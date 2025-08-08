Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Dietrich Krieger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:51

Айва против микробов: невероятные преимущества, о которых вы не знали

Как использовать айву для здоровья: 4 положительных эффектов

Айва (Cydonia oblonga), обладающая насыщенным ароматом и вяжущим вкусом, давно известна как компонент восточных сладостей и домашних варений. Однако современные исследования показали, что за скромным плодом скрываются серьёзные лечебные свойства — от защиты клеток до борьбы с микробами.

Натуральный противовоспалительный антиоксидант
Айва содержит высокую концентрацию фенольных соединений, флавоноидов и витамина С. Благодаря этим веществам фрукт способен нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая клеточные повреждения и преждевременное старение. Кроме того, такие компоненты, как хлорогеновая кислота и кверцетин, усиливают противовоспалительное действие. Исследователи заявили, что экстракт айвы, как в лабораторных условиях, так и в живых организмах, продемонстрировал способность снижать воспалительные маркеры и защищать клетки от окислительного стресса.

Щит для желудка и пищеварения
Мякоть айвы и её семена богаты пектином — растворимой клетчаткой, которая в желудке образует гелеобразную массу. Это помогает регулировать пищеварение и бороться с запорами. Содержащаяся в семенах слизь оказывает гастропротекторное действие: обволакивает слизистую, снимает раздражение и помогает при язвенной болезни. В научных работах подчёркивается, что айва и её семена снижают частоту возникновения язв в экспериментальных моделях, что объясняется защитным действием входящих в состав слизи и пектинов.

Природный антисептик
Айвовые семена содержат дубильные вещества и амигдалин, обладающие выраженными антимикробными свойствами. Учёные зафиксировали эффективность экстракта семян против ряда бактерий, что, по их мнению, оправдывает использование айвы в народной медицине для лечения лёгких инфекций. Эти свойства делают фрукт перспективным компонентом для профилактики и поддержки при воспалительных заболеваниях.

Как использовать айву с пользой
Чтобы получить максимум пользы, специалисты советуют употреблять айву в варёном виде или в виде желе. Настой из семян с высоким содержанием слизи также может быть полезен, особенно при проблемах с желудком. Однако врачи подчёркивают: любые лечебные травяные средства следует применять только после консультации со специалистом.

Снижение язвенной активности доказано в экспериментах.

