Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли

Мы часто воспринимаем головную боль как банальное недомогание. Однако доцент кафедры терапии медфакультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру" подчеркнула: это не только неприятный симптом, но и возможный показатель серьёзных заболеваний.

Артериальное давление и кровоток

Одной из распространённых причин врач назвала повышенное артериальное давление. В таких случаях боль чаще ощущается в затылочной области, может сопровождаться:

тошнотой и рвотой,

головокружением,

появлением "мушек" перед глазами.

Кроме того, боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, а также при атеросклерозе и гормональных сбоях.

Опасные патологии

Волгина отметила, что головная боль способна указывать и на более серьёзные диагнозы — онкологию или сосудистые заболевания головного мозга.

Отдельное внимание она уделила мигрени. Это заболевание отличается особенно интенсивной болью, которая нередко сопровождается:

светобоязнью,

тошнотой и рвотой,

появлением ауры.

Во время приступа пациент оказывается неспособен вести привычный образ жизни.

Другие причины

Не стоит забывать и о менее очевидных источниках головной боли:

снижение зрения и болезни глаз,

головная боль напряжения — следствие длительного физического или эмоционального стресса. При этом место боли может быть любым.

Итог

Головная боль — универсальный симптом, и игнорировать её нельзя. Если недомогание повторяется регулярно или сопровождается дополнительными признаками, важно пройти обследование, чтобы выявить истинную причину.