HeadHunter рассчитывает возобновить дивиденды после редомициляции в Россию к концу 2024 года

Компания HeadHunter высказывает надежду на возобновление дивидендных выплат к концу 2024 года, что станет возможным после завершения редомициляции кипрской HeadHunter Group Plc. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков через пресс-службу.

"Корпоративная реорганизация близится к завершению, и в сентябре на Московской бирже начнутся торги акциями новой материнской компании — МКПАО 'Хэдхантер'. Мы стремимся к следующему ключевому событию — возобновлению дивидендов, которое станет реальностью после переезда HeadHunter Group Plc в Россию, вероятно к концу этого года", — отметил он.

В 2022 году HeadHunter сообщала о невозможности распределения дивидендов из-за регуляторных ограничений и структуры, в которой холдинговая компания была зарегистрирована на Кипре. Сергиенков также упоминал о перспективах возобновления выплат в 2024 году.

В начале августа совет директоров утвердил дивидендную стратегию, основывающуюся на чистой прибыли за отчетный период, с возможностью пересмотра в условиях изменившейся экономики.

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