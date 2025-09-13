Головная боль может быть симптомом опасных заболеваний
Головная боль — один из самых распространённых симптомов, который многие привыкли считать неопасным. Однако, как напомнила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с "Лентой.ру", она может быть неспецифическим признаком множества патологий.
Давление и сосуды
Одной из частых причин становится гипертония. В этом случае боль локализуется в затылке или распространяется на другие зоны.
"Дополнительно может появляться тошнота, рвота, головокружение, "мушки" перед глазами", — пояснила Волгина.
Подобные ощущения возможны и при нарушениях кровотока по сонным артериям, атеросклерозе или гормональных сбоях.
Опасные состояния
Иногда головная боль может указывать на онкологию или сосудистые патологии головного мозга. Игнорировать её в таких случаях крайне опасно, так как промедление затрудняет своевременную диагностику.
Мигрень
Отдельное внимание врач уделила мигрени. Это заболевание сопровождается сильнейшей болью, которую нередко дополняют светобоязнь, тошнота, рвота и так называемая аура. Приступы могут полностью выбивать человека из привычного ритма жизни.
Другие причины
Головная боль нередко связана с проблемами со зрением или заболеваниями глаз. Также её провоцируют физическое и эмоциональное перенапряжение, при котором локализация боли может быть самой разной.
Итог
Головная боль — это не просто временный дискомфорт, а сигнал организма о возможных нарушениях. Если она носит регулярный характер или сопровождается дополнительными симптомами, важно обратиться к врачу и пройти обследование.
