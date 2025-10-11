Цены пошли вразнос: Haval снова переписал ценники, и это только начало

Haval снова пересмотрел ценники на свои кроссоверы в России. Популярные модели Jolion и M6 подорожали на 50 тысяч рублей — это стало очередным изменением прайс-листов китайского бренда, который уверенно удерживает позиции в топе продаж среди автомобилей из Поднебесной.

Что изменилось в ценах

По данным портала "Цена Авто", рост стоимости коснулся средних комплектаций Haval Jolion — Elite и Premium. Теперь кроссоверы в этих версиях оцениваются в диапазоне от 2,15 до 2,65 млн рублей, в зависимости от трансмиссии и типа привода. Базовые исполнения и топовые версии модели остались без изменений — они по-прежнему стоят от 1,8 до 2,75 млн рублей.

Haval M6, в свою очередь, подорожал в модификации с роботизированной коробкой передач. После пересмотра цен автомобиль стоит 2,15-2,17 млн рублей. Варианты с механикой сохранили прежнюю стоимость — около 2 млн рублей.

"Цены на Haval Jolion выросли на 50 тыс. для комплектаций Elite и Premium", — сообщает портал "Цена Авто".

Сравнение моделей

Параметр Haval Jolion Haval M6 Класс Компактный кроссовер Среднеразмерный кроссовер Двигатель 1.5 Turbo, 143 л. с. 1.5 Turbo, 143 л. с. Коробка передач Механика / робот Механика / робот Привод Передний Передний Цена после подорожания 2,15-2,65 млн ₽ 2,15-2,17 млн ₽

Почему Haval поднимает цены

Эксперты отмечают, что повышение цен связано не только с курсом валют, но и с растущими издержками на логистику и производство. Кроме того, на рынке наблюдается устойчивый спрос на автомобили Haval, особенно на кроссоверы в средней и верхней ценовых категориях. Это позволяет компании удерживать маржинальность, не снижая объемы продаж.

Еще один фактор — локализация. В России активно развивается производство на заводе Haval в Тульской области, но часть компонентов по-прежнему импортируется, а их стоимость растет.

Как подорожание отразится на рынке

Несмотря на повышение цен, спрос на Haval остается высоким. Jolion стабильно входит в десятку самых продаваемых иномарок в России. Его выбирают за богатое оснащение, привлекательный дизайн и сбалансированное соотношение цены и качества.

M6 — более практичный вариант, ориентированный на семейных покупателей. Он отличается вместительным багажником и простым обслуживанием, что делает его конкурентом таких моделей, как Chery Tiggo 4 Pro и Geely Emgrand X7.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать модель, не учитывая стоимость владения.

Последствие: высокие расходы на обслуживание и страховку.

Альтернатива: заранее рассчитать полную стоимость владения, включая ОСАГО, КАСКО и расход топлива.

Ошибка: игнорировать особенности трансмиссии.

Последствие: дискомфорт при езде, особенно в городских условиях.

Альтернатива: тест-драйв обеих коробок — механики и робота — перед покупкой.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит базовый Haval Jolion?

От 1,8 млн рублей за комплектацию с механической коробкой.

Какой вариант M6 выбрать — с механикой или роботом?

Если вы чаще ездите по городу, робот будет удобнее. Для трассы и активной езды лучше подойдёт механика.

Когда выгоднее покупать Haval?

Обычно дилеры проводят акции в конце года или перед выходом обновленных версий. Тогда можно получить скидку до 100 тысяч рублей.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.

Правда: современные бренды, включая Haval, демонстрируют стабильную остаточную стоимость, сопоставимую с корейскими моделями.

Миф: обслуживание Haval дорогое.

Правда: средняя стоимость ТО у официального дилера ниже, чем у большинства европейских марок.

Миф: Haval — полностью китайская сборка.

Правда: часть моделей, включая Jolion, собираются на заводе в Туле, где локализованы кузов, подвеска и частично электрооборудование.

Интересные факты