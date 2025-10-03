Звук, который калечит: почему уши не выдерживают

Наушники давно стали повседневным аксессуаром: мы используем их в транспорте, на прогулках, во время тренировок и работы. Но врачи всё чаще напоминают — привычка слушать музыку слишком громко или долго может обернуться проблемами со слухом. О потенциальных рисках рассказала врач Александра Филева.

"Если слушать музыку в них слишком громко, есть риск повредить перепонку или структуру внутреннего уха. Особенно это касается накладных или полноразмерных наушников", — пояснила доктор.

Чем опасны наушники

Главная угроза — воздействие высокой громкости на внутреннее ухо. Волосковые клетки, отвечающие за восприятие звука, при перегрузке повреждаются и не восстанавливаются. Со временем это может привести к развитию тугоухости или даже частичной потере слуха.

Ещё один фактор риска — среда, которую создают наушники. Внутри становится тепло и влажно, что идеально для размножения бактерий. Если пренебрегать чистотой накладок, возможно развитие воспалений, раздражения кожи и накопление серы.

"Длительное прослушивание музыки на высокой громкости может повредить волоски в ухе, которые не восстанавливаются, что может привести к тугоухости. Громкость должна быть не более 60%", — отметила Филева.

Сравнение типов наушников