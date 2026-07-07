Человек в наушниках кажется закрытым: почему этот сигнал считывают по-разному
Постоянное использование наушников в общественных местах не является критическим препятствием для романтических знакомств среди молодежи. Психолог Татьяна Потемкина прокомментировала изданию NewsInfo распространенное мнение о том, что гаджеты якобы блокируют возможность общения.
Ранее представители сильного пола заявляли, что наушники на собеседнице стали реальной преградой для знакомства. По их мнению, завязать непринужденную беседу в таких условиях стало сложнее, что существенно снижает шансы на развитие отношений.
Потемкина подчеркнула, что для молодых людей наушники давно стали неотъемлемой частью субкультуры. Специалист отмечает, что стремление к общению зависит от намерений человека, а не от аксессуаров.
"Если человек хочет познакомиться, он познакомится, с наушниками человек или не с наушниками. Да, это создает некий барьер. Но меняется время, меняются традиции. У молодых людей главная ведущая референтная группа — его сверстники. Наушники — это принадлежность к общей культуре. С этой точки зрения наушники не будут глобальной преградой для знакомства", — отметила психолог.
По словам эксперта, отказ от мобильных устройств в пользу живого общения становится трендом. Ранее сообщалось о том, что цифровой детокс станет массовым трендом в ближайшие годы. При этом в сфере поиска партнера в дейтинг-приложениях пользователи нередко сталкиваются с проблемами из-за избыточных фильтров. Как отмечает специалист, старшее поколение воспринимает наушники как тормоз, однако у молодежи восприятие пространства иные.
"Для молодых людей, в жизнь которых наушники вошли как часть существования, как часть субкультуры молодежной, это небольшое препятствие. Кроме того, существует еще масса других способов знакомиться. В интернете, на прогулках, в компаниях", — добавила психолог.
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