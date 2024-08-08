HH.ru опубликовал список компаний, которые предлагают самые высокие зарплаты для курьеров в России.

Самые высокие зарплаты для курьеров, использующих личный автомобиль, составляют от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Такие ставки предлагают компании "Купер", "Перекресток впрок" и Ozon fresh. Это следует из исследования сервиса hh. ru, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию сервиса, наивысшие зарплаты предлагают курьерам с личным транспортом, преимущественно грузовым, выполняющим функции грузчика и работающим по более чем 25 адресам в день, имеющим статус самозанятого или ИП. Летом 2024 года компании "Купер", "Перекресток впрок" и Ozon fresh вошли в топ-3 по предложению самых высоких зарплат для курьеров с личными автомобилями.

Компания "Купер" предлагает зарплату до 202 тыс. рублей на руки для курьеров с автомобилем, график от трех часов в день, и дополнительные 5-7 тыс. рублей в месяц за оклейку автомобиля. Водители получают скидки на обслуживание авто и каско, доступ к онлайн-образованию и бесплатные подписки на онлайн-кинотеатры. В "Перекрестке впрок" курьеры с грузовым автомобилем могут зарабатывать от 200 тыс. рублей до вычета налогов, получая доход от 10 тыс. рублей в день, еженедельные выплаты, скидки на продукцию до 90% и бесплатные обеды. Ozon fresh предлагает зарплату от 150 тыс. до 270 тыс. рублей до вычета налогов для водителей на личных автомобилях и от 120 тыс. до 170 тыс. рублей для курьеров на электровелосипедах.

Зарплаты курьеров стабильно растут уже три года. С января по июль 2024 года наблюдается прирост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик зарплат пришелся на декабрь 2023 — январь 2024 года, когда медианная зарплата по стране достигла 114 тыс. рублей. В настоящее время зарплаты составляют 110,4 тыс. рублей, что на четверть больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди вакансий с самыми высокими зарплатами для курьеров на hh. ru летом 2024 также оказались компании "Всеинструменты.ру" (до 200 тыс. рублей), Pizzasushiwok (от 150 тыс. до 235 тыс. рублей), "Бургер кинг" (от 197 тыс. рублей), ЦУМ (с предоставлением авто, зарплата от 170 тыс. до 250 тыс. рублей), и Whoosh (от 150 тыс. до 200 тыс. рублей на руки).

Самой необычной вакансией стало предложение от "Тануки" для поющего курьера с зарплатой от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Кандидат должен уметь петь и знать тексты популярных песен, а также получит бесплатные консультации с фониатром.

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