Наушники убивают слух быстрее, чем возраст и болезни
Сегодня наушники стали незаменимым аксессуаром: мы используем их в дороге, на работе, в спортзале и даже дома, чтобы отвлечься от шума. Но привычка слушать музыку слишком громко может привести к тяжёлым и необратимым последствиям для здоровья ушей. Врачи предупреждают: опасность заключается не только в громкости, но и во времени воздействия.
"Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к снижению или необратимой потере слуха. При этом важно знать, что даже незначительная потеря слуха, вызванная чрезмерным шумом, может привести к стойкой тугоухости и высокому риску развития деменции у взрослых", — сказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.
Громкость и время: два ключевых фактора
Безопасной считается громкость до 85 дБ. Музыку на таком уровне можно слушать до 8 часов в день. Но стоит прибавить всего 3-5 дБ — и допустимое время уменьшается вдвое. Максимальная громкость большинства современных наушников достигает 105-110 дБ. Это значит, что всего 15 минут в день достаточно, чтобы нанести серьёзный вред слуху.
Сравнение уровней громкости и времени
|Громкость (дБ)
|Примеры
|Безопасное время
|60
|Обычный разговор
|Неограниченно
|85
|Шум оживлённой улицы
|До 8 часов
|95
|Громкая музыка в клубе
|Около 1 часа
|105
|Максимум большинства наушников
|15-20 минут
|120+
|Концерт, сирена
|Несколько минут
Советы шаг за шагом
-
Настройте громкость так, чтобы слышать окружающие звуки — это примерно 60-70% от максимума.
-
Используйте наушники с функцией шумоподавления: они позволяют слушать тише.
-
Делайте паузы каждые 40-60 минут, давая ушам отдых.
-
Отдавайте предпочтение накладным или полноразмерным наушникам — они менее вредны, чем внутриканальные.
-
Проверяйте слух раз в год у ЛОР-врача или сурдолога.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Слушать на максимальной громкости → потеря слуха → ограничение уровня до 70%.
-
Использовать дешёвые наушники без фильтров → искажение звука и нагрузка на ухо → качественные модели с ограничением громкости.
-
Не делать перерывов → усталость слухового аппарата → паузы каждые 45 минут.
А что если работа связана с шумом?
Люди, работающие на стройке, в цехах или на концертах, получают повышенную дозу шума. Для них особенно важно использовать беруши или наушники-защитники. В таких условиях прослушивание музыки в обычных наушниках становится дополнительным риском.
