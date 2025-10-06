AirPods, Sony и Bose опозорились вслепую: победила пара за треть цены
Издание Wired решило разобраться, какие полноразмерные наушники действительно заслуживают звание лучших. Для этого редакция провела масштабное "слепое" тестирование шести популярных моделей, среди которых — громкие имена вроде Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM6 и Bose QuietComfort Ultra.
Результаты удивили даже профессионалов: победу одержала вовсе не премиальная модель.
Как проходило тестирование
Чтобы исключить субъективность, Wired пригласил четырёх признанных экспертов в области аудиоинженерии и музыкального продакшена. Среди участников — продюсеры, работавшие с артистами из RAK Studios, а также музыканты и авторы песен, сотрудничавшие с Paramore и Jonas Blue.
Для теста выбрали популярную композицию The Weeknd — Blinding Lights, чтобы оценить, как каждая пара наушников справляется с динамикой, вокалом и пространственным балансом. Прослушивание проводилось в полной темноте, чтобы эксперты не знали, какая модель находится у них на голове. На всех устройствах активировали режим активного шумоподавления (ANC).
"Слепой тест — единственный способ услышать, а не увидеть бренд", — отметил продюсер из RAK Studios (имя не раскрывается по этическим причинам).
Участники эксперимента
В тесте участвовали как флагманские, так и более доступные модели:
-
Sony WH-1000XM6
-
Bose QuietComfort Ultra
-
Bowers & Wilkins Px7 S3
-
Apple AirPods Max
-
Nothing Headphones (1)
-
Soundcore Space One Pro
Все устройства были выровнены по громкости и настроены на стандартные параметры без дополнительных эквалайзеров. Эксперты оценивали звучание по четырём основным критериям:
-
глубина и детализация,
-
баланс частот,
-
чистота звучания,
-
ширина звуковой сцены.
Неожиданные результаты: флагманы не лидеры
Когда эксперты завершили прослушивание, их ожидал сюрприз.
Sony WH-1000XM6, лидер по продажам и любимец путешественников, не произвели ожидаемого впечатления.
По словам специалистов, звук показался "слишком сглаженным" и "плоским" в средней части спектра.
Bose QuietComfort Ultra, напротив, оказались чрезмерно басовитыми. Избыточные низкие частоты "забивали" вокал и смещали баланс, делая общую картину тяжёлой.
Apple AirPods Max получили похвалу за чёткий вокал и эффективное шумоподавление, но были признаны менее "музыкальными" и "эмоционально стерильными".
Bowers & Wilkins Px7 S3 продемонстрировали мягкое звучание, но с потерей ясности на высоких частотах. В итоге специалисты оценили их как "слишком осторожные" для студийного или живого прослушивания.
"AirPods Max звучат чисто и нейтрально, но без характера", — пояснил один из экспертов Wired.
Таблица "Сравнение": результаты теста Wired
|Модель
|Основные особенности
|Оценка звука
|Итоговое место
|Soundcore Space One Pro
|Сбалансированная сцена, мощный звук
|9.3 / 10
|1
|Nothing Headphones (1)
|Лёгкость и естественность звучания
|9.0 / 10
|2
|Apple AirPods Max
|Лучшее шумоподавление, четкий вокал
|8.7 / 10
|3
|Bowers & Wilkins Px7 S3
|Умеренный бас, мягкий верх
|8.1 / 10
|4
|Sony WH-1000XM6
|Комфортные, но "скучные"
|7.9 / 10
|5
|Bose QuietComfort Ultra
|Глубокие басы, перегруженная середина
|7.6 / 10
|6
Почему победили бюджетные модели
Самым удивительным стало то, что Soundcore Space One Pro и Nothing Headphones (1), стоящие в разы дешевле AirPods Max, заняли первые позиции.
Эксперты отметили у них "живой" и динамичный звук, сбалансированность между частотами и приятную ширину сцены.
Один из участников признался, что не ожидал столь высокого качества "от устройства за треть цены от Apple".
Такие результаты показывают, что стоимость не всегда напрямую связана с качеством звука — особенно если говорить о субъективных ощущениях и музыкальности.
