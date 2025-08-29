Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сильная головная боль
Сильная головная боль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:29

Когда давящая боль вечером сигналит не усталость, а совсем другое

Врач Дмитрий Буланов: головная боль не всегда связана с мигренью

Головная боль — один из самых распространённых симптомов, с которым сталкивается практически каждый человек. При этом она далеко не всегда связана с мигренью, как часто принято думать. Причины могут быть самыми разными — от банального перенапряжения до серьёзных заболеваний.

Мышечное напряжение и осанка

Долгая работа за компьютером, сутулость, неправильное положение тела во время сна или сидения нередко приводят к перенапряжению мышц шеи и плечевого пояса. В итоге развивается так называемая головная боль напряжения. Она может ощущаться как давящее или сжимающее чувство, усиливающееся к концу дня.

Нарушение режима сна

Бессонница, работа в ночные смены и сбои биологических ритмов также провоцируют головные боли. Изменение сосудистого тонуса, связанное с недостатком отдыха, отражается на общем самочувствии и может стать источником регулярного дискомфорта.

Гормональные колебания

У женщин головная боль часто связана с менструальным циклом и изменением уровня гормонов. Подобные боли обычно повторяются циклично и проходят самостоятельно, однако иногда требуют дополнительного наблюдения у врача.

Обезвоживание и кофе

Недостаток жидкости в организме вызывает снижение объёма циркулирующей крови, что приводит к ухудшению питания мозга. Также негативно сказывается чрезмерное потребление кофе: сначала оно стимулирует сосуды, но затем может провоцировать их спазм, что выражается болью.

Медикаменты и побочные эффекты

В редких случаях головная боль возникает после отмены некоторых препаратов или на фоне их длительного приёма. Такие ситуации требуют консультации специалиста и корректировки терапии.

Болезни позвоночника и зубов

Шейный остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, спазмы мышц шеи и даже стоматологические проблемы нередко становятся источником боли. В этих случаях устранение основной патологии помогает избавиться и от головных болей.

Опасные сигналы

Важно помнить, что внезапная сильная боль, быстро достигающая максимума, может указывать на субарахноидальное кровоизлияние. Нарушение речи, зрения или появление слабости в конечностях — возможные признаки инсульта. А постепенно усиливающаяся головная боль по утрам, сопровождающаяся тошнотой или изменением сознания, может быть симптомом опухоли головного мозга.

«Головная боль может возникнуть по разным причинам, это не всегда мигрень», — отметил врач Дмитрий Буланов.

Внимательное отношение к своему состоянию и своевременное обращение к врачу помогают не только снять симптом, но и выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона вчера в 22:11

ИИ считает калории, но не ошибки: почему диетологи пока незаменимы

ИИ помогает людям составлять планы питания и экономит время. Но сможет ли он заменить диетологов, учитывая риски ошибок и отсутствие персонализации?

Читать полностью » Врач Яковлева назвала главные причины седины у молодых — стресс, питание и гормоны вчера в 22:04

В 20 лет седеют чаще, чем в 40: что скрывает этот тревожный тренд

Молодёжь в России всё чаще седеет уже к 20 годам. Врач объяснила, как питание, стресс и наследственность влияют на потерю цвета волос.

Читать полностью » Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны вчера в 22:01

Картошка фри оправдана: главный враг кожи оказался в другой тарелке

Жирная еда и прыщи: миф или правда? Дерматолог объяснила, почему акне не связано с картошкой фри, а настоящие причины кроются совсем в другом.

Читать полностью » Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом вчера в 21:52

Секрет завтрака долгожителей: что добавить к творогу, чтобы зарядить организм

Узнайте, как сочетание творога и фруктов превращает обычный завтрак в полезный и вкусный перекус. 7 незаменимых продуктов для здорового питания!

Читать полностью » Гепатолог Энтони Мартинес: черника снижает воспаление и защищает печень от фиброза вчера в 20:50

Чашка ягод против фиброза: неожиданная защита от опасных изменений

Узнайте, как черника может поддержать здоровье печени, снизить риски заболеваний и какие еще фрукты вам стоит включить в рацион.

Читать полностью » Dementia UK: ранними симптомами лобно-височной деменции могут быть пищевые нарушения вчера в 19:46

Как ваши привычки за обеденным столом выдают лобно-височную деменцию: 5 тревожных сигналов

Необычные привычки за обеденным столом могут быть тревожными сигналами лобно-височной деменции. Узнайте, на что следует обратить внимание именно вам и вашим близким.

Читать полностью » Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах вчера в 18:31

Постоянная усталость и мозговой туман могут скрывать одну дефицитную болезнь

Постоянная усталость, перепады настроения и «мурашки» в руках могут быть не просто мелочами. Узнайте, какие скрытые сигналы подаёт организм при дефиците B12.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа: купирование боли без врача опасно, симптомы указывают на сбои в организме вчера в 18:19

Обезболивающие маскируют, но не лечат: цена временного облегчения

Легкие недомогания могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Узнайте, какие симптомы не стоит игнорировать и почему важно обращаться к врачу.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Руководитель Audi Гернот Дельнер подтвердил выпуск электрического спорткара вместо TT и R8
Спорт и фитнес

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански
Садоводство

В садах Краснодарского края декоративные формы сохраняют укрытиями и регулярной обрезкой
Дом

Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников
Садоводство

Георгины требуют внимания: рыхление и мульчирование после полива для здоровья
Еда

Кондитеры показали рецепт десерта с арахисовым маслом и виноградным желе
Авто и мото

Подготовка автомобиля к осени: советы экспертов автосервисов
Туризм

ООН: Уругвай вошёл в число лидеров Латинской Америки по индексу развития
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru