Олег Белов Опубликована сегодня в 23:01

Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли

Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль

Мы часто воспринимаем головную боль как банальное недомогание. Однако доцент кафедры терапии медфакультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру" подчеркнула: это не только неприятный симптом, но и возможный показатель серьёзных заболеваний.

Артериальное давление и кровоток

Одной из распространённых причин врач назвала повышенное артериальное давление. В таких случаях боль чаще ощущается в затылочной области, может сопровождаться:

  • тошнотой и рвотой,

  • головокружением,

  • появлением "мушек" перед глазами.

Кроме того, боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, а также при атеросклерозе и гормональных сбоях.

Опасные патологии

Волгина отметила, что головная боль способна указывать и на более серьёзные диагнозы — онкологию или сосудистые заболевания головного мозга.

Отдельное внимание она уделила мигрени. Это заболевание отличается особенно интенсивной болью, которая нередко сопровождается:

  • светобоязнью,

  • тошнотой и рвотой,

  • появлением ауры.

Во время приступа пациент оказывается неспособен вести привычный образ жизни.

Другие причины

Не стоит забывать и о менее очевидных источниках головной боли:

  • снижение зрения и болезни глаз,

  • головная боль напряжения — следствие длительного физического или эмоционального стресса. При этом место боли может быть любым.

Итог

Головная боль — универсальный симптом, и игнорировать её нельзя. Если недомогание повторяется регулярно или сопровождается дополнительными признаками, важно пройти обследование, чтобы выявить истинную причину.

