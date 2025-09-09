Сливы творят чудеса: вот почему после 60 лет их нужно есть каждый день

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by azerbaijan_stockers
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:37

Сливы для пожилых: как три полезных свойства фрукта укрепят здоровье после 60

Сливы — это не только вкусное летнее угощение, но и настоящий союзник здоровья, особенно для людей старше 60 лет. Диетологи отмечают, что регулярное употребление свежих плодов и чернослива способно оказать комплексное действие на организм и помочь в профилактике возрастных заболеваний.

Три главные причины есть сливы после 60

  1. Поддержка пищеварения. Сливы и особенно чернослив богаты клетчаткой и сорбитолом. Эти вещества мягко стимулируют работу кишечника и помогают бороться с запорами — одной из наиболее частых проблем пожилого возраста.
  2. Крепкие кости. Научные исследования подтверждают: регулярное употребление чернослива замедляет потерю костной массы и улучшает усвоение кальция. Для людей старше 60 лет это важная защита от остеопороза и связанных с ним переломов.
  3. Здоровье сердца и сосудов. В сливах содержится много калия, который регулирует давление и поддерживает работу сердца. Кроме того, антиоксиданты в составе плодов укрепляют стенки сосудов и снижают риск атеросклероза, помогая контролировать уровень "плохого" холестерина.

Как включить сливы в рацион

Сделать этот фрукт частью ежедневного питания очень просто:

  • есть свежие плоды как лёгкий перекус;
  • добавлять чернослив в каши, йогурты или выпечку;
  • готовить из слив компоты, морсы или смузи;
  • использовать их в виде джема или соуса к мясным блюдам.

Таким образом, сливы и чернослив — доступный и полезный продукт, который легко вписать в рацион и который помогает поддерживать здоровье в зрелом возрасте.

Три интересных факта

  1. Чернослив издавна используется в медицине: ещё в Древнем Риме его назначали для нормализации пищеварения.
  2. Учёные выяснили, что у женщин в период менопаузы ежедневное употребление 5-6 черносливин заметно замедляет снижение плотности костей.
  3. Сливы содержат уникальные фенольные соединения, которые замедляют процессы старения клеток и улучшают работу мозга.

