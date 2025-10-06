AirPods, Sony и Bose опозорились вслепую: победила пара за треть цены

Издание Wired решило разобраться, какие полноразмерные наушники действительно заслуживают звание лучших. Для этого редакция провела масштабное "слепое" тестирование шести популярных моделей, среди которых — громкие имена вроде Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM6 и Bose QuietComfort Ultra.

Результаты удивили даже профессионалов: победу одержала вовсе не премиальная модель.

Как проходило тестирование

Чтобы исключить субъективность, Wired пригласил четырёх признанных экспертов в области аудиоинженерии и музыкального продакшена. Среди участников — продюсеры, работавшие с артистами из RAK Studios, а также музыканты и авторы песен, сотрудничавшие с Paramore и Jonas Blue.

Для теста выбрали популярную композицию The Weeknd — Blinding Lights, чтобы оценить, как каждая пара наушников справляется с динамикой, вокалом и пространственным балансом. Прослушивание проводилось в полной темноте, чтобы эксперты не знали, какая модель находится у них на голове. На всех устройствах активировали режим активного шумоподавления (ANC).

"Слепой тест — единственный способ услышать, а не увидеть бренд", — отметил продюсер из RAK Studios (имя не раскрывается по этическим причинам).

Участники эксперимента

В тесте участвовали как флагманские, так и более доступные модели:

Sony WH-1000XM6

Bose QuietComfort Ultra

Bowers & Wilkins Px7 S3

Apple AirPods Max

Nothing Headphones (1)

Soundcore Space One Pro

Все устройства были выровнены по громкости и настроены на стандартные параметры без дополнительных эквалайзеров. Эксперты оценивали звучание по четырём основным критериям:

глубина и детализация, баланс частот, чистота звучания, ширина звуковой сцены.

Неожиданные результаты: флагманы не лидеры

Когда эксперты завершили прослушивание, их ожидал сюрприз.

Sony WH-1000XM6, лидер по продажам и любимец путешественников, не произвели ожидаемого впечатления.

По словам специалистов, звук показался "слишком сглаженным" и "плоским" в средней части спектра.

Bose QuietComfort Ultra, напротив, оказались чрезмерно басовитыми. Избыточные низкие частоты "забивали" вокал и смещали баланс, делая общую картину тяжёлой.

Apple AirPods Max получили похвалу за чёткий вокал и эффективное шумоподавление, но были признаны менее "музыкальными" и "эмоционально стерильными".

Bowers & Wilkins Px7 S3 продемонстрировали мягкое звучание, но с потерей ясности на высоких частотах. В итоге специалисты оценили их как "слишком осторожные" для студийного или живого прослушивания.

"AirPods Max звучат чисто и нейтрально, но без характера", — пояснил один из экспертов Wired.

Таблица "Сравнение": результаты теста Wired

Модель Основные особенности Оценка звука Итоговое место Soundcore Space One Pro Сбалансированная сцена, мощный звук 9.3 / 10 1 Nothing Headphones (1) Лёгкость и естественность звучания 9.0 / 10 2 Apple AirPods Max Лучшее шумоподавление, четкий вокал 8.7 / 10 3 Bowers & Wilkins Px7 S3 Умеренный бас, мягкий верх 8.1 / 10 4 Sony WH-1000XM6 Комфортные, но "скучные" 7.9 / 10 5 Bose QuietComfort Ultra Глубокие басы, перегруженная середина 7.6 / 10 6

Почему победили бюджетные модели

Самым удивительным стало то, что Soundcore Space One Pro и Nothing Headphones (1), стоящие в разы дешевле AirPods Max, заняли первые позиции.

Эксперты отметили у них "живой" и динамичный звук, сбалансированность между частотами и приятную ширину сцены.

Один из участников признался, что не ожидал столь высокого качества "от устройства за треть цены от Apple".

Такие результаты показывают, что стоимость не всегда напрямую связана с качеством звука — особенно если говорить о субъективных ощущениях и музыкальности.

Советы шаг за шагом: как выбрать наушники по звуку

Слушайте, а не читайте отзывы. Даже флагман может не подойти под ваш вкус. Пробуйте слепое сравнение. Закройте глаза и оценивайте звук, не зная бренда. Обращайте внимание на сцены и воздух. Хорошие наушники создают ощущение пространства. Не гонитесь за басом. Избыточные низкие частоты часто скрывают детали. Проверяйте совместимость с источником. Потери качества возможны при стриминге с Bluetooth-кодеками низкого разрешения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на бренд.

Последствие: переплата без ощутимого прироста качества.

Альтернатива: сравнивайте звучание на практике, как это сделали эксперты Wired.

Ошибка: выбирать по характеристикам.

Последствие: "сухой" звук и усталость при прослушивании.

Альтернатива: обращайте внимание на баланс и субъективный комфорт.

Ошибка: игнорировать эргономику.

Последствие: усталость головы и ушей при длительном использовании.

Альтернатива: примеряйте модель перед покупкой, проверяя давление на дужках.

А что если наушники "дешевле, но лучше"?

Победа Soundcore и Nothing показывает, что индустрия аудио быстро меняется. Технологии обработки звука и качественные драйверы становятся доступными даже в среднем сегменте.

Бренды вроде Anker (владелец Soundcore) активно инвестируют в R&D, чтобы конкурировать с лидерами вроде Apple и Sony.

Если раньше "премиум" гарантировал лучшее звучание, то сегодня цена уже не равна качеству.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы Soundcore Space One Pro Отличный баланс, цена, автономность Не премиальные материалы Nothing Headphones (1) Лёгкие, стильные, чистый звук Слабое шумоподавление Apple AirPods Max Великолепное ANC, качество сборки Завышенная цена Sony WH-1000XM6 Удобство, богатый функционал Скучное звучание Bose QC Ultra Комфорт и бас Потеря деталей B&W Px7 S3 Элегантный дизайн Недостаток высоких частот

FAQ

Как Wired проводил тестирование?

Все модели слушались в полной темноте с одинаковыми настройками громкости и активированным шумоподавлением.

Какие жанры использовались для оценки?

Основной трек — The Weeknd — Blinding Lights, универсальный по динамике и частотному диапазону.

Почему AirPods Max не победили?

Они технически совершенны, но не вызвали "эмоционального отклика" у экспертов.

Стоит ли покупать бюджетные модели?

Да, если приоритет — сбалансированный звук и комфорт без переплаты.

Где проводилось тестирование?

Тест проходил в профессиональной студии с участием звукорежиссёров из RAK Studios.

Мифы и правда

Миф: чем дороже наушники, тем лучше звук.

Правда: тест Wired доказал обратное — бюджетные модели могут звучать ярче и естественнее.

Миф: Apple делает эталонный звук.

Правда: AirPods Max сильны в деталях и шумоподавлении, но не всегда в музыкальности.

Миф: Sony WH-1000XM6 идеальны для всех.

Правда: не всем нравится их "гладкий" характер и приглушённая середина.

3 интересных факта

Для объективности эксперты слушали музыку в абсолютной темноте - без визуальных подсказок. Все модели тестировались с одинаковым Bluetooth-кодеком AAC, чтобы исключить разницу в передаче. Один из участников признался, что предпочёл Nothing Headphones (1) даже своим студийным мониторам.

Исторический контекст

Традиционно рынок полноразмерных наушников делился на две категории: флагманские решения от брендов-пионеров (Sony, Bose, Apple) и более доступные, но компромиссные модели.

Тест Wired стал переломным моментом, показав, что доступные наушники теперь могут конкурировать по звуку с премиум-сегментом.

Это отражает более широкую тенденцию — демократизацию технологий, когда качество становится доступным без излишней переплаты за имя.