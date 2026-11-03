Haval H3 и Dargo получили статус легальных такси: Минпромторг объямнил допуск локализацией

Список легковых автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнился двумя моделями кроссоверов марки Haval: H3 и Dargo. Соответствующее разрешение выдано Министерством промышленности и торговли РФ. Включение этих моделей в реестр означает, что они теперь могут официально обслуживать заказы через агрегаторы, соответствуя установленным нормативным требованиям к транспорту для коммерческой перевозки пассажиров.

Производственная база для обеих моделей расположена в Тульской области. Автомобили собираются на территории России по полному производственному циклу, что является ключевым условием для их регистрации в национальном перечне такси. Этот формат производства отличает данные кроссоверы от машин, импортируемых в сборе (SKD/CKD) без глубокой локализации, и позволяет им проходить государственные проверки на соответствие требованиям к надежности и безопасности для городской эксплуатации.

Haval H3 и Dargo принадлежат к сегменту внедорожников и кроссоверов, которые традиционно пользуются спросом среди таксистов благодаря высоте дорожного просвета и вместительности салона. Для перевозчиков это расширяет парковый ассортимент на машины, которые не требуют сложной доработки под специфику такси, но при этом имеют статус локализованного продукта. Допуск Минпромторга подтверждает готовность этих автомобилей к интенсивной городской работе, где важны не только технические характеристики, но и соответствие бюрократическим и правовым стандартам страны.