Антибактериальный удар: специя, способная остановить кишечную палочку и сальмонеллу

Хрен сопровождает человека уже тысячи лет — его корни использовали в пищу ещё египтяне и греки. Эта острая специя с характерным вкусом не только придаёт блюдам пикантность, но и скрывает в себе целый набор полезных свойств, которые современная наука продолжает подтверждать.

Секретное оружие для здоровья

Главное богатство хрена — это фитохимические вещества. Среди них особенно выделяется синигрин — соединение, характерное для крестоцветных овощей. Оно помогает снимать воспаление и препятствует развитию атеросклероза. Но наибольший интерес у исследователей вызывает противоопухолевый потенциал растения.

Корень богат изотиоцианатами — веществами, которые замедляют рост раковых клеток или вовсе разрушают их. Эти же соединения встречаются в брокколи и капусте, поэтому регулярное употребление хрена может стать дополнительным щитом против онкологии.

"Растения семейства Brassicaceae содержат ряд соединений, которые обладают способностью разрушать раковые клетки", — сказала диетолог Аманда Игель.

Бонус для сердца и сосудов

Крестоцветные овощи, к которым относится и хрен, давно связывают с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Калий в его составе регулирует давление, а витамин С укрепляет сосудистые стенки. Добавив в меню всего чайную ложку хрена, можно поддержать организм в тонусе, не перегружая его чрезмерной остротой.

Против микробов и грибка

Помимо защиты от воспаления, изотиоцианаты проявляют мощное антибактериальное действие. Учёные отмечают, что они способны подавлять распространённые патогены: кишечную палочку, H. pylori и сальмонеллу. Эти бактерии могут вызвать тяжёлые отравления с тошнотой, лихорадкой и диареей. Первые данные указывают и на противогрибковый эффект хрена, но для окончательных выводов исследований пока недостаточно.

"Изотиоцианаты также могут оказывать мощное антибактериальное действие против некоторых довольно сильных насекомых", — сказала Игель.

Для носа и иммунитета

Многие знают хрен по его способности прочищать носовые пазухи. Острый сок действует не хуже имбиря или васаби, быстро облегчая дыхание при заложенности. При этом он остаётся ценным источником витаминов и минералов, помогая укрепить иммунитет в сезон простуд.

Как правильно употреблять

Хрен редко едят в чистом виде — его жгучесть быстро становится невыносимой. Чаще всего из него делают соус или добавляют натёртый корень в блюда. Достаточно двух-трёх столовых ложек, чтобы подчеркнуть вкус рыбы, мяса или овощей.

Американский исследователь Мосбах Кушад из Университета Иллинойса напоминает, что даже минимальное количество хрена приносит пользу.

Варианты использования

Эта специя прекрасно сочетается с ростбифом, бургерами, запечённым картофелем и даже коктейлем "Кровавая Мэри". В соусах она добавляет глубину вкуса, а в овощных блюдах заменяет имбирь, придавая новый оттенок знакомым рецептам.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на все плюсы, хрен может раздражать слизистую. Людям с язвенной болезнью, воспалительными заболеваниями кишечника или гастритом стоит ограничивать его употребление.

"Вы можете есть хрен каждый день, если он не вызывает раздражения", — сказала Игель.

Лучший способ — слушать собственное тело: если после острой специи появляется жжение во рту, горле или желудке, стоит сделать перерыв.