Опубликована сегодня в 17:33

Новые Haval H9 и H5 пропали из салонов: что скрывается за паузой в продажах

Почему в российских салонах внезапно исчезли новые внедорожники Haval H9 и H5? Этот вопрос всё чаще задают автолюбители, привыкшие видеть модели бренда среди самых доступных рамных внедорожников на рынке.

По данным портала "Китайские автомобили", в продаже больше нет версий 2025 года, а на официальном сайте Haval остались только ценники на автомобили 2024 модельного года. Онлайн-витрина дилеров тоже пустует. При этом статистика "Автостат Инфо" показывает, что интерес к моделям не падал: с января по июль в России зарегистрировали 1417 экземпляров H5 и 2682 внедорожника H9. Однако новые партии пока не поступают, и на это есть вполне конкретная причина.

Новая схема поставок

Как сообщает ресурс No Limits, компания Great Wall Motor, владелец бренда Haval, полностью пересмотрела логистику. Если раньше внедорожники поступали на российский рынок напрямую из Китая, то теперь компания решила делать это через Казахстан. В Алматы на заводе AMMKZ наладили выпуск этих моделей, и именно там будут собирать автомобили для дальнейших поставок в Россию.

Чтобы вывести такие машины на рынок, требуется оформить новые одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Пока процедура в процессе, дилеры не могут получить свежие партии 2025 года. Таким образом, пауза в продажах связана не с отказом от моделей, а лишь с переходным этапом.

Дефицита не ожидается

Несмотря на отсутствие новинок, в ближайшее время паниковать не стоит. На складах дилеров остаётся достаточно внедорожников 2024 года, и этих запасов хватит минимум на несколько месяцев. "Дыра" в предложении покупателей, скорее всего, не коснётся.

