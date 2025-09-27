Наушники убивают слух быстрее, чем возраст и болезни

Сегодня наушники стали незаменимым аксессуаром: мы используем их в дороге, на работе, в спортзале и даже дома, чтобы отвлечься от шума. Но привычка слушать музыку слишком громко может привести к тяжёлым и необратимым последствиям для здоровья ушей. Врачи предупреждают: опасность заключается не только в громкости, но и во времени воздействия.

"Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к снижению или необратимой потере слуха. При этом важно знать, что даже незначительная потеря слуха, вызванная чрезмерным шумом, может привести к стойкой тугоухости и высокому риску развития деменции у взрослых", — сказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Громкость и время: два ключевых фактора

Безопасной считается громкость до 85 дБ. Музыку на таком уровне можно слушать до 8 часов в день. Но стоит прибавить всего 3-5 дБ — и допустимое время уменьшается вдвое. Максимальная громкость большинства современных наушников достигает 105-110 дБ. Это значит, что всего 15 минут в день достаточно, чтобы нанести серьёзный вред слуху.

Сравнение уровней громкости и времени