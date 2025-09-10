Каждая поездка на Haval Jolion превращается в налог на комфорт: цифры бьют по нервам

Содержание кроссоверов на российском рынке — тема, вызывающая немало споров и вопросов. Владельцы всё чаще задумываются, сколько на самом деле стоит эксплуатация автомобиля, помимо его покупки. На этот раз аналитики решили подсчитать расходы на владение популярным китайским кроссовером Haval Jolion. Исследование провело агентство "Автостат" .

Что вошло в расчёты

За основу был взят Haval Jolion с передним приводом, турбомотором объёмом 1,5 литра (143 л. с.) и роботизированной трансмиссией. Стоимость такого автомобиля на момент анализа колебалась от 2,1 до 2,45 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Важным параметром стала и остаточная стоимость: через три года машина сохраняет около 71,7% своей первоначальной цены, что считается довольно высоким показателем для сегмента.

Эксперты исходили из стандартных условий эксплуатации: трёхлетний срок владения, пробег 60 тыс. км, использование в Москве и области. Для чистоты расчёта был принят усреднённый портрет автовладельца — 35 лет и 10 лет водительского стажа.

Сколько стоит владение Jolion

Итоговая сумма расходов за три года составила почти 1,28 млн рублей. В пересчёте на месяц выходит чуть больше 35 тыс. рублей. Если же смотреть с позиции каждого километра пробега, то 1 км обойдётся владельцу примерно в 21,3 рубля.

Сюда вошли регулярное техническое обслуживание, расходы на топливо, страховки, налоги и частичная потеря стоимости при последующей продаже автомобиля. Аналитики подчеркнули, что такие траты нельзя назвать низкими, однако на фоне конкурентов показатель выглядит вполне сопоставимым.

Популярность модели на рынке

Несмотря на рост расходов, интерес к Haval Jolion в России остаётся высоким. По итогам августа 2025 года этот кроссовер стал бестселлером среди всех иностранных автомобилей. За месяц дилеры реализовали 6643 машины, хотя результат оказался на 25,8% ниже, чем в августе 2024 года .