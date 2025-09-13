Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сильная головная боль
Сильная головная боль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:10

Головная боль может быть симптомом опасных заболеваний

Эксперт Волгина объяснила, что головная боль может указывать на онкологию и сосудистые патологии

Головная боль — один из самых распространённых симптомов, который многие привыкли считать неопасным. Однако, как напомнила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с "Лентой.ру", она может быть неспецифическим признаком множества патологий.

Давление и сосуды

Одной из частых причин становится гипертония. В этом случае боль локализуется в затылке или распространяется на другие зоны.

"Дополнительно может появляться тошнота, рвота, головокружение, "мушки" перед глазами", — пояснила Волгина.

Подобные ощущения возможны и при нарушениях кровотока по сонным артериям, атеросклерозе или гормональных сбоях.

Опасные состояния

Иногда головная боль может указывать на онкологию или сосудистые патологии головного мозга. Игнорировать её в таких случаях крайне опасно, так как промедление затрудняет своевременную диагностику.

Мигрень

Отдельное внимание врач уделила мигрени. Это заболевание сопровождается сильнейшей болью, которую нередко дополняют светобоязнь, тошнота, рвота и так называемая аура. Приступы могут полностью выбивать человека из привычного ритма жизни.

Другие причины

Головная боль нередко связана с проблемами со зрением или заболеваниями глаз. Также её провоцируют физическое и эмоциональное перенапряжение, при котором локализация боли может быть самой разной.

Итог

Головная боль — это не просто временный дискомфорт, а сигнал организма о возможных нарушениях. Если она носит регулярный характер или сопровождается дополнительными симптомами, важно обратиться к врачу и пройти обследование.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов сегодня в 7:14

Обычные привычки, которые убивают сосуды

Кардиолог рассказал, какие привычки разрушают сердце и сосуды, и объяснил, как простые шаги могут продлить жизнь на десять лет.

Читать полностью » Газы больше не мучают: 5 способов попрощаться со вздутием живота навсегда сегодня в 6:33

Газы исчезнут как по волшебству: простое решение проблемы вздутия живота

Мучает вздутие живота после еды? Узнайте о простых способах избавиться от дискомфорта без лекарств. Эффективные методы и полезные советы.

Читать полностью » Во Владивостоке офтальмологи вернули зрение участнику СВО после тяжёлого ранения глаза сегодня в 6:11

Врачи Владивостока вернули зрение бойцу после тяжёлого ранения глаза

Во Владивостоке офтальмологи сохранили зрение участнику СВО после тяжёлого ранения. Операция прошла успешно, но впереди новые этапы лечения.

Читать полностью » Диетолог Антон Поляков предупредил о риске онкологии при регулярном употреблении колбасы сегодня в 5:18

Привычный завтрак может стоить здоровья

Диетолог объяснил, почему привычная колбаса на завтрак повышает риск онкологии, и предложил полезную альтернативу для ежедневного рациона.

Читать полностью » Стоматолог Наталья Еварницкая рассказала, почему одной щётки недостаточно для чистки зубов сегодня в 4:35

Почему зубная щётка очищает только 60% поверхности зубов

Обычной зубной щётки недостаточно для качественной гигиены. Врач объяснила, какие средства стоит подключить и как ухаживать за деснами.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей из-за гаджетов сегодня в 3:32

Смартфоны крадут у ребёнка речь и мышление

У детей гаджеты могут вызвать цифровую деменцию, у пожилых — защитить от когнитивных нарушений. Врачи объяснили, как правильно дозировать экранное время.

Читать полностью » Диетолог Соломатина: резкий отказ от сладкого приводит к слабости и раздражительности сегодня в 2:19

Что происходит с организмом, когда резко перестаёшь есть сладкое

Отказ от сладкого может вызвать слабость и раздражительность, а может пройти безболезненно. Врачи объяснили, почему мнения на этот счёт расходятся.

Читать полностью » Иммунолог Андрей Продеус: женская красота зависит от состояния сосудов сегодня в 1:27

Настоящий секрет женской красоты скрыт не в косметике

Красота женщины зависит не только от ухода, но и от здоровья. Врачи назвали главные факторы, влияющие на молодость и привлекательность.

Читать полностью »

Новости
Еда

По данным шеф-повара, кекс с цедрой апельсина выпекается в духовке до золотистой корочки
Питомцы

Ветеринары предупредили о риске заражения собак при контакте с уличными кошками
Садоводство

В Магаданской области сушат яблоки, груши, чернику и бруснику для зимнего хранения
Туризм

Мотели в США стали символом автомобильных путешествий XX века
Садоводство

Нитроаммофоска для чеснока: 2 подкормки за сезон увеличивают урожай в 3 раза
Еда

Курица с картошкой в духовке сохраняет питательные вещества и насыщенный вкус
Спорт и фитнес

Смолов: лимит на легионеров не решит проблему качества чемпионата России
Красота и здоровье

Алкоголь и сердце: 3 главных факта, которые изменят ваше отношение к спиртному
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet