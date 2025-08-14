Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:41

Миля до суши, силы на исходе: как Момоа пережил схватку с гавайской стихией

Представьте: бушующие волны Гавайев, солёный ветер в лицо, а до берега — больше километра. Именно в такой смертельно опасной ситуации оказался Джейсон Момоа, когда отдых на серфе чуть не превратился в трагедию.

Актёр, известный по "Аквамену" и "Игре престолов", в подкасте "Smartless" поделился воспоминаниями о случившемся 18 лет назад у берегов острова Мауи. Тогда он вместе с друзьями отправился покорять "Челюсти" — легендарный серфинг-спот с гигантскими волнами.

"Мы прошли около 13 миль вдоль берега, находились примерно в миле от суши, и тут мой лиш — верёвка, которая крепит доску к ноге, — оборвался", — рассказал он.

Волны, которые не щадят

Момоа подчёркивает, что был опытным серфингистом, однако это не спасло его от множества ударов водой.

"Они весьма большие, эти трёхметровые гавайские волны", — заметил актёр.

Он оказался в зоне, где стихия набирает особую мощь из-за близкого канала. Другие серферы не могли заметить его, даже когда он отчаянно махал веслом.

Мысли о семье

В тот момент Момоа не мог думать ни о чём, кроме своей семьи.

"Я вспоминал Лизу Боне и нашу дочь Лолу Иолани, которой тогда было всего три месяца. Я просто потерял контроль", — признался он.

Силы стремительно покидали актёра.

"Я больше не мог двигаться, мои руки и ноги отказали спустя какое-то время. Мое тело остановилось. Я больше не мог двигать руками, и я пошёл ко дну. А потом мой большой палец ноги ударился о внешний риф. Я буквально сдался и кричал внутри", — поделился актёр.

Шанс на спасение

К счастью, рядом оказался друг-серфер. Момоа успел ухватиться за коралл, что позволило ему дождаться помощи. Но путь к берегу оказался испытанием: сильное течение лишило обоих досок, и им пришлось преодолеть вплавь около семи миль.

Волны, которые меняют жизнь

Пережив это, Момоа решил отказаться от вредной привычки, с которой боролся долгие годы.

"Раньше я курил две-три пачки в день. Я не мог остановиться ни ради детей, ни ради бывшей жены. Но когда я вернулся на берег, с этого момента я никогда больше не курил. Словно я умер", — признался он.

