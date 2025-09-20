Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра и аккреционный диск
Чёрная дыра и аккреционный диск
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:09

Чёрные дыры в космосе: могут ли они стать источником невероятных нейтрино

Невероятная энергия нейтрино: как взрывы чёрных дыр могут революционизировать физику

В феврале этого года на дне Средиземного моря произошло событие, которое может изменить представления учёных о Вселенной. Нейтринный телескоп KM3NeT зарегистрировал частицу с энергией более 100 петаэлектронвольт. Для сравнения: крупнейший ускоритель Земли — Большой адронный коллайдер — разгоняет протоны до энергий в миллионы раз меньше. Возник закономерный вопрос: откуда могла прилететь столь мощная частица?

Дерзкая гипотеза MIT

Физики из Массачусетского технологического института предложили необычное объяснение. По их расчётам, нейтрино могло быть выброшено в космос в момент взрыва первичной чёрной дыры — гипотетического объекта, образовавшегося вскоре после Большого взрыва.

Эти чёрные дыры отличаются от привычных. Их масса меньше горы, но для них действует предсказание Стивена Хокинга: такие объекты должны испаряться за счёт излучения. По мере потери массы температура растёт, процесс ускоряется, и в финале дыра взрывается, выбрасывая поток высокоэнергетических частиц.

Как часто это может происходить

Учёные оценили, что если такие микроскопические чёрные дыры действительно составляют основу тёмной материи, то их последние вспышки происходят не столь уж редко — примерно тысяча событий на кубический парсек в год.

В земных аналогиях это похоже на тысячи маленьких фейерверков, которые взрываются каждый год в огромном зале длиной в десятки тысяч километров. События случаются, но заметить их невероятно трудно.

По подсчётам, вероятность того, что хотя бы одна из таких вспышек случилась поблизости в нашей части Галактики, а нейтрино достигло Земли, составляет около 8%. Небольшой шанс, но для космоса — вполне реалистичный.

Совпадение с другими наблюдениями

Интересно, что сигнал KM3NeT хорошо «ложится» на данные антарктической установки IceCube, где тоже фиксировали нейтрино повышенной энергии, но не настолько экстремальные. Долгое время эти результаты оставались загадкой. Новая гипотеза связывает два источника в единую картину: возможно, мы стали свидетелями последних «вдохов» умирающих мини-дыр.

Невероятные цифры

В последние наносекунды своей жизни такая дыра выбрасывает порядка 10²⁰ нейтрино. Энергия частицы достигает сотен петаэлектронвольт — ровно на уровне сигнала, пойманного KM3NeT. Вспышка могла произойти примерно в 2000 раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. В космических масштабах это почти «по соседству».

Что будет, если гипотеза подтвердится

Чтобы проверить версию, нужны новые наблюдения. Если детекторы зарегистрируют ещё больше нейтрино столь же высокой энергии, это приведёт к революции:

  1. Впервые будет подтверждено существование излучения Хокинга, о котором спорят уже полвека.

  2. Гипотеза о том, что тёмная материя состоит из первичных чёрных дыр, получит серьёзный фундамент.

  3. Человечество приблизится к разгадке того, из чего состоит 85% материи во Вселенной.

Прямая речь учёного

«Если мы когда-нибудь увидим излучение Хокинга, то скорее всего через самые маленькие чёрные дыры. Это наш лучший шанс», — сказала Александра Клипфель, соавтор исследования.

Исторический контекст

  1. В 1970-х годах Стивен Хокинг впервые выдвинул идею, что чёрные дыры могут испаряться.

  2. С тех пор гипотеза оставалась неподтверждённой, несмотря на десятки попыток найти следы излучения.

  3. Появление гигантских нейтринных телескопов вроде IceCube и KM3NeT дало реальный шанс впервые увидеть этот феномен напрямую.

Три интересных факта

  1. Нейтрино почти не взаимодействуют с материей: из триллионов, пролетающих через Землю каждую секунду, фиксируются лишь единицы.

  2. KM3NeT состоит из тысяч оптических датчиков, погружённых на километровую глубину в Средиземное море.

  3. IceCube в Антарктиде использует аналогичный принцип, но для регистрации применяет кубический километр прозрачного льда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выяснили: кратер Езеро на Марсе пережил три эпохи воды, каждая могла поддерживать жизнь сегодня в 15:09

Озёра Марса исчезли, оставив минералы: жизнь могла быть, но шанс найти её тает

Perseverance обнаружил в кратере Езеро минералы, указывающие на три эпохи воды. Каждая из них могла создавать условия для жизни.

Читать полностью » Учёные нашли доказательства древнего астероидного удара через уникальные тектиты и анангуиты сегодня в 6:01

Гигантский астероид оставил не только кратер: открытие анангуитов раскрывает новые страницы истории Земли

Ученые обнаружили новый тип тектитов, который доказал древнюю катастрофу на Земле. Где мог приземлиться астероид, оставивший эти уникальные осколки?

Читать полностью » Уникальное открытие учёных: пятое изображение в кресте Эйнштейна указывает на темную материю сегодня в 5:01

Гравитация смеётся над наукой: пятый крест Эйнштейна доказал, что темная материя управляет светом

Открытие пятого изображения в "кресте Эйнштейна" подтвердило существование массивного ореола темной материи. Как это связано с гравитационными линзами и что это открытие говорит о Вселенной?

Читать полностью » Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба сегодня в 4:25

Ему всего 17, но он работает с телескопом Джеймса Уэбба — как школьник ворвался в большую науку

В 17 лет он ещё учится в школе, но уже работает с Академией наук и ищет экзопланеты. Узнайте, как подросток стал лицом чешской науки.

Читать полностью » Обсерватории LIGO за 10 лет увеличили частоту регистрации гравитационных волн до одного события каждые три дня сегодня в 3:21

Вселенная заговорила: что скрывают новые звуки чёрных дыр

Десять лет назад LIGO впервые уловил дрожь пространства-времени. Сегодня эти детекторы раскрывают тайны чёрных дыр и проверяют самые смелые теории физики.

Читать полностью » NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет в каталоге 2025 года сегодня в 2:25

NASA переписало карту Вселенной: к списку экзопланет добавилась рекордная отметка

Человечество уже подтвердило существование 6000 экзопланет, и это только начало: учёные открывают всё более удивительные миры за пределами Солнечной системы.

Читать полностью » Университет Западной Вирджинии предложил новую версию первого закона термодинамики для неравновесных процессов вчера в 1:23

Первый закон термодинамики перестал быть прежним: физики нашли лазейку в хаосе

Учёные предложили новое толкование первого закона термодинамики. Теперь он может объяснять процессы в системах, где раньше был бессилен.

Читать полностью » Астероид 2025 FA22 размером с небоскрёб пролетел мимо Земли — данные ESA сегодня в 0:26

Гигантский астероид размером с небоскрёб промчался мимо Земли — но это только начало

Огромный астероид пролетел мимо Земли, напугав одних и вдохновив других. Учёные объяснили, чем опасен такой визит и зачем его ждут снова.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Семена чиа признаны одним из главных источников омега-3
Питомцы

Ветеринары запрещают поднимать декоративного кролика за уши: это вызывает травмы и боль у питомца
Еда

Лук для котлет: нарезка сохраняет аромат, тёрка даёт сочность, мясорубка убирает вкус
Питомцы

Питание бывших бездомных кошек и собак: правила адаптации рациона
Садоводство

Дождевые черви и мокрицы: как контролировать обитателей компостной ямы – советы дачникам
Технологии

США представили антидроновые системы FlyTrap 4.0, но уступают России и Украине в РЭБ
Туризм

Этой осенью Central Perk откроется на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Красота и здоровье

Квадратные мысы вернулись из 90-х и стали универсальны для любого стиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet