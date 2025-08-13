Планета, на которую можно попасть без ракеты: маршруты Вулканического парка на Гавайях

Когда въезжаешь на территорию парка, кажется, что попал в другую планету. Воздух пахнет серой, из трещин в земле поднимается пар, а чёрные поля лавы уходят до самого горизонта. Здесь вулкан — не пейзаж, а живое существо, с которым ты идёшь рядом.

Маршруты, которые стоит пройти

Вулканический национальный парк Гавайев на Большом острове включает десятки троп — от лёгких прогулок до сложных хайкингов. Можно пройтись по свежезастывшей лаве, заглянуть в кратер, спуститься в лавовую трубу или выйти на смотровую площадку, где видно дымящийся конус.

Пять локаций, которые нельзя пропустить:

Kīlauea Iki Trail — тропа через застывшее лавовое озеро и кратер.

Thurston Lava Tube — туннель, по которому когда-то текла раскалённая лава.

Devastation Trail — прогулка среди "мертвого леса" после извержения.

Chain of Craters Road — дорога с панорамами океана и лавовых полей.

Halemaʻumaʻu Crater Overlook — смотровая площадка, где можно увидеть дым вулкана.

Личный опыт

Моей главной точкой стал Kīlauea Iki Trail. Сначала ты идёшь по лесу с пением птиц, потом спускаешься в кратер, где под ногами потрескавшийся чёрный камень и тонкие струйки пара. Шаги гулко отдаются в тишине, и в этот момент понимаешь: здесь земля жива.

Почему сюда стоит ехать

Парк — это возможность увидеть, как формируется планета прямо сейчас. Здесь нет фильтров, только настоящий масштаб сил природы. И даже если вулкан в этот момент спокоен, ощущение его мощи остаётся с тобой надолго.