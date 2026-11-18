Австралийское подразделение GWM официально подтвердило планы по выводу на местный рынок полноразмерного гибрида Haval H10. Старт продаж намечен на третий квартал 2027 года. Для австралийских покупателей предложат исключительно семиместную конфигурацию кроссовера, что позволит расширить линейку SUV компании за счет более просторных вариантов для семейных автомобилей.

Решение о выходе на экспортный рынок выглядит логичным продолжением внутренней стратегии бренда. После запуска на рынке Китая в начале августа 2026 года модель быстро завоевала популярность: за первые три месяца было зарегистрировано более 30 тысяч экземпляров. Такой успех стимулировал GWM к расширению производственных мощностей, которые к ноябрю достигли уровня 20 тысяч единиц в месяц. Это позволило компании сформировать необходимые запасы для международных поставок.

Стратегия экспансии и рынки

Выбор Австралии в качестве одного из стартовых зарубежных рынков обусловлен географическими и рыночными факторами. Управляющий директор GWM в Австралии Эндрю Гао отметил, что H10 станет важной частью портфеля компании, предлагая клиентам семиместный вариант с гибридной начинкой. В будущем модель планируется вывести и в другие страны с левосторонним движением, включая Южную Африку, Великобританию и Таиланд. В этих регионах автомобиль также будет продаваться под именем Haval H10, сохраняя единую идентификацию продукта вне зависимости от локализации бренда материнской компании.

Интересно, что за пределами Китая название «GWM» из модели убирается, оставляя только суббренд Haval. Это свидетельствует о том, что GWM продолжает позиционировать Haval как самостоятельную марку в сегменте SUV, хотя техническая база и производственные ресурсы объединены под крышей материнской корпорации.

Технические особенности и оснащение

Х10 построен на модульной архитектуре GWM One, которая также используется в кроссовере Wey V9X, представленном на российском рынке. Модель имеет несущий кузов и доступна в двух вариантах габаритов. Пятиместная версия имеет длину 5138 мм, ширина 2050 мм и высоту 1970 мм. Трёхрядная модификация с расстановкой сидений 2+2+2 отличается большей длиной — 5299 мм. В обоих случаях колесная база составляет 3000 мм, что обеспечивает достаточное пространство для пассажиров и багажного отделения.

Внутреннее пространство спроектировано с упором на комфорт и технологичность. Водительское кресло оборудовано электроприводом с регулировкой в 12 направлениях, а также функциями вентиляции, обогрева и массажа с десятью точками воздействия. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен потолочный монитор диагональю 17,3 дюйма. Центральная консоль оснащена сенсорным экраном размером 15,6 дюйма. Аудиосистема включает 21 динамик, часть из которых интегрирована в подголовники, что позволяет разделить звуковые зоны для различных рядов сидений.

Гибридная система Hi4

Силовой агрегат H10 представляет собой гибридную систему Hi4, сочетающую 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания, четырёхступенчатую трансмиссию DHT и два электромотора. Суммарная мощность установки составляет 598 л.с. Задний электромотор развивает 299 л.с. и оснащён электронно-механической блокировкой межколёсного дифференциала, что улучшает тяговые характеристики автомобиля. Батарея ёмкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает запас хода на электричестве от 227 до 232 километров, что делает модель пригодной для ежедневных поездок без потребления топлива.

Ценовой диапазон в Китае составляет от 209,8 до 231,8 тысячи юаней, с возможностью снижения до 201,8–223,8 тысячи юаней при учёте акций и скидок. В пересчёте на рубли это соответствует сумме от 2,5 до 2,86 миллиона рублей. Точные цены для австралийского и других зарубежных рынков пока не раскрыты, но учитывая статус модели и её оснащение, ожидается, что она займёт верхний ценовой сегмент на соответствующих рынках.