Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Повязка на голову
Повязка на голову
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:23

Аксессуар из 1990-х возвращается: почему девушки снова выбирают повязки

Повязки на голову возвращаются в моду осенью 2025 года в коллекциях мировых брендов

Повязки на голову снова в моде. Осень 2025 года обещает вернуть аксессуар, который когда-то был неотъемлемой частью стиля девушек 1990-х. Для многих это приятная новость: ведь повязка — не просто украшение, а практичный элемент, который экономит время и помогает быстро привести волосы в порядок.

Как развивалась мода на повязки

Этот аксессуар не раз появлялся на подиумах и в уличных образах. В 1960-х девушки носили пышные укладки, подчеркнутые широкими яркими повязками. В 1990-е героини фильма "Бестолковые" вдохновили целое поколение подростков на аккуратные прически с этим аксессуаром. Даже в 2010-х повязки стали трендом, расшитым камнями или украшенным тканевыми элементами.

Теперь мода возвращает нас к простоте: лаконичные формы и стильные материалы делают повязки частью капсульного гардероба.

Сравнение стилей повязок

Эпоха

Основные материалы и формы

С чем сочетали

1960-е

Атлас, яркие ткани

Высокие прически, платья-трапеции

1990-е

Пластик, ткань, бархат

Мини-юбки, клетчатые костюмы

2010-е

Инкрустация камнями

Вечерние образы, коктейльные платья

2025 год

Бархат, металл, ацетат

Свитеры, куртки, преппи-стиль

Почему возвращается мода на повязки

  1. Повязки упрощают уход за волосами: они скрывают жирные корни и помогают выглядеть опрятно даже без мытья головы.
  2. Они практичны на улице: ветер не мешает, волосы не падают на лицо.
  3. Стиль преппи снова актуален, а повязка идеально завершает образ с клетчатой юбкой, лоферами и джемпером.

Советы шаг за шагом: как носить повязки в 2025 году

  1. Начните с тонкой модели — она сдержанно фиксирует волосы и подходит даже для офиса.
  2. Экспериментируйте с материалами: бархатные повязки с камнями смотрятся празднично, металлические добавляют акцент.
  3. Решите, как именно укладывать волосы: зачесывать полностью назад или оставлять пробор.

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: выбрать слишком яркую повязку для строгого образа.
    Последствие: аксессуар будет выглядеть чужеродно.
    Альтернатива: выбрать модель в нейтральных тонах — черный, серый, беж.
  • Ошибка: надеть повязку поверх влажных волос.
    Последствие: она быстро потеряет форму и испортится.
    Альтернатива: использовать специальные полотенца из микрофибры для быстрой сушки.
  • Ошибка: покупать пластиковые повязки низкого качества.
    Последствие: они ломаются и натирают кожу.
    Альтернатива: выбрать изделия из ацетата или ткани от брендов аксессуаров.

А что если…

...сочетать повязку с вечерним образом? Тогда стоит выбрать бархат или атлас с аккуратной вышивкой. Для спортивного стиля подойдут тканевые эластичные варианты, которые держат волосы во время тренировки. Даже в деловом гардеробе можно найти место для тонкой лаконичной модели.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Экономят время на укладке

Требуют подбора под стиль

Подчеркивают индивидуальность

Могут вызывать дискомфорт при длительном ношении

Защищают от ветра

Недолговечные модели из пластика быстро ломаются

FAQ

Как выбрать повязку для осени?
Выбирайте материалы, которые соответствуют сезону: бархат, шерсть, металлические акценты.

Сколько стоят повязки в 2025 году?
Цена варьируется от 500 рублей за базовую модель до 3000-5000 рублей за дизайнерские аксессуары.

Что лучше: тонкая или широкая повязка?
Для офиса и учебы удобнее тонкие модели, а для образа в стиле 1990-х подойдут широкие тканевые варианты.

Мифы и правда

  • Миф: повязки подходят только подросткам.
    Правда: современные модели носят и взрослые женщины, включая бизнес-леди.
  • Миф: аксессуар портит волосы.
    Правда: качественные повязки из ткани или ацетата не повреждают пряди.
  • Миф: они уместны только в повседневности.
    Правда: дизайнерские варианты используются даже в вечерних нарядах.

