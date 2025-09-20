Haval ломает стереотипы: Jolion 2025 опережает проверенные временем японские SUV
Российский рынок автомобилей продолжает меняться: всё чаще внимание покупателей привлекают китайские кроссоверы, которые по ряду характеристик начинают опережать популярные японские модели с пробегом. Одной из таких машин стал Haval Jolion 2025 года, который в августе обошёл Lada Vesta и занял второе место в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей страны по данным "Автостата". Журналисты выяснили, какие версии паркетника доступны в автосалонах и можно ли рассчитывать на скидки.
Доступность и комплектации
Haval Jolion 2025 года в базовой версии относится к одним из самых недорогих SUV на российском рынке. Причина — наличие механической коробки передач в начальной комплектации. При этом стоит отметить, что спрос на автомобили с МКПП у россиян снижается.
"Среди всех новых автомобилей, проданных в этом году, только пять процентов были с ручной коробкой", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.
В то же время Jolion входит в пятёрку самых востребованных моделей с МКПП, уступая лишь Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6. В дилерских центрах отмечают, что покупатели чаще выбирают версии с автоматической трансмиссией, но базовая "механика" всё ещё есть в наличии. Её стоимость при оплате наличными составляет 1,96 млн рублей, тогда как рекомендованная цена — 1,999 млн. Разница в цене создаёт приятный бонус для покупателей.
Базовая комплектация включает круиз-контроль, климатическую установку, передние кресла с подогревом, мультимедийную систему с сенсорным экраном и другие опции. В дилерских центрах подчеркивают, что запас автомобилей с МКПП ограничен, поэтому покупка такой версии требует оперативности.
Популярные модификации
Наиболее востребованной версией остаётся роботизированная коробка передач. В комплектации Elite кроссовер оснащён 10-дюймовым тачскрином, LED-оптикой и камерой заднего вида. В автосалоне такую версию оценивают в 2,15 млн рублей, тогда как официальная стоимость на сайте составляет почти 2,25 млн.
Для тех, кто хочет расширенный функционал, предлагается Premium с передним приводом, камерой кругового обзора, виртуальной приборной панелью и двухзонным климат-контролем. Стандартная цена — 2,25 млн рублей, но при покупке через автосалон возможен дисконт, а также дополнительные бонусы: защитная сетка решетки радиатора, коврики и антикоррозийная обработка. Наиболее выгодна оплата наличными или картой "Мир", чтобы избежать комиссии.
Полноприводные версии
Для любителей полного привода Haval Jolion 2025 предлагает комплектацию Premium с 150-сильным мотором. Официальная цена — почти 2,6 млн рублей, но у дилеров возможны скидки до 100 тысяч рублей. Также при оформлении КАСКО покупатели могут рассчитывать на подарки и бонусы.
Более оснащённая версия Tech+ оценена производителем в 2,75 млн рублей. Она включает панорамную крышу, светодиодную подсветку салона, автопарковку, адаптивный круиз и другие технологии. При оплате наличными машину можно приобрести за 2,63 млн рублей, что делает покупку привлекательной для клиентов, ищущих полный набор опций.
Таблица "Сравнение комплектаций Haval Jolion 2025"
|Комплектация
|Коробка
|Привод
|Цена дилера
|Основные опции
|Базовая
|МКПП
|Передний
|1,96 млн
|Круиз-контроль, климат, подогрев передних кресел, мультимедиа
|Elite
|Робот
|Передний
|2,15 млн
|10-дюймовый тачскрин, LED-оптика, камера заднего вида
|Premium
|Робот
|Передний
|2,19 млн
|Камера кругового обзора, виртуальный щиток, двухзонный климат
|Premium AWD
|Робот
|Полный
|2,5 млн
|150 л. с., полный привод, камера кругового обзора
|Tech+ AWD
|Робот
|Полный
|2,63 млн
|Панорамная крыша, светодиодная подсветка, автопарковка, адаптивный круиз
Советы шаг за шагом
-
Определитесь с типом привода и коробкой передач, исходя из предпочтений и стиля вождения.
-
Сравните цены дилеров и официального сайта, чтобы оценить доступные скидки.
-
При возможности оплачивайте наличными или картой "Мир", чтобы избежать комиссии.
-
Уточните наличие бонусов при покупке и оформлении КАСКО.
-
Решите, какие дополнительные опции важны: панорамная крыша, камеры, мультимедиа.
А что если…
Если выбирать базовую комплектацию с МКПП, экономия очевидна, но функционал ограничен. Выбор Elite или Premium позволит получить больше опций, но и цена вырастет. Для любителей полного привода лучше рассматривать Premium AWD или Tech+, где уже предусмотрен полный набор технологий безопасности и комфорта.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
Доступная цена на базовые версии
-
Современные мультимедиа и комфорт
-
Возможность скидок и бонусов у дилеров
-
Разнообразие комплектаций
Минусы:
-
Снижающийся спрос на МКПП
-
Цены на продвинутые версии заметно выше
-
Ограниченное количество автомобилей с "механикой"
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Сравнивайте функции, приводы и коробку передач. Учитывайте стиль езды и бюджет.
Сколько стоит Haval Jolion 2025 года в России?
От 1,96 млн рублей за базовую версию до 2,63 млн за топовую Tech+ с полным приводом и дополнительными опциями.
Что лучше — МКПП или робот?
Для города и частой эксплуатации удобнее роботизированная коробка, базовая МКПП дешевле и проще в обслуживании.
3 интересных факта
-
Haval Jolion 2025 года занял второе место в рейтинге самых продаваемых SUV в России.
-
Только 5% всех новых автомобилей в стране имеют механическую коробку.
-
Базовая версия кроссовера оснащена подогревом передних кресел и круиз-контролем, чего нет у многих конкурентов по цене.
Исторический контекст
Haval в последние годы активно расширяет присутствие на российском рынке, предлагая конкурентоспособные цены и оснащение. Китайские SUV постепенно вытесняют популярные европейские и японские модели, что отражает новые тенденции в потребительских предпочтениях.
