Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
Опубликована сегодня в 10:11

Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта

Врач из Пушкинской больницы рассказал, как наушники разрушают слух при ежедневном использовании

Музыка, подкасты и звонки в наушниках стали неотъемлемой частью современной жизни. Мы надеваем их в транспорте, на работе, в спортзале — часто даже не задумываясь, какой вред это может нанести. Специалисты Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. предупреждают: постоянное использование наушников может привести к серьёзным проблемам со слухом.

О том, какие типы наушников наиболее безопасны и как не лишить себя слуха в молодом возрасте, рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.

Почему наушники стали "невидимой угрозой"

"Наушники, как и любой другой современный девайс, облегчают жизнь и приносят пользу, но с условием осознанного использования. Если говорить о форме, то с точки зрения здоровья, более безопасны классические, то есть накладные, а не наушники-затычки", — рассказал врач-оториноларинголог Михаил Дорош.

Современный человек проводит в наушниках до нескольких часов ежедневно — слушает музыку, принимает звонки или просто изолируется от городского шума. Однако постоянная звуковая нагрузка способна нанести организму не меньший вред, чем громкий концерт.

Главная опасность — не в самой громкости, а в близости источника звука. Вставные или вакуумные наушники направляют звуковую волну прямо на барабанную перепонку, создавая избыточное давление и вибрацию, с которыми ухо не всегда справляется.

Когда звук становится опасным

"На концерте звук, который мы воспринимаем, поступает с определённого расстояния, а при использовании наушников — непосредственно на барабанную перепонку. Регулярная звуковая нагрузка приводит к повреждению рецепторов слуховой системы, а это прямой путь к снижению слуха", — пояснил врач.

После концертов многие замечают гул в ушах и приглушённое восприятие звуков. Этот эффект — не безобидное явление, а признак временного повреждения слуховых клеток. Если такие воздействия повторяются регулярно, рецепторы внутреннего уха постепенно отмирают.

В отличие от многих клеток организма, они не восстанавливаются. Это и приводит к хроническим проблемам — снижению слуха (тугоухости) и тиннитусу, то есть постоянному ощущению шума или звона в ушах.

Уровень громкости Источник звука Влияние на слух
До 40 дБ Тихая речь, лёгкая музыка Безопасно
60-70 дБ Разговор, спокойное радио Допустимо при кратковременном воздействии
80-90 дБ Городской шум, громкая музыка в наушниках Возможны нарушения при ежедневном использовании
100 дБ и выше Концерт, наушники на максимуме Опасно, повреждение слуховых клеток начинается через 15 минут

Молодые пациенты и неожиданные диагнозы

Врач отметил, что в последние годы к специалистам всё чаще обращаются молодые люди, которые страдают от нарушений слуха, типичных для пожилого возраста.

"В практике имеется достаточно примеров молодых людей, которые обращаются с проблемой нарушения слуха. В большинстве случаев — это тугоухость или тиннитус", — рассказал Михаил Дорош.

Тугоухость проявляется тем, что человек перестаёт различать тихие звуки, а разговоры в шумной обстановке становятся трудными. При тиннитусе же в ушах постоянно звучит фоновый шум или звон, мешающий сосредоточиться и засыпать.

Проблема в том, что на ранних стадиях человек не замечает ухудшения — слух снижается постепенно. И только при значительном поражении нервных окончаний появляются ощутимые симптомы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слушать музыку на максимальной громкости.
    Последствие: разрушение слуховых рецепторов, развитие тугоухости.
    Альтернатива: снижайте громкость до 30-40% от максимума.

  2. Ошибка: носить наушники весь день.
    Последствие: переутомление слухового аппарата, головные боли.
    Альтернатива: делать перерывы каждые 30-40 минут.

  3. Ошибка: пользоваться наушниками-затычками в шумных местах.
    Последствие: необходимость повышать громкость, перегрузка слуха.
    Альтернатива: использовать накладные модели с шумоподавлением.

Какие наушники безопаснее для слуха

Тип наушников Уровень безопасности Особенности
Накладные (over-ear) ★★★★★ Распределяют звук, не создавая давления на барабанную перепонку
Полноразмерные ★★★★☆ Хорошее качество звука, низкий риск перегрузки
Вставные (вакуумные) ★★☆☆☆ Направляют звук прямо в ухо, повышенный риск травмы
Внутриканальные ★☆☆☆☆ Самые опасные при высокой громкости
Беспроводные с шумоподавлением ★★★★☆ Позволяют слушать на меньшей громкости, но требуют перерывов

"С точки зрения здоровья, более безопасны классические, то есть накладные, а не наушники-затычки", — напомнил врач.

Кроме формы, важен и режим использования. Даже качественные наушники при неправильном применении могут вызвать перегрузку слуха.

Оптимально — не более двух часов в день, с обязательными перерывами по 10-15 минут.

Советы шаг за шагом: как слушать музыку без вреда

  1. Выбирайте правильные наушники. Предпочтение — накладным или полноразмерным моделям.

  2. Уменьшайте громкость. 40% от максимума достаточно для комфортного прослушивания.

  3. Делайте перерывы. После 30-40 минут использования давайте ушам отдохнуть.

  4. Не используйте наушники на улице. В городском шуме вы инстинктивно повышаете громкость.

  5. Следите за чистотой. Регулярно дезинфицируйте амбушюры — они могут стать источником бактерий.

  6. Не засыпайте с наушниками. Это нарушает естественное расслабление слуховой системы.

Почему важно заботиться о слухе с молодости

"С возрастом слух ослабевает ещё и в силу физиологических изменений, и чтобы отдалить или исключить этот момент, достаточно осмысленно подойти к использованию наушников", — подчеркнул специалист.

Возрастное снижение слуха неизбежно, но чрезмерная звуковая нагрузка ускоряет этот процесс. Регулярное воздействие громкой музыки может привести к преждевременному "износу" слухового аппарата уже к 30-35 годам.

Согласно исследованиям ВОЗ, каждый четвёртый молодой человек сегодня имеет признаки снижения слуха из-за чрезмерного использования наушников.

Часто задаваемые вопросы

Сколько можно слушать музыку в наушниках без вреда?
Не более двух часов в день с перерывами каждые 30-40 минут.

Какая громкость безопасна?
Около 40% от максимальной мощности устройства.

Можно ли слушать музыку во сне?
Нет. Это перегружает слух и мешает мозгу отдыхать.

Помогают ли наушники с шумоподавлением?
Да, позволяют слушать на меньшей громкости, снижая нагрузку.

