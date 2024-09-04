Какие заболевания может спровоцировать частое использование наушников?

Использование наушников может привести к наружному диффузному отиту и сенсоневральной тугоухости. Об этом NewsInfo.Ru сообщил руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам эксперта, если речь идет про накладные наушники, то угрозы спрессовывания серных масс они не вызывают. Он аргументировал это тем, что они закрывают наружный слуховой проход поверхностно. Кроме того, лор-врач сообщил, что чем наушник крупнее, тем лучше.

"Но даже такие накладные наушники, которые называют чебурашками или чебураторами, если используются долго, то препятствуют кислородизации или оксидизации наружного слухового прохода. Слуховой проход не получает кислород, развивается контактное воспаление, так называемое от тех серных масс, которые там есть, кожа мацерируется, то есть начинает мокнуть, воспаляться, отекать. Потом это приведет к наружному диффузному отиту", — объяснил ведущий телеканала "Доктор".

Кроме того, использование любых наушников может привести к снижению слуха по нарушению механизма звуковосприятия. Речь идет о том, что если слушать громкую музыку так и еще и долго, то страдает слуховой нерв. В итоге может развиться такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость.

"Если мы говорим про наушники, так называемые капельки или вкладыши, при условии, что человек использует амбушюр, то есть силиконовую или резиновую накладку, то ей он проталкивает серные массы вглубь слухового прохода каждый раз, когда наушники погружает в ухо", — рассказал эксперт.

По словам Владимира Зайцева, большое значение имеет ширина наружного слухового прохода. Чем слуховой проход шире, тем лучше. Чем слуховой проход уже, тем вероятность протыкания и погружения серных масс выше.

В идеале использующий наушники человек при ощущении, что у него какие-то возникли проблемы, обращается к врачу-оториноларингологу. Специалист его осматривает, говорит, насколько у него выражено серообразование или не выражено, насколько широкий либо узкий наружный слуховой проход, насколько физиологический изгиб выраженно изогнут. Все эти детали тоже сказываются на серообразовании.

Кандидат медицинских наук также отметил, что у человека может быть склонность к так называемому слущенному эпидермису. Речь идет о том, что не серные массы будут беспокоить, а именно такие похожие на кожицу массы в виде пленок, которые будут выходить. Может быть также провокация экземы наружного слухового прохода. У людей с псориазом тоже, как правило, страдают локти и не столько ушная раковина, сколько сам наружный слуховой проход. Для них такие наушники будут губительны. Поэтому консультация врача крайне желательна.

"Те, кто слушают музыку или аудиокниги бесконтрольно долго и считают, что это пройдет бесследно, глубоко заблуждаются, потому что наше ухо рассчитано на восприятие звуковых сигналов на расстоянии, а не в непосредственной близости. Риски колоссальные", — объяснил он.

Эксперт сообщил, что слушать что-либо в наушниках можно в течение дня один раз час либо 2 раза по полчаса на средней громкости. При этом важно отметить, что имеются в виду не те ситуации, когда приходится перебивать шум МКАДа, Третьего транспортного кольца или метро. Говорится про помещение.

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