Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:50

Чашка ягод против фиброза: неожиданная защита от опасных изменений

Гепатолог Энтони Мартинес: черника снижает воспаление и защищает печень от фиброза

Печень играет ключевую роль в работе всего организма, ведь именно она отвечает за естественную детоксикацию. Однако болезни этого органа часто протекают скрыто и годами остаются незамеченными. По данным медиков, с заболеваниями печени сталкиваются миллионы людей, и их причинами могут быть не только алкоголь, наследственность или вирусы, но и питание.

Как еда влияет на здоровье печени

Еще несколько десятилетий назад диета считалась главным методом терапии при печеночных заболеваниях. Сегодня подходы изменились, но правильное питание по-прежнему остается основой профилактики и поддержки работы органа.

"Качество и потребление пищи имеют основополагающее значение для здоровья печени", — отметила Чжаопин Ли, директор Центра питания человека в Медицинской школе Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Фрукт №1 для печени

Большинство фруктов и овощей благотворно влияют на печень, но особое место среди них занимает черника. Она давно привлекла внимание ученых благодаря высокому содержанию полифенолов и антоцианов — веществ с мощным антиоксидантным действием.

"Черника способствует здоровью печени, снижая окислительный стресс, уменьшая воспаление, улучшая метаболизм жиров и защищая от фиброза и даже раковых изменений", — сказал гепатолог Энтони Мартинес, доцент медицины Университета Буффало.

Что говорят исследования

Большая часть данных пока получена на животных моделях, но результаты выглядят обнадеживающе. Так, в исследовании 2023 года в журнале Heliyon крысы, получавшие добавки черники, показали значительно меньшие признаки повреждения печени. В другом эксперименте, опубликованном в Oxidative Medicine and Cellular Longevity, четырехнедельный курс экстракта черники улучшил функцию печени у подопытных животных.

"Было показано, что черника защищает от рубцевания печени — по крайней мере, на животных моделях", — подчеркнула гепатолог Ани Кардашьян из Keck Medicine при Университете Южной Калифорнии.

Сколько черники нужно человеку

Точной нормы пока нет, но врачи советуют ориентироваться на общие рекомендации по фруктам: от 1,5 до 2,5 чашек в день. По словам доктора Мартинеса, достаточно съедать от половины до одной чашки свежей или замороженной черники ежедневно, чтобы заметить метаболический эффект.

Другие способы поддержать печень

Черника не заменяет полноценный уход за печенью. Врачи подчеркивают:

  • придерживайтесь принципов средиземноморской диеты, исключая избыток калорий, насыщенные жиры и "быстрые" углеводы;
  • ограничьте или полностью исключите алкоголь;
  • пейте кофе — его регулярное употребление связано со снижением риска жировой болезни печени;
  • избегайте ультраобработанных продуктов;
  • занимайтесь физической активностью не менее пяти раз в неделю.

Какие еще фрукты полезны

Помимо черники, внимание заслуживают цитрусовые, красный и фиолетовый виноград, папайя и опунция. Все они богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые помогают печени справляться с нагрузкой.

