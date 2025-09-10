Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Haval Jolion
Haval Jolion
© flickr by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:31

Каждая поездка на Haval Jolion превращается в налог на комфорт: цифры бьют по нервам

"Автостат": эксплуатация Haval Jolion стоит 35 тыс. рублей в месяц

Содержание кроссоверов на российском рынке — тема, вызывающая немало споров и вопросов. Владельцы всё чаще задумываются, сколько на самом деле стоит эксплуатация автомобиля, помимо его покупки. На этот раз аналитики решили подсчитать расходы на владение популярным китайским кроссовером Haval Jolion. Исследование провело агентство "Автостат" .

Что вошло в расчёты

За основу был взят Haval Jolion с передним приводом, турбомотором объёмом 1,5 литра (143 л. с.) и роботизированной трансмиссией. Стоимость такого автомобиля на момент анализа колебалась от 2,1 до 2,45 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Важным параметром стала и остаточная стоимость: через три года машина сохраняет около 71,7% своей первоначальной цены, что считается довольно высоким показателем для сегмента.

Эксперты исходили из стандартных условий эксплуатации: трёхлетний срок владения, пробег 60 тыс. км, использование в Москве и области. Для чистоты расчёта был принят усреднённый портрет автовладельца — 35 лет и 10 лет водительского стажа.

Сколько стоит владение Jolion

Итоговая сумма расходов за три года составила почти 1,28 млн рублей. В пересчёте на месяц выходит чуть больше 35 тыс. рублей. Если же смотреть с позиции каждого километра пробега, то 1 км обойдётся владельцу примерно в 21,3 рубля.

Сюда вошли регулярное техническое обслуживание, расходы на топливо, страховки, налоги и частичная потеря стоимости при последующей продаже автомобиля. Аналитики подчеркнули, что такие траты нельзя назвать низкими, однако на фоне конкурентов показатель выглядит вполне сопоставимым.

Популярность модели на рынке

Несмотря на рост расходов, интерес к Haval Jolion в России остаётся высоким. По итогам августа 2025 года этот кроссовер стал бестселлером среди всех иностранных автомобилей. За месяц дилеры реализовали 6643 машины, хотя результат оказался на 25,8% ниже, чем в августе 2024 года .

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора вчера в 23:31

Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так

Антифриз закипел? Моторист раскрыл, как спасти двигатель от капремонта. Простые шаги и причины — узнайте, чтобы избежать беды на дороге.

Читать полностью » МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине вчера в 23:14

Остановили, но не подошли: хитрость, которую используют рейдовые инспекторы

Остановил ли гаишник вашу машину, но не подходит? Узнайте, когда можно уехать без риска, и как вести себя, чтобы избежать штрафов и недоразумений с полицией.

Читать полностью » Бензин проигрывает дизелю в надёжности — анализ автопроизводителей вчера в 22:58

Дизельные машины и зимние сюрпризы: как избежать проблем с запуском

Дизели служат дольше бензиновых — правда ли? Эксперт из автосервиса раскрывает плюсы и минусы: экономия, но и цена с капризами топлива. Стоит ли выбирать?

Читать полностью » ГАИ применяет ловушки для штрафов водителей в России вчера в 22:26

Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Автоюрист рассказал, какие подставы от ГАИ до сих пор ловят водителей на дорогах. Узнайте, как не стать жертвой инспекторов и избежать штрафов.

Читать полностью » Reuters: доля Tesla в сегменте электромобилей США достигла минимума уровня 2017 года вчера в 21:20

Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Tesla неожиданно уступила позиции на родном рынке, и теперь ей предстоит доказать, что лидерство в сегменте электромобилей еще можно вернуть.

Читать полностью » АвтоВАЗ осенью 2025 года выпустит три новые версии Lada Vesta — RCI News вчера в 20:57

Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

АвтоВАЗ готовит три новые версии Lada Vesta — CNG, "ПФА" и Sport. Запуск снова перенесли, но ждать осталось недолго: все модификации выйдут осенью.

Читать полностью » В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные вчера в 19:46

От экзотики к норме: электрокары перестали быть игрушкой для избранных

В России стремительно меняется структура парка электромобилей и гибридов. Узнайте, кто сегодня лидирует и какие планы ставит государство к 2030 году.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича вчера в 18:41

Спокойная осень или шторм в салонах: что скрывают прогнозы дилеров

Эксперты оценили перспективы российского авторынка этой осенью. Какие факторы поддерживают спрос, а что мешает росту продаж?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл
Красота и здоровье

Терапевт Якимова: 100 граммов свежей капусты содержат до 70% нормы витамина С
Садоводство

Борьба с медведкой: народные и химические средства, которые реально помогают
ДФО

Внезапная смерть школьника в Чугуевке: почему подросток скончался на уроке
Питомцы

Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение
Наука и технологии

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте
Еда

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров
Еда

Кулинар Дарья Янбекова показала рецепт утиной грудки с вишнёвым соусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet