Где и когда на Гавайях можно почувствовать уединение

Гавайи — мечта для многих, и именно поэтому здесь всегда есть туристы. В популярные месяцы (зимой и в начале лета) на пляжах, особенно на Оаху и Мауи, можно увидеть много шумных компаний. Чаще всего это молодые путешественники из США, студенты на каникулах или те, кто приехал на неделю "оторваться". Если вы ищете тишину, такой контингент может показаться слишком энергичным.

Когда приезжать, чтобы было меньше людей

Ключ — в выборе времени. На Гавайях два пиковых сезона: с середины декабря до марта (зимние каникулы и серфинг-сезон) и июнь-август (летние отпуска). В это время пляжи и городки переполнены, а цены на жильё и билеты выше.

Лучшие месяцы для спокойного отдыха:

Апрель-май — тёплая погода, меньше туристов, умеренные цены.

Сентябрь-начало ноября — море тёплое, погода стабильная, а поток путешественников снижается.

Первая половина декабря — до старта рождественского сезона можно поймать тишину и хорошие предложения.

Личный опыт

Я был на Гавайях в октябре и в январе. В октябре на пляже Вайкики можно было найти место в тени пальмы без борьбы за свободный уголок. В январе же приходилось вставать раньше, чтобы успеть занять место у воды, а вечером в кафе очередь была на полчаса. При этом вне пикового сезона местные становятся более открытыми, и даже серф-инструктор может уделить вам в два раза больше времени.

Почему сезон важен

От времени года зависит не только количество людей, но и ваш личный вайб. В тишине проще почувствовать атмосферу островов, а в высокий сезон — ощутить энергетику праздника. Тут уже выбор за вами, но если хотите уединения, берите "плечевые" месяцы между пиками.