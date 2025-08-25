Аварийка как индульгенция? Пять случаев, когда она превращает водителя в нарушителя
Можно ли "аварийкой" прикрыть нарушение? Многие российские водители уверены, что да. В реальности это не только ошибочное убеждение, но и опасная привычка, которая мешает дорожному движению и создает аварийные ситуации.
Сегодня "аварийка" для некоторых стала универсальным жестом: ею благодарят, извиняются и даже пытаются оправдать грубые нарушения. Но инспекторы ГИБДД напоминают: такие вольности могут обернуться штрафом и, что гораздо серьёзнее, реальной угрозой безопасности.
Когда "аварийка" превращается в опасность
Сотрудник ГАИ перечислил пять самых нелепых и при этом опасных ситуаций, когда водители включают аварийную сигнализацию.
-
Остановка посреди дороги. Не получилось заехать на парковку? Некоторые включают "аварийку" и считают, что этим оправдывают свой манёвр. На деле же они блокируют движение и мешают другим автомобилистам.
-
Объезд пробки по обочине. Подмигивающая "аварийка" в этом случае выглядит как насмешка над другими. "Это не способ поднять настроение соседям по потоку, а явное нарушение", — отмечают в ГАИ.
-
Движение задним ходом. Некоторые водители, двигаясь против потока, включают аварийные огни и требуют пропустить их. Такой "сигнал" не делает манёвр менее опасным.
-
Платная парковка без штрафа. Существует миф: если на платной парковке включить "аварийку", инспекторы закроют глаза. На практике штраф всё равно будет выписан.
-
Опасные манёвры в потоке. Иногда аварийные огни используют как оправдание резких перестроений или нарушений. На самом деле они только путают других участников движения и создают риски.
Что говорят правила
ГАИ подчёркивает: "аварийка" — это не универсальный знак, а строго регламентированный инструмент. Согласно ПДД, её можно включать только в нескольких случаях:
-
при дорожно-транспортном происшествии;
-
при вынужденной остановке в месте, где стоянка запрещена;
-
если водителя ослепили встречные фары;
-
во время буксировки автомобиля.
Все остальные ситуации трактуются как нарушение. За такое использование предусмотрен штраф — 500 рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru