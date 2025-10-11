Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Haval Jolion
Haval Jolion
© commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:19

Цены пошли вразнос: Haval снова переписал ценники, и это только начало

Haval повысил цены на кроссоверы Jolion и M6 в России на 50 тысяч рублей — "Цена Авто"

Haval снова пересмотрел ценники на свои кроссоверы в России. Популярные модели Jolion и M6 подорожали на 50 тысяч рублей — это стало очередным изменением прайс-листов китайского бренда, который уверенно удерживает позиции в топе продаж среди автомобилей из Поднебесной.

Что изменилось в ценах

По данным портала "Цена Авто", рост стоимости коснулся средних комплектаций Haval Jolion — Elite и Premium. Теперь кроссоверы в этих версиях оцениваются в диапазоне от 2,15 до 2,65 млн рублей, в зависимости от трансмиссии и типа привода. Базовые исполнения и топовые версии модели остались без изменений — они по-прежнему стоят от 1,8 до 2,75 млн рублей.

Haval M6, в свою очередь, подорожал в модификации с роботизированной коробкой передач. После пересмотра цен автомобиль стоит 2,15-2,17 млн рублей. Варианты с механикой сохранили прежнюю стоимость — около 2 млн рублей.

"Цены на Haval Jolion выросли на 50 тыс. для комплектаций Elite и Premium", — сообщает портал "Цена Авто".

Сравнение моделей

Параметр Haval Jolion Haval M6
Класс Компактный кроссовер Среднеразмерный кроссовер
Двигатель 1.5 Turbo, 143 л. с. 1.5 Turbo, 143 л. с.
Коробка передач Механика / робот Механика / робот
Привод Передний Передний
Цена после подорожания 2,15-2,65 млн ₽ 2,15-2,17 млн ₽

Почему Haval поднимает цены

Эксперты отмечают, что повышение цен связано не только с курсом валют, но и с растущими издержками на логистику и производство. Кроме того, на рынке наблюдается устойчивый спрос на автомобили Haval, особенно на кроссоверы в средней и верхней ценовых категориях. Это позволяет компании удерживать маржинальность, не снижая объемы продаж.

Еще один фактор — локализация. В России активно развивается производство на заводе Haval в Тульской области, но часть компонентов по-прежнему импортируется, а их стоимость растет.

Как подорожание отразится на рынке

Несмотря на повышение цен, спрос на Haval остается высоким. Jolion стабильно входит в десятку самых продаваемых иномарок в России. Его выбирают за богатое оснащение, привлекательный дизайн и сбалансированное соотношение цены и качества.

M6 — более практичный вариант, ориентированный на семейных покупателей. Он отличается вместительным багажником и простым обслуживанием, что делает его конкурентом таких моделей, как Chery Tiggo 4 Pro и Geely Emgrand X7.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать модель, не учитывая стоимость владения.
    Последствие: высокие расходы на обслуживание и страховку.
    Альтернатива: заранее рассчитать полную стоимость владения, включая ОСАГО, КАСКО и расход топлива.

  • Ошибка: игнорировать особенности трансмиссии.
    Последствие: дискомфорт при езде, особенно в городских условиях.
    Альтернатива: тест-драйв обеих коробок — механики и робота — перед покупкой.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит базовый Haval Jolion?
От 1,8 млн рублей за комплектацию с механической коробкой.

Какой вариант M6 выбрать — с механикой или роботом?
Если вы чаще ездите по городу, робот будет удобнее. Для трассы и активной езды лучше подойдёт механика.

Когда выгоднее покупать Haval?
Обычно дилеры проводят акции в конце года или перед выходом обновленных версий. Тогда можно получить скидку до 100 тысяч рублей.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: современные бренды, включая Haval, демонстрируют стабильную остаточную стоимость, сопоставимую с корейскими моделями.

Миф: обслуживание Haval дорогое.
Правда: средняя стоимость ТО у официального дилера ниже, чем у большинства европейских марок.

Миф: Haval — полностью китайская сборка.
Правда: часть моделей, включая Jolion, собираются на заводе в Туле, где локализованы кузов, подвеска и частично электрооборудование.

Интересные факты

  1. Завод Haval в России полностью автономен — на его территории есть испытательный трек.

  2. Jolion стал первым автомобилем Haval, оснащённым системой распознавания голосовых команд на русском языке.

  3. В Китае Jolion известен под названием Chulian, что переводится как "первое чувство" — символ молодёжного стиля и динамичности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость эксплуатации Lada Vesta в такси в Москве составила 3,98 млн рублей за три года — данные НАПИ сегодня в 3:58
Такси на лезвии бритвы: сколько на самом деле стоит каждый километр пути для Lada Vesta

Сколько на самом деле стоит "прокрутить" Lada Vesta в такси три года при 360 000 км? Разбираем топливо, лизинг, шины и страховки, считаем себестоимость километра и годовой бюджет.

Читать полностью » Минфин РФ: новая пошлина за маркировку товаров заработает с 1 января 2026 года сегодня в 3:15
Поддержка электроники или удар по автопрому: чем обернётся новая пошлина

С 2026 года в России вводят пошлину за внесение данных в систему "Честный знак". Эксперты предупреждают: автотовары могут подорожать, но насколько — пока неизвестно.

Читать полностью » Автоюрист Воропаев: ущерб за повреждение автомобиля при работах ЖКХ должен возмещать заказчик сегодня в 2:53
Разгром от коммунальщиков: почему за ваш разбитый бампер должен платить дворник

Юрист рассказал, как действовать, если коммунальщики повредили автомобиль во дворе. Простая последовательность шагов поможет вернуть деньги за ремонт даже без свидетелей.

Читать полностью » сегодня в 2:28
Solaris удвоил продажи и напугал конкурентов: что происходит на рынке авто

Продажи Solaris в России выросли почти вдвое, а завод в Санкт-Петербурге готовит новые модели. Узнаем, за счёт чего бренд стремительно завоевывает рынок.

Читать полностью » Опытный дальнобойщик рассказал, что агрессия и усталость чаще всего приводят к ДТП сегодня в 1:48
Трасса не прощает вспышек: как эмоции за рулём становятся главным врагом водителя

Опытный дальнобойщик делится простыми, но эффективными советами, которые помогают водителям избегать аварий даже на самых сложных трассах.

Читать полностью » РСА: за девять месяцев 2025 года 72% полисов ОСАГО оформили онлайн сегодня в 1:15
Цифровой прорыв на дорогах: бумажное ОСАГО стремительно уходит в прошлое

Россияне всё чаще выбирают е-ОСАГО вместо бумажных полисов. Мы выяснили, в каких регионах онлайн-страхование стало нормой и почему этот формат вытесняет классический.

Читать полностью » Владельцы Kia EV6 нашли ошибку фазировки сабвуфера, из-за которой падало качество звука сегодня в 0:59
Поменяй два провода — и зазвучит как концертный зал: владельцы Kia EV6 нашли секрет идеального баса

Владельцы Kia EV6 нашли простое, но эффектное решение проблемы с басами — достаточно поменять два провода, чтобы система Meridian наконец зазвучала как премиум.

Читать полностью » РСА: средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5,1% за январь–август 2025 года сегодня в 0:27
Полис подешевел, ремонт подорожал — где подвох в в новой цене ОСАГО

Страховка подешевела, а выплаты стали рекордными — рынок ОСАГО в 2025 году удивил и водителей, и страховщиков. Что стоит за цифрами, и как это отразится на водителях?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Раннее выявление эндокринных заболеваний у детей помогает избежать задержки развития — Анастасия Филюшкина
Садоводство
Агрономы напомнили: делить многолетники нужно каждые 3–5 лет для обильного цветения
Садоводство
Агрономы предупредили: бархатцы могут угнетать рост лука, чеснока и зелени
Авто и мото
Кутузовский проспект стал лидером по нарушениям парковки в Москве — данные дептранса
Технологии
OpenAI выпустила руководство по работе с моделью Sora 2 для генерации видео по тексту
Авто и мото
Автоэксперт Давыдов: важно проверить кузов автомобиля до холодов
Красота и здоровье
Врач Треско: взрослым необходимо повторять прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В
Спорт и фитнес
Учёные: степ-аэробика повышает плотность костей и улучшает координацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet