Чёрные дыры в космосе: могут ли они стать источником невероятных нейтрино

В феврале этого года на дне Средиземного моря произошло событие, которое может изменить представления учёных о Вселенной. Нейтринный телескоп KM3NeT зарегистрировал частицу с энергией более 100 петаэлектронвольт. Для сравнения: крупнейший ускоритель Земли — Большой адронный коллайдер — разгоняет протоны до энергий в миллионы раз меньше. Возник закономерный вопрос: откуда могла прилететь столь мощная частица?

Дерзкая гипотеза MIT

Физики из Массачусетского технологического института предложили необычное объяснение. По их расчётам, нейтрино могло быть выброшено в космос в момент взрыва первичной чёрной дыры — гипотетического объекта, образовавшегося вскоре после Большого взрыва.

Эти чёрные дыры отличаются от привычных. Их масса меньше горы, но для них действует предсказание Стивена Хокинга: такие объекты должны испаряться за счёт излучения. По мере потери массы температура растёт, процесс ускоряется, и в финале дыра взрывается, выбрасывая поток высокоэнергетических частиц.

Как часто это может происходить

Учёные оценили, что если такие микроскопические чёрные дыры действительно составляют основу тёмной материи, то их последние вспышки происходят не столь уж редко — примерно тысяча событий на кубический парсек в год.

В земных аналогиях это похоже на тысячи маленьких фейерверков, которые взрываются каждый год в огромном зале длиной в десятки тысяч километров. События случаются, но заметить их невероятно трудно.

По подсчётам, вероятность того, что хотя бы одна из таких вспышек случилась поблизости в нашей части Галактики, а нейтрино достигло Земли, составляет около 8%. Небольшой шанс, но для космоса — вполне реалистичный.

Совпадение с другими наблюдениями

Интересно, что сигнал KM3NeT хорошо «ложится» на данные антарктической установки IceCube, где тоже фиксировали нейтрино повышенной энергии, но не настолько экстремальные. Долгое время эти результаты оставались загадкой. Новая гипотеза связывает два источника в единую картину: возможно, мы стали свидетелями последних «вдохов» умирающих мини-дыр.

Невероятные цифры

В последние наносекунды своей жизни такая дыра выбрасывает порядка 10²⁰ нейтрино. Энергия частицы достигает сотен петаэлектронвольт — ровно на уровне сигнала, пойманного KM3NeT. Вспышка могла произойти примерно в 2000 раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. В космических масштабах это почти «по соседству».

Что будет, если гипотеза подтвердится

Чтобы проверить версию, нужны новые наблюдения. Если детекторы зарегистрируют ещё больше нейтрино столь же высокой энергии, это приведёт к революции:

Впервые будет подтверждено существование излучения Хокинга, о котором спорят уже полвека. Гипотеза о том, что тёмная материя состоит из первичных чёрных дыр, получит серьёзный фундамент. Человечество приблизится к разгадке того, из чего состоит 85% материи во Вселенной.

Прямая речь учёного

«Если мы когда-нибудь увидим излучение Хокинга, то скорее всего через самые маленькие чёрные дыры. Это наш лучший шанс», — сказала Александра Клипфель, соавтор исследования.

Исторический контекст

В 1970-х годах Стивен Хокинг впервые выдвинул идею, что чёрные дыры могут испаряться. С тех пор гипотеза оставалась неподтверждённой, несмотря на десятки попыток найти следы излучения. Появление гигантских нейтринных телескопов вроде IceCube и KM3NeT дало реальный шанс впервые увидеть этот феномен напрямую.

Три интересных факта