Когда давящая боль вечером сигналит не усталость, а совсем другое

Головная боль — один из самых распространённых симптомов, с которым сталкивается практически каждый человек. При этом она далеко не всегда связана с мигренью, как часто принято думать. Причины могут быть самыми разными — от банального перенапряжения до серьёзных заболеваний.

Мышечное напряжение и осанка

Долгая работа за компьютером, сутулость, неправильное положение тела во время сна или сидения нередко приводят к перенапряжению мышц шеи и плечевого пояса. В итоге развивается так называемая головная боль напряжения. Она может ощущаться как давящее или сжимающее чувство, усиливающееся к концу дня.

Нарушение режима сна

Бессонница, работа в ночные смены и сбои биологических ритмов также провоцируют головные боли. Изменение сосудистого тонуса, связанное с недостатком отдыха, отражается на общем самочувствии и может стать источником регулярного дискомфорта.

Гормональные колебания

У женщин головная боль часто связана с менструальным циклом и изменением уровня гормонов. Подобные боли обычно повторяются циклично и проходят самостоятельно, однако иногда требуют дополнительного наблюдения у врача.

Обезвоживание и кофе

Недостаток жидкости в организме вызывает снижение объёма циркулирующей крови, что приводит к ухудшению питания мозга. Также негативно сказывается чрезмерное потребление кофе: сначала оно стимулирует сосуды, но затем может провоцировать их спазм, что выражается болью.

Медикаменты и побочные эффекты

В редких случаях головная боль возникает после отмены некоторых препаратов или на фоне их длительного приёма. Такие ситуации требуют консультации специалиста и корректировки терапии.

Болезни позвоночника и зубов

Шейный остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, спазмы мышц шеи и даже стоматологические проблемы нередко становятся источником боли. В этих случаях устранение основной патологии помогает избавиться и от головных болей.

Опасные сигналы

Важно помнить, что внезапная сильная боль, быстро достигающая максимума, может указывать на субарахноидальное кровоизлияние. Нарушение речи, зрения или появление слабости в конечностях — возможные признаки инсульта. А постепенно усиливающаяся головная боль по утрам, сопровождающаяся тошнотой или изменением сознания, может быть симптомом опухоли головного мозга.

«Головная боль может возникнуть по разным причинам, это не всегда мигрень», — отметил врач Дмитрий Буланов.

Внимательное отношение к своему состоянию и своевременное обращение к врачу помогают не только снять симптом, но и выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях.