Цены пошли вразнос: Haval снова переписал ценники, и это только начало
Haval снова пересмотрел ценники на свои кроссоверы в России. Популярные модели Jolion и M6 подорожали на 50 тысяч рублей — это стало очередным изменением прайс-листов китайского бренда, который уверенно удерживает позиции в топе продаж среди автомобилей из Поднебесной.
Что изменилось в ценах
По данным портала "Цена Авто", рост стоимости коснулся средних комплектаций Haval Jolion — Elite и Premium. Теперь кроссоверы в этих версиях оцениваются в диапазоне от 2,15 до 2,65 млн рублей, в зависимости от трансмиссии и типа привода. Базовые исполнения и топовые версии модели остались без изменений — они по-прежнему стоят от 1,8 до 2,75 млн рублей.
Haval M6, в свою очередь, подорожал в модификации с роботизированной коробкой передач. После пересмотра цен автомобиль стоит 2,15-2,17 млн рублей. Варианты с механикой сохранили прежнюю стоимость — около 2 млн рублей.
"Цены на Haval Jolion выросли на 50 тыс. для комплектаций Elite и Premium", — сообщает портал "Цена Авто".
Сравнение моделей
|Параметр
|Haval Jolion
|Haval M6
|Класс
|Компактный кроссовер
|Среднеразмерный кроссовер
|Двигатель
|1.5 Turbo, 143 л. с.
|1.5 Turbo, 143 л. с.
|Коробка передач
|Механика / робот
|Механика / робот
|Привод
|Передний
|Передний
|Цена после подорожания
|2,15-2,65 млн ₽
|2,15-2,17 млн ₽
Почему Haval поднимает цены
Эксперты отмечают, что повышение цен связано не только с курсом валют, но и с растущими издержками на логистику и производство. Кроме того, на рынке наблюдается устойчивый спрос на автомобили Haval, особенно на кроссоверы в средней и верхней ценовых категориях. Это позволяет компании удерживать маржинальность, не снижая объемы продаж.
Еще один фактор — локализация. В России активно развивается производство на заводе Haval в Тульской области, но часть компонентов по-прежнему импортируется, а их стоимость растет.
Как подорожание отразится на рынке
Несмотря на повышение цен, спрос на Haval остается высоким. Jolion стабильно входит в десятку самых продаваемых иномарок в России. Его выбирают за богатое оснащение, привлекательный дизайн и сбалансированное соотношение цены и качества.
M6 — более практичный вариант, ориентированный на семейных покупателей. Он отличается вместительным багажником и простым обслуживанием, что делает его конкурентом таких моделей, как Chery Tiggo 4 Pro и Geely Emgrand X7.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать модель, не учитывая стоимость владения.
Последствие: высокие расходы на обслуживание и страховку.
Альтернатива: заранее рассчитать полную стоимость владения, включая ОСАГО, КАСКО и расход топлива.
-
Ошибка: игнорировать особенности трансмиссии.
Последствие: дискомфорт при езде, особенно в городских условиях.
Альтернатива: тест-драйв обеих коробок — механики и робота — перед покупкой.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит базовый Haval Jolion?
От 1,8 млн рублей за комплектацию с механической коробкой.
Какой вариант M6 выбрать — с механикой или роботом?
Если вы чаще ездите по городу, робот будет удобнее. Для трассы и активной езды лучше подойдёт механика.
Когда выгоднее покупать Haval?
Обычно дилеры проводят акции в конце года или перед выходом обновленных версий. Тогда можно получить скидку до 100 тысяч рублей.
Мифы и правда
Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: современные бренды, включая Haval, демонстрируют стабильную остаточную стоимость, сопоставимую с корейскими моделями.
Миф: обслуживание Haval дорогое.
Правда: средняя стоимость ТО у официального дилера ниже, чем у большинства европейских марок.
Миф: Haval — полностью китайская сборка.
Правда: часть моделей, включая Jolion, собираются на заводе в Туле, где локализованы кузов, подвеска и частично электрооборудование.
Интересные факты
-
Завод Haval в России полностью автономен — на его территории есть испытательный трек.
-
Jolion стал первым автомобилем Haval, оснащённым системой распознавания голосовых команд на русском языке.
-
В Китае Jolion известен под названием Chulian, что переводится как "первое чувство" — символ молодёжного стиля и динамичности.
