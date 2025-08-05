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Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
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Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:03

Из Москвы — в стриминговую историю: как один фильм переписал расклад сил на Amazon Prime

"Главы государств" Найшуллера вошёл в топ-5 самых популярных фильмов Amazon Prime Video

Как часто фильмы российских режиссёров попадают в топы крупнейших мировых стриминговых платформ? Ответ — крайне редко. Тем более, если речь идёт о продуктах в духе западного блокбастера, снятых на английском языке, с участием звёзд мирового масштаба. Но в этот раз всё иначе: Илья Найшуллер доказал, что может играть по правилам Голливуда — и побеждать.

Фильм "Главы государств" занял четвёртое место среди самых просматриваемых картин за всю историю Amazon Prime Video. Эта платформа входит в тройку крупнейших в мире, и такой результат — серьёзное достижение не только для самого режиссёра, но и для российской индустрии в целом.

Неожиданный успех

Платформа Prime Video уже давно конкурирует с гигантами вроде Netflix и Hulu, а места в её рейтингах зрительского интереса просто так не раздают. И вот теперь, рядом с блокбастерами уровня "Война будущего", "Миссия: Красный" и "Расплата 2", стоит проект режиссёра из Москвы.

Информацию о высоких просмотрах опубликовал телеканал "КиноТВ". По их данным, "Главы государств" занимает 4-е место в общемировом рейтинге просмотров на Amazon Prime Video. Это значит, что картина Найшуллера обошла сотни, если не тысячи, громких проектов, вложений и рекламных кампаний.

Кто такие "Главы государств"?

Сюжет фильма напоминает лихую смесь боевика и политической комедии. Американский президент в исполнении Джона Сины и премьер-министр Великобритании, роль которого сыграл Идрис Эльба, вынуждены объединить усилия — и не ради камер или протокола. По сценарию герои вступают в бой с глобальным заговором, грозящим миру катастрофой. Сюжет полон сатирических элементов, комедийных столкновений характеров и, конечно же, боевых сцен в духе Найшуллера.

Премьера картины состоялась 2 июля. И буквально за несколько недель лента стала вирусной в англоязычном сегменте интернета, особенно благодаря обаянию дуэта Сина-Эльба и нестандартному подходу к жанру политического боевика.

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