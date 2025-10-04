Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Столкновение черных дыр
Столкновение черных дыр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:43

Тайны чёрных дыр раскрыты: как слияние космических монстров подтвердило теорию века

Слияние черных дыр подтвердило теорему Хокинга

Астрономия вновь переживает революцию: ученые впервые провели высокоточное тестирование теоремы Хокинга на примере космического события GW250114 — слияния двух черных дыр на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters и названы прорывом в гравитационной астрономии.

Что произошло в космосе

В январе 2015 года детекторы LIGO впервые зарегистрировали событие GW250114 — мощный гравитационный сигнал, вызванный столкновением двух черных дыр. Новейшие усовершенствования обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA позволили зафиксировать сигнал в три раза мощнее всех предыдущих.

Обе черные дыры обладали массой около 30-40 солнечных, и при их объединении родился новый объект, ставший источником мощных гравитационных волн.

Теорема Хокинга и её проверка

Почти полвека назад Стивен Хокинг сформулировал теорему об "увеличении площади горизонта событий": этот параметр у черных дыр может только возрастать. Новые данные подтвердили её с достоверностью 99,999% — впервые столь убедительно и экспериментально.

Кроме того, открытие укрепило модель Керра, согласно которой черные дыры полностью описываются лишь двумя параметрами — массой и вращением.

"Эти результаты стали возможными на базе многолетнего развития технологий, включая работы Владимира Брагинского в области квантовых измерений", — отметили специалисты МГУ.

Значение события

GW250114 стало уникальным "лабораторным" случаем. Слияние произошло в так называемых "чистых" условиях — без заметных возмущений и аномалий. Благодаря этому проверка общей теории относительности Эйнштейна в экстремальных режимах прошла с максимальной точностью.

Сравнение теорий

Теория Суть Подтверждение
Теорема Хокинга Площадь горизонта событий не уменьшается Подтверждена с вероятностью 99,999%
Модель Керра Черные дыры описываются массой и вращением Совпадение данных наблюдений с предсказаниями
Общая теория относительности Гравитация описывается искривлением пространства-времени Проверена в экстремальных условиях слияния

Советы шаг за шагом: как "читать" гравитационные волны

  1. Следить за публикациями LIGO, Virgo и KAGRA — именно они регистрируют новые события.

  2. Обращать внимание на массу объектов: именно от неё зависит энергия сигнала.

  3. Сравнивать реальные данные с предсказаниями теории относительности.

  4. Изучать параметры вращения — они дают ключ к проверке модели Керра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что гравитационные волны открыты "случайно".

  • Последствие: недооценка десятилетий научных усилий.

  • Альтернатива: учитывать вклад экспериментальных школ, включая российскую квантовую оптику.

  • Ошибка: думать, что Хокингова теорема — всего лишь гипотеза.

  • Последствие: недоверие к фундаментальной физике.

  • Альтернатива: рассматривать её как проверяемый закон, подтверждённый современными наблюдениями.

А что если…

А что если удастся зафиксировать слияние черных дыр промежуточных масс? Учёные ждут именно таких событий, ведь они позволят проверить справедливость теоремы Хокинга на разных масштабах и лучше понять эволюцию галактик.

Плюсы и минусы наблюдений

Подход Плюсы Минусы
Современные детекторы LIGO, Virgo, KAGRA Высокая чувствительность, глобальная сеть наблюдений Ограниченный диапазон частот, высокая стоимость содержания
Космические обсерватории (будущие проекты, например LISA) Возможность фиксировать более слабые сигналы, доступ к иным частотам Реализация займёт десятилетия и миллиарды долларов

FAQ

Что такое GW250114?
Это событие слияния двух черных дыр, зарегистрированное в 2015 году.

Зачем проверять теорему Хокинга?
Чтобы убедиться, что фундаментальные законы гравитации работают даже в экстремальных условиях.

Какая роль у российских ученых?
Они внесли вклад в развитие квантовых измерений, позволивших повысить чувствительность детекторов.

Мифы и правда

  • Миф: гравитационные волны открыли случайно в XXI веке.

  • Правда: их существование предсказал Эйнштейн в 1916 году, а детекторы создавались десятилетиями.

  • Миф: черные дыры — аномалии, не подчиняющиеся законам физики.

  • Правда: модель Керра и теорема Хокинга показывают строгие закономерности их поведения.

