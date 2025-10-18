Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта
Музыка, подкасты и звонки в наушниках стали неотъемлемой частью современной жизни. Мы надеваем их в транспорте, на работе, в спортзале — часто даже не задумываясь, какой вред это может нанести. Специалисты Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. предупреждают: постоянное использование наушников может привести к серьёзным проблемам со слухом.
О том, какие типы наушников наиболее безопасны и как не лишить себя слуха в молодом возрасте, рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.
Почему наушники стали "невидимой угрозой"
"Наушники, как и любой другой современный девайс, облегчают жизнь и приносят пользу, но с условием осознанного использования. Если говорить о форме, то с точки зрения здоровья, более безопасны классические, то есть накладные, а не наушники-затычки", — рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.
Современный человек проводит в наушниках до нескольких часов ежедневно — слушает музыку, принимает звонки или просто изолируется от городского шума. Однако постоянная звуковая нагрузка способна нанести организму не меньший вред, чем громкий концерт.
Главная опасность — не в самой громкости, а в близости источника звука. Вставные или вакуумные наушники направляют звуковую волну прямо на барабанную перепонку, создавая избыточное давление и вибрацию, с которыми ухо не всегда справляется.
Когда звук становится опасным
"На концерте звук, который мы воспринимаем, поступает с определённого расстояния, а при использовании наушников — непосредственно на барабанную перепонку. Регулярная звуковая нагрузка приводит к повреждению рецепторов слуховой системы, а это прямой путь к снижению слуха", — пояснил врач.
После концертов многие замечают гул в ушах и приглушённое восприятие звуков. Этот эффект — не безобидное явление, а признак временного повреждения слуховых клеток. Если такие воздействия повторяются регулярно, рецепторы внутреннего уха постепенно отмирают.
В отличие от многих клеток организма, они не восстанавливаются. Это и приводит к хроническим проблемам — снижению слуха (тугоухости) и тиннитусу, то есть постоянному ощущению шума или звона в ушах.
|Уровень громкости
|Источник звука
|Влияние на слух
|До 40 дБ
|Тихая речь, лёгкая музыка
|Безопасно
|60-70 дБ
|Разговор, спокойное радио
|Допустимо при кратковременном воздействии
|80-90 дБ
|Городской шум, громкая музыка в наушниках
|Возможны нарушения при ежедневном использовании
|100 дБ и выше
|Концерт, наушники на максимуме
|Опасно, повреждение слуховых клеток начинается через 15 минут
Молодые пациенты и неожиданные диагнозы
Врач отметил, что в последние годы к специалистам всё чаще обращаются молодые люди, которые страдают от нарушений слуха, типичных для пожилого возраста.
"В практике имеется достаточно примеров молодых людей, которые обращаются с проблемой нарушения слуха. В большинстве случаев — это тугоухость или тиннитус", — рассказал Михаил Дорош.
Тугоухость проявляется тем, что человек перестаёт различать тихие звуки, а разговоры в шумной обстановке становятся трудными. При тиннитусе же в ушах постоянно звучит фоновый шум или звон, мешающий сосредоточиться и засыпать.
Проблема в том, что на ранних стадиях человек не замечает ухудшения — слух снижается постепенно. И только при значительном поражении нервных окончаний появляются ощутимые симптомы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слушать музыку на максимальной громкости.
Последствие: разрушение слуховых рецепторов, развитие тугоухости.
Альтернатива: снижайте громкость до 30-40% от максимума.
-
Ошибка: носить наушники весь день.
Последствие: переутомление слухового аппарата, головные боли.
Альтернатива: делать перерывы каждые 30-40 минут.
-
Ошибка: пользоваться наушниками-затычками в шумных местах.
Последствие: необходимость повышать громкость, перегрузка слуха.
Альтернатива: использовать накладные модели с шумоподавлением.
Какие наушники безопаснее для слуха
|Тип наушников
|Уровень безопасности
|Особенности
|Накладные (over-ear)
|★★★★★
|Распределяют звук, не создавая давления на барабанную перепонку
|Полноразмерные
|★★★★☆
|Хорошее качество звука, низкий риск перегрузки
|Вставные (вакуумные)
|★★☆☆☆
|Направляют звук прямо в ухо, повышенный риск травмы
|Внутриканальные
|★☆☆☆☆
|Самые опасные при высокой громкости
|Беспроводные с шумоподавлением
|★★★★☆
|Позволяют слушать на меньшей громкости, но требуют перерывов
"С точки зрения здоровья, более безопасны классические, то есть накладные, а не наушники-затычки", — напомнил врач.
Кроме формы, важен и режим использования. Даже качественные наушники при неправильном применении могут вызвать перегрузку слуха.
Оптимально — не более двух часов в день, с обязательными перерывами по 10-15 минут.
Советы шаг за шагом: как слушать музыку без вреда
-
Выбирайте правильные наушники. Предпочтение — накладным или полноразмерным моделям.
-
Уменьшайте громкость. 40% от максимума достаточно для комфортного прослушивания.
-
Делайте перерывы. После 30-40 минут использования давайте ушам отдохнуть.
-
Не используйте наушники на улице. В городском шуме вы инстинктивно повышаете громкость.
-
Следите за чистотой. Регулярно дезинфицируйте амбушюры — они могут стать источником бактерий.
-
Не засыпайте с наушниками. Это нарушает естественное расслабление слуховой системы.
Почему важно заботиться о слухе с молодости
"С возрастом слух ослабевает ещё и в силу физиологических изменений, и чтобы отдалить или исключить этот момент, достаточно осмысленно подойти к использованию наушников", — подчеркнул специалист.
Возрастное снижение слуха неизбежно, но чрезмерная звуковая нагрузка ускоряет этот процесс. Регулярное воздействие громкой музыки может привести к преждевременному "износу" слухового аппарата уже к 30-35 годам.
Согласно исследованиям ВОЗ, каждый четвёртый молодой человек сегодня имеет признаки снижения слуха из-за чрезмерного использования наушников.
Часто задаваемые вопросы
Сколько можно слушать музыку в наушниках без вреда?
Не более двух часов в день с перерывами каждые 30-40 минут.
Какая громкость безопасна?
Около 40% от максимальной мощности устройства.
Можно ли слушать музыку во сне?
Нет. Это перегружает слух и мешает мозгу отдыхать.
Помогают ли наушники с шумоподавлением?
Да, позволяют слушать на меньшей громкости, снижая нагрузку.
