Сливы творят чудеса: вот почему после 60 лет их нужно есть каждый день

Сливы — это не только вкусное летнее угощение, но и настоящий союзник здоровья, особенно для людей старше 60 лет. Диетологи отмечают, что регулярное употребление свежих плодов и чернослива способно оказать комплексное действие на организм и помочь в профилактике возрастных заболеваний.

Три главные причины есть сливы после 60

Поддержка пищеварения. Сливы и особенно чернослив богаты клетчаткой и сорбитолом. Эти вещества мягко стимулируют работу кишечника и помогают бороться с запорами — одной из наиболее частых проблем пожилого возраста. Крепкие кости. Научные исследования подтверждают: регулярное употребление чернослива замедляет потерю костной массы и улучшает усвоение кальция. Для людей старше 60 лет это важная защита от остеопороза и связанных с ним переломов. Здоровье сердца и сосудов. В сливах содержится много калия, который регулирует давление и поддерживает работу сердца. Кроме того, антиоксиданты в составе плодов укрепляют стенки сосудов и снижают риск атеросклероза, помогая контролировать уровень "плохого" холестерина.

Как включить сливы в рацион

Сделать этот фрукт частью ежедневного питания очень просто:

есть свежие плоды как лёгкий перекус;

добавлять чернослив в каши, йогурты или выпечку;

готовить из слив компоты, морсы или смузи;

использовать их в виде джема или соуса к мясным блюдам.

Таким образом, сливы и чернослив — доступный и полезный продукт, который легко вписать в рацион и который помогает поддерживать здоровье в зрелом возрасте.

Три интересных факта