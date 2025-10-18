Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта

Музыка, подкасты и звонки в наушниках стали неотъемлемой частью современной жизни. Мы надеваем их в транспорте, на работе, в спортзале — часто даже не задумываясь, какой вред это может нанести. Специалисты Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. предупреждают: постоянное использование наушников может привести к серьёзным проблемам со слухом.

О том, какие типы наушников наиболее безопасны и как не лишить себя слуха в молодом возрасте, рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.

Почему наушники стали "невидимой угрозой"

"Наушники, как и любой другой современный девайс, облегчают жизнь и приносят пользу, но с условием осознанного использования. Если говорить о форме, то с точки зрения здоровья, более безопасны классические, то есть накладные, а не наушники-затычки", — рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.

Современный человек проводит в наушниках до нескольких часов ежедневно — слушает музыку, принимает звонки или просто изолируется от городского шума. Однако постоянная звуковая нагрузка способна нанести организму не меньший вред, чем громкий концерт.

Главная опасность — не в самой громкости, а в близости источника звука. Вставные или вакуумные наушники направляют звуковую волну прямо на барабанную перепонку, создавая избыточное давление и вибрацию, с которыми ухо не всегда справляется.

Когда звук становится опасным

"На концерте звук, который мы воспринимаем, поступает с определённого расстояния, а при использовании наушников — непосредственно на барабанную перепонку. Регулярная звуковая нагрузка приводит к повреждению рецепторов слуховой системы, а это прямой путь к снижению слуха", — пояснил врач.

После концертов многие замечают гул в ушах и приглушённое восприятие звуков. Этот эффект — не безобидное явление, а признак временного повреждения слуховых клеток. Если такие воздействия повторяются регулярно, рецепторы внутреннего уха постепенно отмирают.

В отличие от многих клеток организма, они не восстанавливаются. Это и приводит к хроническим проблемам — снижению слуха (тугоухости) и тиннитусу, то есть постоянному ощущению шума или звона в ушах.