Интересные факты

  1. В Японии повязки традиционно носили спортсмены — как символ сосредоточенности.
  2. В 1980-е их активно использовали в фитнесе, вместе с легинсами и яркими гетрами.
  3. В коллекциях модных домов осени 2025 года аксессуар фигурирует почти у всех брендов категории "luxury".

Исторический контекст

  • 1960-е: первые яркие повязки как часть молодежной моды.
  • 1990-е: культовый фильм "Бестолковые" закрепил популярность.
  • 2010-е: возвращение в виде праздничных моделей.
  • 2025 год: новый виток тренда, сочетающий практичность и стиль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор вчера в 18:04

Маленький кусочек — большое действие: что может халва, о чём молчат этикетки

Халва — это не просто сладость. Она может помочь при стрессе, улучшить сон и поддержать здоровье. Но важно знать, как выбрать качественный продукт.

Читать полностью » Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов вчера в 17:55

Тревога в аэропорту: почему одни садятся в самолёт, а другие бегут от взлётной полосы

Избавьтесь от аэрофобии с помощью 7 эффективных шагов: от изучения статистики безопасных перелетов до практики дыхательных техник. Подробности внутри.

Читать полностью » Врачи: отказ от воды за обедом вызывает запоры и замедляет обмен веществ вчера в 17:23

Ели всухомятку, боялись пить — и зря: на этом строился самый живучий обман

Многие считают, что вода за столом мешает перевариванию и приводит к лишнему весу. Но что на самом деле происходит в организме?

Читать полностью » Краснуха особенно опасна для беременных — инфекция может вызвать врожденные пороки развития плода вчера в 16:38

Лёгкие симптомы — страшные последствия: скрытая опасность краснухи

В 2024 году в России зарегистрировано 258 случаев краснухи после долгого перерыва. Узнайте, почему вакцинация важна, особенно для будущих мам и детей.

Читать полностью » Эксперты: гимнастика и массаж помогают уменьшить брыли без операции вчера в 16:35

Брыли появляются не только после 50: скрытые привычки, которые старят лицо раньше времени

Брыли на лице портят овал и создают усталый вид. Но можно ли убрать их без уколов и пластики? Ответы — в простых упражнениях и привычках.

Читать полностью » Чистка зубов снижает риск рака поджелудочной железы — исследование NYU Langone Health вчера в 15:27

Обычная щётка против смертельной болезни: как чистка зубов спасает поджелудочную железу

Учёные нашли неожиданный способ снизить риск рака поджелудочной железы. Оказывается, всё начинается с простой привычки, знакомой каждому.

Читать полностью » Продажи аксессуаров с черепаховым принтом осенью 2025 года выросли на 30–40 % вчера в 15:25

Черепаховый принт возвращается: аксессуар, который меняет всё без лишнего шума

Осень 2023 привносит в моду черепаховый принт, который становится хитом! Узнайте, как эти аксессуары восстанавливают утонченность и функциональность вашего образа.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская: сидячая работа приводит к остеохондрозу и артрозу суставов вчера в 14:18

Офисное кресло разрушает тело быстрее, чем тяжёлый труд: болезни сидячей работы

Сидячая работа кажется безопасной, но она провоцирует остеохондроз, боли в суставах и ухудшение зрения. Как защитить здоровье в офисе?

Читать полностью »

Новости
СФО

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"
Технологии

Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6
Питомцы

Ветеринары: кошки будят хозяев чаще всего из-за голода
Авто и мото

Ветеринар из Москвы заявил о риске травм собак при поездке без фиксации
УрФО

Уральская ассоциация туризма: Турция делает ставку на российских туристов
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с собственным весом снижают риск заболеваний и улучшают сон
Красота и здоровье

Дефицит витамина В1 вызывает головные боли и потерю координации — врач Андрей Васильев
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко потратят 500 млн рублей на реставрацию дачи Фаберже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet