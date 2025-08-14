Миля до суши, силы на исходе: как Момоа пережил схватку с гавайской стихией
Представьте: бушующие волны Гавайев, солёный ветер в лицо, а до берега — больше километра. Именно в такой смертельно опасной ситуации оказался Джейсон Момоа, когда отдых на серфе чуть не превратился в трагедию.
Актёр, известный по "Аквамену" и "Игре престолов", в подкасте "Smartless" поделился воспоминаниями о случившемся 18 лет назад у берегов острова Мауи. Тогда он вместе с друзьями отправился покорять "Челюсти" — легендарный серфинг-спот с гигантскими волнами.
"Мы прошли около 13 миль вдоль берега, находились примерно в миле от суши, и тут мой лиш — верёвка, которая крепит доску к ноге, — оборвался", — рассказал он.
Волны, которые не щадят
Момоа подчёркивает, что был опытным серфингистом, однако это не спасло его от множества ударов водой.
"Они весьма большие, эти трёхметровые гавайские волны", — заметил актёр.
Он оказался в зоне, где стихия набирает особую мощь из-за близкого канала. Другие серферы не могли заметить его, даже когда он отчаянно махал веслом.
Мысли о семье
В тот момент Момоа не мог думать ни о чём, кроме своей семьи.
"Я вспоминал Лизу Боне и нашу дочь Лолу Иолани, которой тогда было всего три месяца. Я просто потерял контроль", — признался он.
Силы стремительно покидали актёра.
"Я больше не мог двигаться, мои руки и ноги отказали спустя какое-то время. Мое тело остановилось. Я больше не мог двигать руками, и я пошёл ко дну. А потом мой большой палец ноги ударился о внешний риф. Я буквально сдался и кричал внутри", — поделился актёр.
Шанс на спасение
К счастью, рядом оказался друг-серфер. Момоа успел ухватиться за коралл, что позволило ему дождаться помощи. Но путь к берегу оказался испытанием: сильное течение лишило обоих досок, и им пришлось преодолеть вплавь около семи миль.
Волны, которые меняют жизнь
Пережив это, Момоа решил отказаться от вредной привычки, с которой боролся долгие годы.
"Раньше я курил две-три пачки в день. Я не мог остановиться ни ради детей, ни ради бывшей жены. Но когда я вернулся на берег, с этого момента я никогда больше не курил. Словно я умер", — признался он.
