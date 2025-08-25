Аварийка как индульгенция? Пять случаев, когда она превращает водителя в нарушителя

Можно ли "аварийкой" прикрыть нарушение? Многие российские водители уверены, что да. В реальности это не только ошибочное убеждение, но и опасная привычка, которая мешает дорожному движению и создает аварийные ситуации.

Сегодня "аварийка" для некоторых стала универсальным жестом: ею благодарят, извиняются и даже пытаются оправдать грубые нарушения. Но инспекторы ГИБДД напоминают: такие вольности могут обернуться штрафом и, что гораздо серьёзнее, реальной угрозой безопасности.

Когда "аварийка" превращается в опасность

Сотрудник ГАИ перечислил пять самых нелепых и при этом опасных ситуаций, когда водители включают аварийную сигнализацию.

Остановка посреди дороги . Не получилось заехать на парковку? Некоторые включают "аварийку" и считают, что этим оправдывают свой манёвр. На деле же они блокируют движение и мешают другим автомобилистам.

Объезд пробки по обочине . Подмигивающая "аварийка" в этом случае выглядит как насмешка над другими. "Это не способ поднять настроение соседям по потоку, а явное нарушение", — отмечают в ГАИ.

Движение задним ходом . Некоторые водители, двигаясь против потока, включают аварийные огни и требуют пропустить их. Такой "сигнал" не делает манёвр менее опасным.

Платная парковка без штрафа . Существует миф: если на платной парковке включить "аварийку", инспекторы закроют глаза. На практике штраф всё равно будет выписан.

Опасные манёвры в потоке. Иногда аварийные огни используют как оправдание резких перестроений или нарушений. На самом деле они только путают других участников движения и создают риски.

Что говорят правила

ГАИ подчёркивает: "аварийка" — это не универсальный знак, а строго регламентированный инструмент. Согласно ПДД, её можно включать только в нескольких случаях:

при дорожно-транспортном происшествии;

при вынужденной остановке в месте, где стоянка запрещена;

если водителя ослепили встречные фары;

во время буксировки автомобиля.

Все остальные ситуации трактуются как нарушение. За такое использование предусмотрен штраф — 500 рублей.