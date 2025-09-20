Haval ломает стереотипы: Jolion 2025 опережает проверенные временем японские SUV

Российский рынок автомобилей продолжает меняться: всё чаще внимание покупателей привлекают китайские кроссоверы, которые по ряду характеристик начинают опережать популярные японские модели с пробегом. Одной из таких машин стал Haval Jolion 2025 года, который в августе обошёл Lada Vesta и занял второе место в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей страны по данным "Автостата". Журналисты выяснили, какие версии паркетника доступны в автосалонах и можно ли рассчитывать на скидки.

Доступность и комплектации

Haval Jolion 2025 года в базовой версии относится к одним из самых недорогих SUV на российском рынке. Причина — наличие механической коробки передач в начальной комплектации. При этом стоит отметить, что спрос на автомобили с МКПП у россиян снижается.

"Среди всех новых автомобилей, проданных в этом году, только пять процентов были с ручной коробкой", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

В то же время Jolion входит в пятёрку самых востребованных моделей с МКПП, уступая лишь Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6. В дилерских центрах отмечают, что покупатели чаще выбирают версии с автоматической трансмиссией, но базовая "механика" всё ещё есть в наличии. Её стоимость при оплате наличными составляет 1,96 млн рублей, тогда как рекомендованная цена — 1,999 млн. Разница в цене создаёт приятный бонус для покупателей.

Базовая комплектация включает круиз-контроль, климатическую установку, передние кресла с подогревом, мультимедийную систему с сенсорным экраном и другие опции. В дилерских центрах подчеркивают, что запас автомобилей с МКПП ограничен, поэтому покупка такой версии требует оперативности.

Популярные модификации

Наиболее востребованной версией остаётся роботизированная коробка передач. В комплектации Elite кроссовер оснащён 10-дюймовым тачскрином, LED-оптикой и камерой заднего вида. В автосалоне такую версию оценивают в 2,15 млн рублей, тогда как официальная стоимость на сайте составляет почти 2,25 млн.

Для тех, кто хочет расширенный функционал, предлагается Premium с передним приводом, камерой кругового обзора, виртуальной приборной панелью и двухзонным климат-контролем. Стандартная цена — 2,25 млн рублей, но при покупке через автосалон возможен дисконт, а также дополнительные бонусы: защитная сетка решетки радиатора, коврики и антикоррозийная обработка. Наиболее выгодна оплата наличными или картой "Мир", чтобы избежать комиссии.

Полноприводные версии

Для любителей полного привода Haval Jolion 2025 предлагает комплектацию Premium с 150-сильным мотором. Официальная цена — почти 2,6 млн рублей, но у дилеров возможны скидки до 100 тысяч рублей. Также при оформлении КАСКО покупатели могут рассчитывать на подарки и бонусы.

Более оснащённая версия Tech+ оценена производителем в 2,75 млн рублей. Она включает панорамную крышу, светодиодную подсветку салона, автопарковку, адаптивный круиз и другие технологии. При оплате наличными машину можно приобрести за 2,63 млн рублей, что делает покупку привлекательной для клиентов, ищущих полный набор опций.

Таблица "Сравнение комплектаций Haval Jolion 2025"

Комплектация Коробка Привод Цена дилера Основные опции Базовая МКПП Передний 1,96 млн Круиз-контроль, климат, подогрев передних кресел, мультимедиа Elite Робот Передний 2,15 млн 10-дюймовый тачскрин, LED-оптика, камера заднего вида Premium Робот Передний 2,19 млн Камера кругового обзора, виртуальный щиток, двухзонный климат Premium AWD Робот Полный 2,5 млн 150 л. с., полный привод, камера кругового обзора Tech+ AWD Робот Полный 2,63 млн Панорамная крыша, светодиодная подсветка, автопарковка, адаптивный круиз

Советы шаг за шагом

Определитесь с типом привода и коробкой передач, исходя из предпочтений и стиля вождения. Сравните цены дилеров и официального сайта, чтобы оценить доступные скидки. При возможности оплачивайте наличными или картой "Мир", чтобы избежать комиссии. Уточните наличие бонусов при покупке и оформлении КАСКО. Решите, какие дополнительные опции важны: панорамная крыша, камеры, мультимедиа.

А что если…

Если выбирать базовую комплектацию с МКПП, экономия очевидна, но функционал ограничен. Выбор Elite или Premium позволит получить больше опций, но и цена вырастет. Для любителей полного привода лучше рассматривать Premium AWD или Tech+, где уже предусмотрен полный набор технологий безопасности и комфорта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Доступная цена на базовые версии

Современные мультимедиа и комфорт

Возможность скидок и бонусов у дилеров

Разнообразие комплектаций

Минусы:

Снижающийся спрос на МКПП

Цены на продвинутые версии заметно выше

Ограниченное количество автомобилей с "механикой"

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?

Сравнивайте функции, приводы и коробку передач. Учитывайте стиль езды и бюджет.

Сколько стоит Haval Jolion 2025 года в России?

От 1,96 млн рублей за базовую версию до 2,63 млн за топовую Tech+ с полным приводом и дополнительными опциями.

Что лучше — МКПП или робот?

Для города и частой эксплуатации удобнее роботизированная коробка, базовая МКПП дешевле и проще в обслуживании.

3 интересных факта

Haval Jolion 2025 года занял второе место в рейтинге самых продаваемых SUV в России. Только 5% всех новых автомобилей в стране имеют механическую коробку. Базовая версия кроссовера оснащена подогревом передних кресел и круиз-контролем, чего нет у многих конкурентов по цене.

Исторический контекст

Haval в последние годы активно расширяет присутствие на российском рынке, предлагая конкурентоспособные цены и оснащение. Китайские SUV постепенно вытесняют популярные европейские и японские модели, что отражает новые тенденции в потребительских предпочтениях.