3 интересных факта

  1. Сигнал GW250114 длился всего несколько миллисекунд, но энергия превысила мощность всех звёздных систем в этот момент.

  2. Вероятность подтверждения теоремы Хокинга достигла 99,999% — это один из самых надёжных результатов в астрофизике.

  3. Слияния черных дыр помогают изучать не только космос, но и законы квантовой гравитации.

Исторический контекст

  • 1916 год: Эйнштейн предсказывает гравитационные волны.

  • 1971 год: Хокинг формулирует теорему об увеличении площади горизонта событий.

  • 2015 год: LIGO впервые фиксирует GW250114.

  • 2020-е годы: усовершенствованные детекторы позволяют проверить теорему с рекордной точностью.

Новое исследование подтвердило сразу три столпа современной физики: общую теорию относительности, модель Керра и теорему Хокинга. Астрономы теперь уверены: горизонты событий черных дыр не уменьшаются, а значит, Вселенная следует строгим законам. Следующие шаги — поиск более редких слияний, которые позволят проверить теорему на ещё больших масштабах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Старые гнёзда бородачей содержат кости животных, оружие и предметы быта сегодня в 13:40
Живой архив в скале: как птицы помогли учёным восстановить историю

Гнёзда бородачей в Испании оказались настоящими "музеями времени" — внутри сохранились артефакты возрастом до 675 лет.

Читать полностью » Новый эксперимент показал: мозг предсказывает вкус сладостей заранее сегодня в 12:52
Кекс выигрывает у капусты ещё до первой вилки: мозг подсказал почему

Учёные выяснили, что тяга к сладкому связана не только с рецепторами языка, но и с работой медиодорсального таламуса, который отвечает за предсказание вкуса.

Читать полностью » Учёные расшифровали ДНК гарума: соус Древнего Рима готовили из сардин сегодня в 11:52
Соус, которым питался Цезарь, открылся заново — и правда ошеломляет

Учёные впервые извлекли ДНК из остатков гарума и выяснили: римляне делали его из сардин. Открытие раскрывает тайны античной кухни и торговли.

Читать полностью » Учёные из Института Макса Планка выявили методологическую ошибку в подсчёте решений о еде сегодня в 10:52
Иллюзия контроля или научный фейк: история мифа о 200 неосознанных выборах в питании

Известная цифра о "200 неосознанных решениях о еде в день" оказалась мифом. Учёные объяснили, откуда она взялась и чем опасны такие упрощения.

Читать полностью » Генетические технологии позволили повысить содержание белка в карликовом рисе сегодня в 9:52
Карликовый рис в 10 см: еда будущего, которая влезет даже в шкафчик на кухне

Итальянские учёные создают "лунный рис" — карликовые растения для космоса, которые пригодятся и на Земле. Как CRISPR помогает выращивать еду для будущих миссий?

Читать полностью » Учёные Китая впервые синтезировали пищевой сахарозу из метанола вместо растений сегодня в 8:52
Белый кристалл без полей: новый способ получения сахара из CO₂ и метанола

Китайские учёные научились производить сахар из метанола, получаемого из углекислого газа. Это открытие обещает перевернуть рынок продуктов и решить часть экологических проблем.

Читать полностью » Космические лучи оставили аномалию в океанической коре Земли десять миллионов лет назад сегодня в 7:12
Когда Земля ловит космические крошки: бериллий стал свидетелем взрыва сверхновой

Учёные нашли в океанической коре следы взрыва близкой сверхновой, который произошёл 10 миллионов лет назад. Как это событие отразилось на Земле?

Читать полностью » Сердце мышей в космосе впервые исследовали на сегодня в 6:12
Когда даже мышь важнее космонавта: что учёные узнали о сердце в полёте

Бион-М, мыши в космосе, МГУ, сердечно-сосудистая система, полярная орбита, космическая биология, радиация, Омеваксолон, ген Nrf2, космонавтика

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов
Туризм
Туроператоры сообщили о росте популярности монастринга в России летом 2025 года
Красота и здоровье
Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия
Туризм
В Сочи этим летом отдохнули 4,5 млн человек — город сохраняет лидерство по турпотоку
Технологии
Минтранс РФ предложил закрепить правила эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования
Наука
Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге
Садоводство
Лавровый лист помогает укрепить и оздоровить комнатные растения
Садоводство
Тополь опасен пухом и корнями, лучше выбирать сортовые непушистые разновидности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet