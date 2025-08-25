Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прокол шин на трассе
Прокол шин на трассе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:54

Аварийка как индульгенция? Пять случаев, когда она превращает водителя в нарушителя

В ГАИ перечислили опасные случаи неправильного включения "аварийки"

Можно ли "аварийкой" прикрыть нарушение? Многие российские водители уверены, что да. В реальности это не только ошибочное убеждение, но и опасная привычка, которая мешает дорожному движению и создает аварийные ситуации.

Сегодня "аварийка" для некоторых стала универсальным жестом: ею благодарят, извиняются и даже пытаются оправдать грубые нарушения. Но инспекторы ГИБДД напоминают: такие вольности могут обернуться штрафом и, что гораздо серьёзнее, реальной угрозой безопасности.

Когда "аварийка" превращается в опасность

Сотрудник ГАИ перечислил пять самых нелепых и при этом опасных ситуаций, когда водители включают аварийную сигнализацию.

  • Остановка посреди дороги. Не получилось заехать на парковку? Некоторые включают "аварийку" и считают, что этим оправдывают свой манёвр. На деле же они блокируют движение и мешают другим автомобилистам.

  • Объезд пробки по обочине. Подмигивающая "аварийка" в этом случае выглядит как насмешка над другими. "Это не способ поднять настроение соседям по потоку, а явное нарушение", — отмечают в ГАИ.

  • Движение задним ходом. Некоторые водители, двигаясь против потока, включают аварийные огни и требуют пропустить их. Такой "сигнал" не делает манёвр менее опасным.

  • Платная парковка без штрафа. Существует миф: если на платной парковке включить "аварийку", инспекторы закроют глаза. На практике штраф всё равно будет выписан.

  • Опасные манёвры в потоке. Иногда аварийные огни используют как оправдание резких перестроений или нарушений. На самом деле они только путают других участников движения и создают риски.

Что говорят правила

ГАИ подчёркивает: "аварийка" — это не универсальный знак, а строго регламентированный инструмент. Согласно ПДД, её можно включать только в нескольких случаях:

  • при дорожно-транспортном происшествии;

  • при вынужденной остановке в месте, где стоянка запрещена;

  • если водителя ослепили встречные фары;

  • во время буксировки автомобиля.

Все остальные ситуации трактуются как нарушение. За такое использование предусмотрен штраф — 500 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД вчера в 22:26

Штраф за одно слово: как общение с инспектором может стать дорогостоящим

Узнайте, как избежать штрафа от ГАИ, следуя простым советам автоюриста. Правильные ответы и спокойствие помогут вам избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » ГАИ предупреждает о запрете обгона на встречной полосе в условиях повышенной опасности вчера в 22:21

Опасный манёвр: обгон на встречной полосе под прицелом ГАИ

Обгон "гуськом" — распространённый, но опасный манёвр на загородных трассах. Почему он может лишить вас прав и как правильно выполнять обгон, чтобы избежать штрафов? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным вчера в 21:10

Машины в Белоруссии дешевле на миллион, но есть причина, почему россиянам это не помогает

Автомобили в Белоруссии дешевле на миллион, но новые правила в России сводят выгоду к нулю. Почему импорт машин стал невыгодным для частных покупателей?

Читать полностью » Цена на электроседан Amberauto A5 в России снизилась с 2,3 до 1,6 млн рублей вчера в 20:07

700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Amberauto A5 в России резко подешевел: скидка почти 700 тысяч рублей делает электроседан с запасом хода 520 км неожиданно доступным.

Читать полностью » Volkswagen Sagitar L 2026 выйдет в Китае 30 августа вчера в 19:04

Автомобиль, который мы знали как Jetta, возвращается — но в совершенно ином облике

Обновленный Volkswagen Sagitar L выходит в Китае 30 августа: новый дизайн, скрытые ручки, 15-дюймовый экран и двигатель 1.5 TSI. Но будет ли он в России?

Читать полностью » Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа вчера в 18:01

Секунда до сотни и клетка безопасности: что скрывает лимитированная версия SU7 Ultra

Xiaomi готовит сенсацию: в Чэнду покажут SU7 Ultra Nurburgring Edition — электроболид с 1548 л.с., ограниченной серией и ценой в 814 900 юаней.

Читать полностью » Motor.es: гибридный Omoda C5 получит запас хода свыше 1000 км вчера в 17:57

Omoda C5 бросает вызов Европе: запас хода удивит даже скептиков

Гибридный Omoda C5 с запасом хода свыше 1000 км готов бросить вызов конкурентам. Узнайте, что сделает его особенным среди кроссоверов.

Читать полностью » Chery Fulwin A9L 2026 продан тиражом более 10 тысяч за 35 дней в Китае вчера в 16:54

35 дней — и аншлаг: как Chery Fulwin A9L взял рынок штурмом

Новый гибридный седан Chery Fulwin A9L 2026 за 35 дней разошёлся тиражом более 10 тысяч машин. В чём секрет успеха китайского флагмана?

Читать полностью »

Новости
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Наука и технологии

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс с бегом и толчками рассчитан на выполнение за 5–6 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru