Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туристический автобус
Туристический автобус
© commons.wikimedia.org by Simon_sees from Australia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:31

Где и когда на Гавайях можно почувствовать уединение

Личный опыт: как избежать шума туристов и толпы на Гавайях

Гавайи — мечта для многих, и именно поэтому здесь всегда есть туристы. В популярные месяцы (зимой и в начале лета) на пляжах, особенно на Оаху и Мауи, можно увидеть много шумных компаний. Чаще всего это молодые путешественники из США, студенты на каникулах или те, кто приехал на неделю "оторваться". Если вы ищете тишину, такой контингент может показаться слишком энергичным.

Когда приезжать, чтобы было меньше людей

Ключ — в выборе времени. На Гавайях два пиковых сезона: с середины декабря до марта (зимние каникулы и серфинг-сезон) и июнь-август (летние отпуска). В это время пляжи и городки переполнены, а цены на жильё и билеты выше.

Лучшие месяцы для спокойного отдыха:

  • Апрель-май — тёплая погода, меньше туристов, умеренные цены.
  • Сентябрь-начало ноября — море тёплое, погода стабильная, а поток путешественников снижается.
  • Первая половина декабря — до старта рождественского сезона можно поймать тишину и хорошие предложения.

Личный опыт

Я был на Гавайях в октябре и в январе. В октябре на пляже Вайкики можно было найти место в тени пальмы без борьбы за свободный уголок. В январе же приходилось вставать раньше, чтобы успеть занять место у воды, а вечером в кафе очередь была на полчаса. При этом вне пикового сезона местные становятся более открытыми, и даже серф-инструктор может уделить вам в два раза больше времени.

Почему сезон важен

От времени года зависит не только количество людей, но и ваш личный вайб. В тишине проще почувствовать атмосферу островов, а в высокий сезон — ощутить энергетику праздника. Тут уже выбор за вами, но если хотите уединения, берите "плечевые" месяцы между пиками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гавайские пляжи: серферы, закаты и соломенные домики сегодня в 3:04

Мой день на гавайском пляже: вайб, который невозможно забыть

Гавайские пляжи — это не только океан. Это целый вайб, в котором хочется остаться.

Читать полностью » Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии сегодня в 2:29

Миллионы туристов едут сюда вместо Берлина — город поразил атмосферой и расположением

Кёльн уверенно выходит из тени Берлина: собор, старый город, мост любви и гастрономия делают его новой звездой туристической карты Германии.

Читать полностью » Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты сегодня в 1:12

Этот элемент гардероба превращает туриста в чужака в Италии — и не только в Риме

В Италии шорты могут стать не просто неудобным выбором, а настоящей социальной ошибкой. Разбираемся, где их можно носить, а где лучше воздержаться.

Читать полностью » Стало известно, будет ли дешевле цена, если покупать билеты на поезд сразу в обе стороны сегодня в 0:27

Хитрый способ покупки билетов снижает цену обратного пути на пятую часть

Путешествие поездом может стоить почти вдвое дешевле. Разбираем рабочие способы сэкономить, от раннего бронирования до скрытых акций РЖД.

Читать полностью » АТОР: Крым привлекает туристов не только морем, но и авторской кухней и энотуризмом вчера в 23:31

Забудьте про пляжи: как Крым превращается в столицу еды и вина

Вино из Севастополя, сыр с Ай-Петри, финиковый шоколад и свежие устрицы — гастрономический Крым откроется вам с неожиданной стороны.

Читать полностью » Отдых в КНДР: пляжи, квадроциклы и русскоязычные гиды — туристки опровергли мифы о слежке вчера в 22:23

Пляж в КНДР с сервисом как в Дубае: россиянки рассказали, как отдыхают в Северной Корее

Путешествие в Северную Корею оказалось совсем не таким, как ожидалось: никаких запретов, теплый приём, пляжи как с открытки и искренние люди.

Читать полностью » Отдых в Тамани: жильё от 2000 рублей, качели у моря и исторические памятники вчера в 21:23

Забудьте про мазут и чебуреки: пока все в Сочи — вы не замечаете самый недооценённый курорт России

Чистое море, исторические руины и качели вместо чебуречных: чем Тамань отличается от остальных курортов и почему сюда всё ещё мало кто едет?

Читать полностью » Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру вчера в 20:17

Матрас вместо моря: почему всё больше туристов выбирают отпуск в тишине и темноте

Почти половина россиян мечтают об отпуске, в котором можно... просто выспаться. Как «сонный» туризм стал трендом лета и почему это выгодно регионам?

Читать полностью »

Новости
Мир

Переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся в 22:30 по московскому времени 15 августа
Дом

Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер
Культура и шоу-бизнес

Актриса Лорна Рэйвер из "Отчаянных домохозяек" умерла в возрасте 81 года
Спорт и фитнес

Эксперты напомнили, что для эффективных тренировок не нужен абонемент в клуб
Культура и шоу-бизнес

Бывшие партнёры обвинили Присциллу Пресли в отказе от лечения Лизы Мари и потребовали $50 млн
Наука и технологии

В Перу найдена уникальная фреска: 3000-летние морские и звездные мотивы поражают
Еда

Вишнёвый ликёр в домашних условиях: рецепт с водкой и сахаром
Культура и шоу-бизнес

Индийский писатель Амитав Гош напишет книгу для "Библиотеки будущего", которую опубликуют в 2114 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru