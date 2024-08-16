HeadHunter рассчитывает возобновить дивиденды после редомициляции в Россию к концу 2024 года

Компания HeadHunter высказывает надежду на возобновление дивидендных выплат к концу 2024 года, что станет возможным после завершения редомициляции кипрской HeadHunter Group Plc. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков через пресс-службу.
"Корпоративная реорганизация близится к завершению, и в сентябре на Московской бирже начнутся торги акциями новой материнской компании — МКПАО 'Хэдхантер'. Мы стремимся к следующему ключевому событию — возобновлению дивидендов, которое станет реальностью после переезда HeadHunter Group Plc в Россию, вероятно к концу этого года", — отметил он.
В 2022 году HeadHunter сообщала о невозможности распределения дивидендов из-за регуляторных ограничений и структуры, в которой холдинговая компания была зарегистрирована на Кипре. Сергиенков также упоминал о перспективах возобновления выплат в 2024 году.
В начале августа совет директоров утвердил дивидендную стратегию, основывающуюся на чистой прибыли за отчетный период, с возможностью пересмотра в условиях изменившейся экономики.
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