помогает держать сахар под контролем

Малина и диабет: как ягода влияет на уровень сахара в крови

Малина, известная человечеству с древних времен, вновь привлекает внимание ученых и диетологов. Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов, рассказал о новых гранях пользы этой ароматной ягоды, чья история насчитывает не одно тысячелетие. РИАМО опубликовало интервью, в котором специалист раскрывает секреты малины и ее влияние на здоровье человека.

При калорийности всего 46 ккал на 100 грамм, малина обладает впечатляющим составом полезных веществ. Витамины С, В-группы, Е и РР сочетаются с минералами: железом, цинком, магнием и калием. Особое внимание стоит уделить флавоноидам, антоцианам и салициловой кислоте, которые делают малину не только вкусной, но и ценной для здоровья.

Малина как профилактика заболеваний: научные подтверждения

Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление малины может стать эффективной профилактикой целого ряда заболеваний. Ягода демонстрирует способность регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с предрасположенностью к диабету. Ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена.

Сердечно-сосудистая система также получает поддержку от этой ягоды. Малина улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также изучают ее потенциальную противоопухолевую активность, хотя исследования в этом направлении пока проводятся только на животных.

Свежая малина: лучший способ сохранить пользу

Для максимального сохранения полезных свойств эксперты рекомендуют употреблять малину в свежем или замороженном виде. Традиционное варенье, несмотря на приятный вкус, теряет большую часть ценных компонентов в процессе приготовления. Оптимальная суточная порция малины составляет около 200 грамм. Лучше употреблять ягоды отдельно от других продуктов или добавлять их в каши и смузи.

Евгений Белоусов отметил, что из-за высокого содержания органических кислот малина может быть противопоказана при гастритах, язвенной болезни и подагре. С осторожностью следует относиться к этой ягоде людям с аллергией на салицилаты — в малине содержится природный аналог аспирина.

Важно отметить, что 16 августа в России ежегодно отмечают День малинового варенья. Дата праздника связана с тем, что в этот день на Руси праздновали Малинник, чтобы отметить завершение основного периода сбора ягоды. Этот праздник — еще одно напоминание о ценности и пользе малины.

Интересные факты о малине:

  • Малина относится к семейству розоцветных и насчитывает более 200 видов.
  • Листья малины также обладают полезными свойствами и используются в народной медицине.
  • Малина содержит эллаговую кислоту, которая является мощным антиоксидантом и может защищать клетки от повреждений.

В заключение, Евгений Белоусов подчеркивает, что малина — это не только вкусная ягода, но и ценный источник полезных веществ, способствующий поддержанию здоровья и профилактике различных заболеваний. Умеренное употребление малины в свежем виде может стать частью здорового и сбалансированного рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Сетхи: отказ от сахара за две недели улучшает состояние кожи и печени сегодня в 7:17

Сахар разрушает организм незаметно — и вот что меняется без него

Гарвардский гастроэнтеролог рассказал, что уже через две недели без сахара заметно улучшается состояние кожи и снижается уровень жира в организме. О каких ещё скрытых эффектах стоит знать — и почему первые дни могут быть непростыми.

Читать полностью » Смертельная опасность объятий: врач Неронов предупреждает о болезнях от бездомных животных сегодня в 6:50

Уличные животные – мина замедленного действия: чем опасен даже невинный контакт

Врач предупреждает: контакты с бездомными животными опасны! Бешество, токсоплазмоз, столбняк, лишай – это далеко не полный список угроз.

Читать полностью » Врач Артищев объяснил, как операция по методу Илизарова позволяет прибавить рост сегодня в 6:34

Боль, полгода реабилитации и риск осложнений: цена увеличения роста

После 25 лет кости перестают расти, но вовсе не обязательно смиряться с ростом. Врач объяснил, как реально можно «вырасти» во взрослом возрасте — от радикального удлинения костей до простого исправления осанки.

Читать полностью » Екатерина Захарова напомнила о важности орфанной настороженности в педиатрии сегодня в 5:29

Редкие болезни годами маскируются под обычные недомогания

Не проходящая жгучая боль может оказаться не «обычной невралгией», а признаком редкого наследственного заболевания. Врач объясняет, почему педиатрам всё чаще требуется «орфанная настороженность» и как современные технологии помогают вовремя распознать опасные патологии.

Читать полностью » Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность сегодня в 4:26

Лимон в чай во время простуды может ухудшить состояние

Педиатр Павел Бережанский призвал отказаться от лимонов и апельсинов во время простуды. Он объяснил, почему кислые фрукты могут раздражать слизистую и ухудшить самочувствие, и назвал более безопасные источники витамина С.

Читать полностью » Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью сегодня в 4:11

Свет против туч: как зарядиться бодростью в серый день

Психотерапевт объяснила, почему пасмурная погода делает нас сонными, и назвала три простых способа вернуть энергию и бодрость уже за неделю.

Читать полностью » Врач клиники Кливленда назвала базилик универсальной травой для здоровья сегодня в 3:22

Эта зелень защищает сердце и суставы: добавьте её в тарелку

Врач Джиллиан Калбертсон рассказала, какая простая добавка способна сделать привычное блюдо более полезным. Оказывается, базилик не только улучшает вкус, но и помогает защитить организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Читать полностью » Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин сегодня в 2:52

Секрет притяжения: какие качества покоряют зрелую партнёршу

Сексолог и психотерапевт объяснили, как мужчине понравиться женщине старше себя: уверенность, честность и уважение к границам важнее всего.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Новые данные о кипу: простолюдины могли быть грамотными в империи Инков
ДФО

Во Владивостоке более 150 гостиниц рискуют потерять легальный статус: причины и последствия
Наука и технологии

"Punctum": ярче сверхновых и магнетаров, но источник энергии остается загадкой
Питомцы

Игры помогают кошкам снять стресс и предотвратить ожирение
Авто и мото

Ford Mustang GTD Liquid Carbon получил 815-сильный V8 и кузов из голого карбона
Еда

Приготовление свинины в духовке под сыром с майонезом
Спорт и фитнес

Бекхэмы, Уильямс и Федерер: как спортивные семьи зарабатывают миллионы вне спорта
Еда

Как приготовить тушеную свинину с картофелем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru