наушники xiaomi buds 5 pro
наушники xiaomi buds 5 pro
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:31

Наушники убивают слух быстрее, чем возраст и болезни

Врач Филева: громкая музыка в наушниках может привести к потере слуха и деменции

Сегодня наушники стали незаменимым аксессуаром: мы используем их в дороге, на работе, в спортзале и даже дома, чтобы отвлечься от шума. Но привычка слушать музыку слишком громко может привести к тяжёлым и необратимым последствиям для здоровья ушей. Врачи предупреждают: опасность заключается не только в громкости, но и во времени воздействия.

"Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к снижению или необратимой потере слуха. При этом важно знать, что даже незначительная потеря слуха, вызванная чрезмерным шумом, может привести к стойкой тугоухости и высокому риску развития деменции у взрослых", — сказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Громкость и время: два ключевых фактора

Безопасной считается громкость до 85 дБ. Музыку на таком уровне можно слушать до 8 часов в день. Но стоит прибавить всего 3-5 дБ — и допустимое время уменьшается вдвое. Максимальная громкость большинства современных наушников достигает 105-110 дБ. Это значит, что всего 15 минут в день достаточно, чтобы нанести серьёзный вред слуху.

Сравнение уровней громкости и времени

Громкость (дБ) Примеры Безопасное время
60 Обычный разговор Неограниченно
85 Шум оживлённой улицы До 8 часов
95 Громкая музыка в клубе Около 1 часа
105 Максимум большинства наушников 15-20 минут
120+ Концерт, сирена Несколько минут

Советы шаг за шагом

  1. Настройте громкость так, чтобы слышать окружающие звуки — это примерно 60-70% от максимума.

  2. Используйте наушники с функцией шумоподавления: они позволяют слушать тише.

  3. Делайте паузы каждые 40-60 минут, давая ушам отдых.

  4. Отдавайте предпочтение накладным или полноразмерным наушникам — они менее вредны, чем внутриканальные.

  5. Проверяйте слух раз в год у ЛОР-врача или сурдолога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слушать на максимальной громкости → потеря слуха → ограничение уровня до 70%.

  • Использовать дешёвые наушники без фильтров → искажение звука и нагрузка на ухо → качественные модели с ограничением громкости.

  • Не делать перерывов → усталость слухового аппарата → паузы каждые 45 минут.

А что если работа связана с шумом?

Люди, работающие на стройке, в цехах или на концертах, получают повышенную дозу шума. Для них особенно важно использовать беруши или наушники-защитники. В таких условиях прослушивание музыки в обычных наушниках становится дополнительным риском.

