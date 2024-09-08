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Махмуд-Али Калиматов назначен главой Ингушетии на второй срок
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Депутаты Ингушетии утвердили переизбрание Махмуда-Али Калиматова

Махмуд-Али Калиматов назначен главой Ингушетии на второй срок

В воскресенье депутаты Народного Собрания Ингушетии на второй срок назначили Махмуда-Али Калиматова главой региона, сообщает пресс-служба главы республики.

В соответствии с действующим законодательством республики, выборы главы Ингушетии проводятся депутатами парламента путем тайного голосования из предложенных президентом кандидатур.

Президентом России Владимиром Путиным было предложено три кандидатуры на пост главы республики: Ислам Гадиев (ЛДПР), Алихан Арапханов (Справедливая Россия — За правду) и Махмуд-Али Калиматов (Единая Россия).

"По итогам голосования депутатов, главой Республики Ингушетия стал Махмуд-Али Калиматов", — сообщает пресс-служба.

Глава республики избирается на пятилетний срок.

Фото: commons.wikimedia.org

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