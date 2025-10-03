Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Трудности восприятия речи в шуме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:04

Звук, который калечит: почему уши не выдерживают

Врач Александра Филева: громкая музыка в наушниках повышает риск потери слуха

Наушники давно стали повседневным аксессуаром: мы используем их в транспорте, на прогулках, во время тренировок и работы. Но врачи всё чаще напоминают — привычка слушать музыку слишком громко или долго может обернуться проблемами со слухом. О потенциальных рисках рассказала врач Александра Филева.

"Если слушать музыку в них слишком громко, есть риск повредить перепонку или структуру внутреннего уха. Особенно это касается накладных или полноразмерных наушников", — пояснила доктор.

Чем опасны наушники

Главная угроза — воздействие высокой громкости на внутреннее ухо. Волосковые клетки, отвечающие за восприятие звука, при перегрузке повреждаются и не восстанавливаются. Со временем это может привести к развитию тугоухости или даже частичной потере слуха.

Ещё один фактор риска — среда, которую создают наушники. Внутри становится тепло и влажно, что идеально для размножения бактерий. Если пренебрегать чистотой накладок, возможно развитие воспалений, раздражения кожи и накопление серы.

"Длительное прослушивание музыки на высокой громкости может повредить волоски в ухе, которые не восстанавливаются, что может привести к тугоухости. Громкость должна быть не более 60%", — отметила Филева.

Сравнение типов наушников

Тип Преимущества Недостатки
Вкладыши Компактные, лёгкие Часто выпадают, плохо изолируют шум
Вакуумные (внутриканальные) Хорошая шумоизоляция, меньше нужна громкость Давление на ушной канал, риск воспалений
Накладные Удобны для длительного использования Создают тёплую и влажную среду для микробов
Полноразмерные Лучшее качество звука, комфорт Сильное давление на ухо, могут травмировать кожу

Советы шаг за шагом: как безопасно пользоваться наушниками

  1. Держать громкость не выше 60% от максимума.

  2. Не слушать музыку в наушниках дольше 60 минут подряд — делать паузы.

  3. Регулярно очищать накладки и амбушюры от загрязнений.

  4. Не использовать чужие наушники, чтобы избежать риска заражения.

  5. Давать ушам отдых — чередовать наушники с прослушиванием музыки через колонки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слушать на максимальной громкости → повреждение слуха, шум в ушах → альтернатива: снизить громкость и использовать модели с шумоподавлением.

  • Носить одни и те же насадки месяцами → накопление бактерий и воспаление → альтернатива: регулярно менять и мыть накладки.

  • Использовать дешёвые наушники без контроля качества → травма кожи и плохой звук → альтернатива: выбирать сертифицированные бренды.

А что если отказаться от наушников?

Жизнь без наушников снижает нагрузку на уши, но делает невозможным комфортное прослушивание музыки в общественных местах. Оптимальное решение — умеренность: использовать наушники, но не злоупотреблять ими.

FAQ

Как понять, что слух пострадал?
Признаки — звон или шум в ушах, ощущение заложенности, трудности с восприятием речи.

Как часто нужно чистить наушники?
Желательно протирать амбушюры минимум раз в неделю и менять насадки каждые 2-3 месяца.

Какие наушники лучше выбрать для здоровья?
Модели с активным шумоподавлением позволяют слушать музыку тише, что снижает нагрузку на уши.

