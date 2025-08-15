Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Peter Heeling is licensed under CC0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:35

Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод

Боярышник — это не только полезная ягода, но и отличная основа для домашнего вина. Напиток получается ароматным, с мягким вкусом и лёгкой терпкостью. А главное — его легко приготовить, даже если вы новичок в виноделии.

Ингредиенты

  • Боярышник — 5 кг
  • Вода — 10 л
  • Сахар — 4 кг
  • Дрожжи или закваска — по необходимости

Пошаговый рецепт

Отберите только свежие, спелые плоды без гнили и повреждений. Чем качественнее сырьё, тем вкуснее получится вино. Уложите ягоды в бутыль и слегка разомните. Залейте водой, растворите 1 кг сахара, добавьте дрожжи. Установите гидрозатвор (обязательно!) и оставьте на 3 дня.

Через 3 дня всыпьте ещё 2 кг сахара, перемешайте и снова закройте гидрозатвором. Оставьте бродить на 7 дней. Процедите сусло через марлю, отожмите ягоды. Добавьте последний 1 кг сахара, верните гидрозатвор. Выдерживайте вино 1 месяц в тёмном месте.

Аккуратно слейте вино с осадка. Разлейте по бутылкам, плотно закройте и храните в прохладе.

Советы

  • Используйте стеклянную тару — она не впитывает запахи.
  • Если вино слишком кислое, можно добавить немного сахара перед подачей.
  • Чем дольше выдержка, тем насыщеннее вкус.

Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами сегодня в 9:15

Осторожно: хлеб исчезает в два раза быстрее, когда на столе стоит этот паштет

Аппетитный домашний паштет из курицы — нежная закуска, которая покорит с первого кусочка. Простой рецепт с грецкими орехами и сливочным маслом для идеального вкуса.

Читать полностью » Рецепт ризотто с морепродуктами по классическому итальянскому методу сегодня в 8:37

Секреты идеального ризотто: что скрывают итальянские повара

Хотите приготовить идеальное ризотто с морепродуктами? Узнайте секреты кремовой текстуры и правильного выбора риса — всего 30 минут, и у вас на столе настоящий ресторанный шедевр!

Читать полностью » Запечённая треска с сыром: полезные советы по приготовлению сегодня в 8:28

Как приготовить треску, чтобы даже дети попросили добавки? Проще, чем кажется

Треска под сырной корочкой — простое, но эффектное блюдо для ужина. Нежная рыба, ароматный соус и минимум усилий. Попробуйте!

Читать полностью » Оладьи на кислом молоке: пищевая ценность и технология приготовления по ГОСТу сегодня в 7:34

Неожиданный секрет пышных оладий: что скрывает кисломолочный ингредиент

Открывайте для себя секреты приготовления пышных оладий на кислом молоке! Узнайте, как легко создать этот вкусный завтрак, даже если вы новичок в кулинарии.

Читать полностью » Салат с курицей и маринованным луком: традиционный рецепт для семейного обеда сегодня в 7:25

Вкус, который вызывает ностальгию: как салат с курицей возвращает в детство

Вкусный, сытный и очень простой салат с курицей и маринованным луком — идеальный вариант для быстрого ужина или обеда. Свежие овощи, нежная курица и пикантный лук создают гармоничный вкус. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить салат с ананасами и копчёным сыром: пошаговая инструкция сегодня в 6:31

Необычный дуэт: почему ананасы и копченый сыр покоряют кулинарный мир

Сладкие ананасы и копченый сыр — казалось бы, несочетаемо? Но этот салат докажет обратное! Простой рецепт для эффектного праздничного блюда.

Читать полностью » Заливной пирог с картошкой: ингредиенты и время приготовления сегодня в 6:23

Этот заливной пирог с картошкой — не просто закуска: откройте для себя его истинную силу

Узнайте, как легко и быстро приготовить заливной пирог с картошкой в духовке. Этот бюджетный и вкусный рецепт станет отличным угощением для всей семьи!

Читать полностью » Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты сегодня в 5:21

35 минут – и салат готов: быстрый рецепт для тех, кто ценит время

Откройте для себя яркий и вкусный салат из баклажанов по-корейски! Легкий в приготовлении, он станет идеальным выбором для вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой.

Читать полностью »

