© commons.wikimedia.org by Fairie flora is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:33

Отель, Airbnb или палатка - что лучше для Гавайев

Где остановиться на Гавайях: мой обзор популярных вариантов жилья

Гавайи — это архипелаг, где жильё не просто крыша над головой, а часть атмосферы. Здесь можно спать в пятизвёздочном люксе с видом на океан, в маленькой студии с балконом над пляжем или в палатке прямо на берегу. И от выбора зависит, каким будет ваш отдых — размеренным или полным приключений.

Что чаще всего выбирают туристы

По моим наблюдениям, большинство приезжих делятся на три категории: те, кто ценит комфорт и выбирает отели, те, кто ищет баланс цены и уюта через Airbnb, и те, кто хочет максимальной близости к природе и выбирает кемпинг.

Популярные варианты жилья на Гавайях:

  • Отели — от бюджетных 2-3* до люксовых курортов 5* с бассейнами, СПА и пляжами.
  • Airbnb и кондо — студии, апартаменты или дома с кухней, часто ближе к "реальной" жизни острова.
  • Хостелы — выбор молодых путешественников и серферов, недорого и с атмосферой коммьюнити.
  • Кемпинги — палатки на пляже или в национальных парках, для тех, кто любит приключения.
  • Бутик-гестхаусы — небольшие уютные отели с авторским стилем и домашней кухней.

Личный опыт

Я пробовал три формата: люксовый отель на Мауи с панорамным бассейном (дорого, но невероятный сервис), студию через Airbnb на Оаху с видом на закат и кухней (идеально для экономии на питании), и кемпинг на Кауаи прямо у океана (минимум удобств, максимум эмоций). Каждый вариант дал разный ритм отдыха, но все они оказались по-своему ценными.

Как выбрать для себя

Если хотите расслабленного курорта — выбирайте отель с пляжем. Для гибкости и погружения в местную жизнь — Airbnb или кондо. Если ищете атмосферу коммьюнити — хостелы. А если хотите почувствовать настоящую природу — кемпинг.

Итог

На Гавайях жильё - это часть путешествия. И если чередовать форматы (например, пару ночей в кемпинге, потом в отеле), можно увидеть острова с разных сторон и сделать отдых ещё насыщеннее.

