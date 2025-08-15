Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Боярышник — это не только полезная ягода, но и отличная основа для домашнего вина. Напиток получается ароматным, с мягким вкусом и лёгкой терпкостью. А главное — его легко приготовить, даже если вы новичок в виноделии.

Ингредиенты

Боярышник — 5 кг

Вода — 10 л

Сахар — 4 кг

Дрожжи или закваска — по необходимости

Пошаговый рецепт

Отберите только свежие, спелые плоды без гнили и повреждений. Чем качественнее сырьё, тем вкуснее получится вино. Уложите ягоды в бутыль и слегка разомните. Залейте водой, растворите 1 кг сахара, добавьте дрожжи. Установите гидрозатвор (обязательно!) и оставьте на 3 дня.

Через 3 дня всыпьте ещё 2 кг сахара, перемешайте и снова закройте гидрозатвором. Оставьте бродить на 7 дней. Процедите сусло через марлю, отожмите ягоды. Добавьте последний 1 кг сахара, верните гидрозатвор. Выдерживайте вино 1 месяц в тёмном месте.

Аккуратно слейте вино с осадка. Разлейте по бутылкам, плотно закройте и храните в прохладе.

Советы