Экспертом "За рулем" назван главным минус самого популярного в России кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт из журнала "За рулём" Сергей Зиновьев проанализировал отзывы владельцев Haval Jolion на специализированных форумах, чтобы понять, за что хвалят этот популярный в России кроссовер, и какие аспекты вызывают у автолюбителей недовольство.

В первую очередь он обратил внимание на автомобили с пробегом до 80 тысяч километров, поскольку большинство владельцев данной модели имеют такой показатель на одометре.

Среди преимуществ владельцы Haval Jolion выделяют богатое оснащение электроникой, включая проекционный дисплей, просторный салон, качественную систему обогрева и общий комфорт. Также они положительно отзываются о разумном расходе топлива и хорошем ближнем свете фар.

Одним из главных минусов является небольшой объём багажного отделения. Официально заявленный объём составляет 1133 литра, но этот показатель достигается только при загрузке до потолка.

К числу недостатков, помимо небольшого багажника и не самой лучшей шумоизоляции, некоторые владельцы добавляют жесткость подвески. Однако мнения здесь разделились: кто-то считает подвеску комфортной, а кто-то — слишком жесткой.

На пробеге до 50 тысяч километров владельцы Haval Jolion сталкивались с такими проблемами, как износ тормозных дисков, выход из строя динамика в двери, сбои в работе беспроводной зарядки, а также проблемы с кислородным датчиком, который зажигал индикатор "Check Engine" из-за плохого контакта. В редких случаях по гарантии были заменены генератор, приводной ремень и турбина.

Несмотря на это, Зиновьев подчёркивает, что серьёзных претензий к автомобилю не обнаружено, что делает Haval Jolion достойным вариантом среди бюджетных кроссоверов.

Фото: Wikimedia Commons/ RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)