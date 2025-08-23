Час наслаждения, годы лечения: врачи о скрытой опасности наушников

Беспрерывное ношение наушников дольше часа может обернуться не только потерей слуха, но и развитием инфекций. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-оториноларинголог Лариса Вылегжанина.

Опасность плотного прилегания

"Главное условие безопасного использования наушников — отсутствие плотного прилегания к стенкам слухового прохода, — объяснила врач. — Если наушники сильно давят и перекрывают слуховой канал, это может вызвать воспаление — наружный отит".

Риск особенно возрастает в жаркую погоду: вентиляция уха ухудшается, повышается потоотделение, и на этом фоне легко развивается грибковая инфекция, лечение которой обычно проходит сложно.

Сколько можно слушать музыку безопасно

При отсутствии хронических заболеваний уха и хорошем состоянии слухового прохода допустимо носить наушники не более 1-2 часов подряд. При этом специалисты советуют регулярно вынимать их, чтобы обеспечить доступ воздуха к барабанной перепонке. Это особенно важно при её перфорации.

Усталость слуха и риск тугоухости

Есть и ещё один фактор риска. Даже при отсутствии воспалений, уже через час непрерывного прослушивания слуховой аппарат начинает утомляться. Длительное воздействие звука способно привести к развитию нейросенсорной тугоухости.

Поэтому, подчёркивает Вылегжанина, оптимальный вариант — чередовать использование наушников с периодами покоя.