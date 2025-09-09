Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли
Мы часто воспринимаем головную боль как банальное недомогание. Однако доцент кафедры терапии медфакультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру" подчеркнула: это не только неприятный симптом, но и возможный показатель серьёзных заболеваний.
Артериальное давление и кровоток
Одной из распространённых причин врач назвала повышенное артериальное давление. В таких случаях боль чаще ощущается в затылочной области, может сопровождаться:
-
тошнотой и рвотой,
-
головокружением,
-
появлением "мушек" перед глазами.
Кроме того, боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, а также при атеросклерозе и гормональных сбоях.
Опасные патологии
Волгина отметила, что головная боль способна указывать и на более серьёзные диагнозы — онкологию или сосудистые заболевания головного мозга.
Отдельное внимание она уделила мигрени. Это заболевание отличается особенно интенсивной болью, которая нередко сопровождается:
-
светобоязнью,
-
тошнотой и рвотой,
-
появлением ауры.
Во время приступа пациент оказывается неспособен вести привычный образ жизни.
Другие причины
Не стоит забывать и о менее очевидных источниках головной боли:
-
снижение зрения и болезни глаз,
-
головная боль напряжения — следствие длительного физического или эмоционального стресса. При этом место боли может быть любым.
Итог
Головная боль — универсальный симптом, и игнорировать её нельзя. Если недомогание повторяется регулярно или сопровождается дополнительными признаками, важно пройти обследование, чтобы выявить истинную причину.