Советы шаг за шагом: как выбрать наушники по звуку
-
Слушайте, а не читайте отзывы. Даже флагман может не подойти под ваш вкус.
-
Пробуйте слепое сравнение. Закройте глаза и оценивайте звук, не зная бренда.
-
Обращайте внимание на сцены и воздух. Хорошие наушники создают ощущение пространства.
-
Не гонитесь за басом. Избыточные низкие частоты часто скрывают детали.
-
Проверяйте совместимость с источником. Потери качества возможны при стриминге с Bluetooth-кодеками низкого разрешения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на бренд.
Последствие: переплата без ощутимого прироста качества.
Альтернатива: сравнивайте звучание на практике, как это сделали эксперты Wired.
-
Ошибка: выбирать по характеристикам.
Последствие: "сухой" звук и усталость при прослушивании.
Альтернатива: обращайте внимание на баланс и субъективный комфорт.
-
Ошибка: игнорировать эргономику.
Последствие: усталость головы и ушей при длительном использовании.
Альтернатива: примеряйте модель перед покупкой, проверяя давление на дужках.
А что если наушники "дешевле, но лучше"?
Победа Soundcore и Nothing показывает, что индустрия аудио быстро меняется. Технологии обработки звука и качественные драйверы становятся доступными даже в среднем сегменте.
Бренды вроде Anker (владелец Soundcore) активно инвестируют в R&D, чтобы конкурировать с лидерами вроде Apple и Sony.
Если раньше "премиум" гарантировал лучшее звучание, то сегодня цена уже не равна качеству.
Плюсы и минусы популярных моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Soundcore Space One Pro
|Отличный баланс, цена, автономность
|Не премиальные материалы
|Nothing Headphones (1)
|Лёгкие, стильные, чистый звук
|Слабое шумоподавление
|Apple AirPods Max
|Великолепное ANC, качество сборки
|Завышенная цена
|Sony WH-1000XM6
|Удобство, богатый функционал
|Скучное звучание
|Bose QC Ultra
|Комфорт и бас
|Потеря деталей
|B&W Px7 S3
|Элегантный дизайн
|Недостаток высоких частот
FAQ
Как Wired проводил тестирование?
Все модели слушались в полной темноте с одинаковыми настройками громкости и активированным шумоподавлением.
Какие жанры использовались для оценки?
Основной трек — The Weeknd — Blinding Lights, универсальный по динамике и частотному диапазону.
Почему AirPods Max не победили?
Они технически совершенны, но не вызвали "эмоционального отклика" у экспертов.
Стоит ли покупать бюджетные модели?
Да, если приоритет — сбалансированный звук и комфорт без переплаты.
Где проводилось тестирование?
Тест проходил в профессиональной студии с участием звукорежиссёров из RAK Studios.
Мифы и правда
Миф: чем дороже наушники, тем лучше звук.
Правда: тест Wired доказал обратное — бюджетные модели могут звучать ярче и естественнее.
Миф: Apple делает эталонный звук.
Правда: AirPods Max сильны в деталях и шумоподавлении, но не всегда в музыкальности.
Миф: Sony WH-1000XM6 идеальны для всех.
Правда: не всем нравится их "гладкий" характер и приглушённая середина.
3 интересных факта
-
Для объективности эксперты слушали музыку в абсолютной темноте - без визуальных подсказок.
-
Все модели тестировались с одинаковым Bluetooth-кодеком AAC, чтобы исключить разницу в передаче.
-
Один из участников признался, что предпочёл Nothing Headphones (1) даже своим студийным мониторам.
Исторический контекст
Традиционно рынок полноразмерных наушников делился на две категории: флагманские решения от брендов-пионеров (Sony, Bose, Apple) и более доступные, но компромиссные модели.
Тест Wired стал переломным моментом, показав, что доступные наушники теперь могут конкурировать по звуку с премиум-сегментом.
Это отражает более широкую тенденцию — демократизацию технологий, когда качество становится доступным без излишней переплаты за имя.
