Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы
Боярышник — это не только полезная ягода, но и отличная основа для домашнего вина. Напиток получается ароматным, с мягким вкусом и лёгкой терпкостью. А главное — его легко приготовить, даже если вы новичок в виноделии.
Ингредиенты
- Боярышник — 5 кг
- Вода — 10 л
- Сахар — 4 кг
- Дрожжи или закваска — по необходимости
Пошаговый рецепт
Отберите только свежие, спелые плоды без гнили и повреждений. Чем качественнее сырьё, тем вкуснее получится вино. Уложите ягоды в бутыль и слегка разомните. Залейте водой, растворите 1 кг сахара, добавьте дрожжи. Установите гидрозатвор (обязательно!) и оставьте на 3 дня.
Через 3 дня всыпьте ещё 2 кг сахара, перемешайте и снова закройте гидрозатвором. Оставьте бродить на 7 дней. Процедите сусло через марлю, отожмите ягоды. Добавьте последний 1 кг сахара, верните гидрозатвор. Выдерживайте вино 1 месяц в тёмном месте.
Аккуратно слейте вино с осадка. Разлейте по бутылкам, плотно закройте и храните в прохладе.
Советы
- Используйте стеклянную тару — она не впитывает запахи.
- Если вино слишком кислое, можно добавить немного сахара перед подачей.
- Чем дольше выдержка, тем насыщеннее вкус.
