История с Haval Jolion Max напоминает попытку работы над ошибками. Его предшественник, китайский Xiaolong, вышел в 2023 году с параллельным гибридом, но быстро исчез с внутреннего рынка из-за отсутствия спроса. Теперь GWM пробует зайти с другого фланга, выводя глобальную версию — Jolion Max — на внешние рынки, и первой точкой касания стала Южная Африка.

Главным событием в линейке стало появление подзаряжаемого гибрида (PHEV). Если бензиновые версии и обычный гибрид привычны, то здесь GWM предложила формулу для тех, кто хочет избавиться от бензоколонки в городе, но боится остаться с пустым аккумулятором в дальней поездке. Модель доступна в единственной, весьма амбициозно названной комплектации Super Luxury.

Технический компромисс: мощность против пробега

Силовая установка Jolion Max PHEV заметно эволюционировала по сравнению с тем, что предлагал Xiaolong три года назад. Теперь это связка 1,5-литрового ДВС (150 л. с.) и электромотора (177 л. с.), которая в сумме выдает 326 л. с. и 513 Нм. При этом привод остается строго передним, что может стать сдерживающим фактором для тех, кто ожидает от "максмального" кроссовера повышенной проходимости.

За автономность отвечает батарея на 18 кВт·ч. По циклу NEDC она обеспечивает 115 км чистого электрического пробега. Это цифра, которая переводит автомобиль из разряда "помощника" в разряд полноценного городского электрокара для ежедневных поездок.

Габариты тоже изменились. Jolion Max ощутимо больше своего "младшего брата", популярного в России: он длиннее на 118 мм, выше на 94 мм и чуть шире (на 3 мм). В цифрах это 4590×1877×1675 мм при базе 2710 мм. Внешне PHEV-версию можно узнать по закрытой решетке радиатора, намекающей на иную архитектуру охлаждения. Внутри багажник предлагает 440 литров, которые при складывании сидений разрастаются до 1125 литров, а возможность буксировки прицепа до 1500 кг добавляет автомобилю практичности.

Цена входа и оснащение

В Южной Африке Jolion Max PHEV Super Luxury оценен в 599,9 тысячи рэндов (около 2,85 млн рублей). Чтобы понять масштаб надбавки за "зарядку из розетки", стоит взглянуть на другие варианты:

Бензиновые версии: 429,9-494,9 тыс. рэндов (2,05-2,35 млн рублей);

Традиционный гибрид (без внешней зарядки): 469,9 тыс. рэндов (2,23 млн рублей).

Разрыв между обычным гибридом и PHEV составляет около 600 тысяч рублей, что заставляет задуматься о реальной окупаемости батареи в 18 кВт·ч.

Внутри Super Luxury предлагает стандарт современного китайского премиума: огромный сенсорный экран на 14,6 дюйма, цифровую панель на 10,25 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 19-дюймовые диски и шесть подушек безопасности. Сиденья оснащены электроприводом, что логично для топовой версии.

Для полноты картины стоит вспомнить, что в линейке Max остаются и другие варианты: бензиновые моторы на 141 и 171 л. с. с 7-ступенчатым "роботом", классический гибрид на 223 л. с. и полноценный электромобиль с батареями до 61 кВт·ч и запасом хода до 430 км.