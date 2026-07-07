Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в наушниках
Мужчина в наушниках
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:15

Человек в наушниках кажется закрытым: почему этот сигнал считывают по-разному

Постоянное использование наушников в общественных местах не является критическим препятствием для романтических знакомств среди молодежи. Психолог Татьяна Потемкина прокомментировала изданию NewsInfo распространенное мнение о том, что гаджеты якобы блокируют возможность общения.

Ранее представители сильного пола заявляли, что наушники на собеседнице стали реальной преградой для знакомства. По их мнению, завязать непринужденную беседу в таких условиях стало сложнее, что существенно снижает шансы на развитие отношений.

Потемкина подчеркнула, что для молодых людей наушники давно стали неотъемлемой частью субкультуры. Специалист отмечает, что стремление к общению зависит от намерений человека, а не от аксессуаров.

"Если человек хочет познакомиться, он познакомится, с наушниками человек или не с наушниками. Да, это создает некий барьер. Но меняется время, меняются традиции. У молодых людей главная ведущая референтная группа — его сверстники. Наушники — это принадлежность к общей культуре. С этой точки зрения наушники не будут глобальной преградой для знакомства", — отметила психолог.

По словам эксперта, отказ от мобильных устройств в пользу живого общения становится трендом. Ранее сообщалось о том, что цифровой детокс станет массовым трендом в ближайшие годы. При этом в сфере поиска партнера в дейтинг-приложениях пользователи нередко сталкиваются с проблемами из-за избыточных фильтров. Как отмечает специалист, старшее поколение воспринимает наушники как тормоз, однако у молодежи восприятие пространства иные.

"Для молодых людей, в жизнь которых наушники вошли как часть существования, как часть субкультуры молодежной, это небольшое препятствие. Кроме того, существует еще масса других способов знакомиться. В интернете, на прогулках, в компаниях", — добавила психолог.

Читайте также

Проверено экспертом: Психолог Илья Шеховцов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Школьников хотят возить бесплатно: за красивой льготой прячется неприятный подвох 22.06.2026 в 12:29

Эксперт по транспорту Павел Зюзин оценил для NewsInfo инициативу ввести для всех российских школьников бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Читать полностью » Десятый класс больше не для всех: родители сталкиваются с новым правилом старшей школы 18.06.2026 в 14:13

Аналитик Борис Деревягин назвал NewsInfo причины отказов школ принять учеников в десятый класс.

Читать полностью » Закон о домашнем насилии расколол общество: за красивой идеей увидели опасную тенденцию 18.06.2026 в 13:15

Демограф Игорь Белобородов объяснил NewsInfo, почему законодательная инициатива в сфере семейных отношений вызвала волну споров.

Читать полностью » Счастье выбивает из колеи: почему от хороших новостей вдруг становится не по себе 17.06.2026 в 17:16

Психолог Кира Макарова объяснила NewsInfo, как стремление к положительным переменам часто провоцирует неожиданные внутренние конфликты, заставляя психику искать скрытую угрозу в счастливые моменты жизни.

Читать полностью » Библиотеки ждут тревожные перемены: книги могут исчезнуть с полок под предлогом новых правил 10.06.2026 в 17:48

Писательница Мария Арбатова прокомментировала NewsInfo риски сокращения библиотечных фондов.

Читать полностью » Двухнедельные курсы не делают психологом: как не попасть в руки опасного советчика 09.06.2026 в 13:07

Психолог Надежда Резенова назвала NewsInfo последствия консультаций у психологов без профильного образования.

Читать полностью » Семьям предлагают новый капитал: вот почему важнее его не название, а сумма 08.06.2026 в 14:58

Эксперт по семейной политике Элина Жгутова прокомментировала NewsInfo инициативу ввести в России отцовский капитал.

Читать полностью » Самозапрет на кредит иногда не спасает: вот что помогает мошенникам 05.06.2026 в 14:41

Финансист Вячеслав Андрюшкин назвал NewsInfo правила цифровой гигиены.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Малый бизнес манит свободой, но бьет по кошельку: почему новички прогорают быстрее, чем получают прибыль
Технологии
Дешевый блок питания губит смартфон незаметно: вот почему экономия выходит боком
Туризм
QR-код вместо визы: почему без подготовки документов вас могут развернуть еще на посадке
Туризм
Свободная продажа топлива возвращается: какие АЗС в Севастополе ждут автопутешественников
Красота и здоровье
Седина в волосах может потемнеть: наука изучает эффект одной из терапий
Садоводство
Сорняки больше не летят в мусор: как превратить крапиву в пользу для урожая
Садоводство
Белое облако над грядками: как распознать белокрылку и не дать ей уничтожить урожай
Еда
Увлечение белком в еде набирает обороты: организм может дорого заплатить за эту одержимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet