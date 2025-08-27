Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль на закате
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:15

Лайфхак для водителей: лимон и сода заменяют дорогую полировку фар

Очистка автомобильных фар лимоном и содой улучшает видимость на дороге

Вернуть блеск автомобильным фарам можно без дорогостоящих наборов и визитов на мойку. Достаточно двух ингредиентов, которые наверняка найдутся на любой кухне: лимона и пищевой соды. Этот простой способ способен подарить прозрачность пластику и сэкономить водителю немалые деньги.

Почему важно следить за состоянием фар

Грязные или потускневшие фары — это не только эстетика. От их прозрачности напрямую зависит безопасность на дороге. В ночное время видимость заметно ухудшается, что увеличивает риск аварий. К тому же неисправные или плохо работающие световые приборы могут стать причиной штрафа.

Правила дорожного движения требуют, чтобы все элементы освещения — ближний и дальний свет, габариты, противотуманки и стоп-сигналы — работали исправно. В противном случае водителю грозит штраф до 150 евро, а если речь идёт о ближнем свете или стоп-сигналах, то ещё и изъятие водительских прав на 20 дней.

Как работает домашний способ

Причина помутнения фар кроется в воздействии солнца и высокой температуры, возникающей при постоянной работе ламп. Но вернуть прозрачность можно буквально за копейки.

Достаточно разрезать лимон, присыпать половинку содой и протереть ею поверхность фары. Химическая реакция поможет удалить налёт и вернуть пластику прозрачность.

Аналогичный эффект даёт и зубная паста, однако лимон с содой остаются самым доступным и быстрым вариантом. Конечно, такие методы не сравнятся с профессиональной полировкой, но как временное решение они вполне подойдут.

