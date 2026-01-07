Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пхукет
Пхукет
© commons.wikimedia.org by Bennypc is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:15

История, похожая на фильм ужасов: десять дней, которые перевернули представление об отдыхе в Таиланде

Мигающий свет в ванной комнате беспокоил туристку в Таиланде — Турпром

Иногда отпуск превращается не в отдых, а в череду тревожных и труднообъяснимых событий, которые надолго выбивают из колеи. Именно так прошли десять дней поездки в Таиланд для россиянки из Санкт-Петербурга, которая утверждает, что столкнулась с настоящим мистическим триллером в гостиничном номере. Об этом сообщает издание "Турпром" со ссылкой на рассказ самой туристки.

Номер, который не давал покоя

По словам путешественницы Евгении, она остановилась в одном из отелей Таиланда, однако название гостиницы сознательно не раскрывает, чтобы не заниматься антирекламой. Девушке достался номер 411, и уже с первых дней пребывания она начала замечать странности.

Сначала внимание привлек мигающий свет в ванной комнате и невозможность отрегулировать комфортную температуру в номере. Почти сразу добавились проблемы со сном: туристка жаловалась на устойчивую бессонницу и регулярные пробуждения глубокой ночью.

"Почти каждую ночь внезапно просыпалась между 3 и 4 часами утра, как будто кто-то намеренно меня будил", — рассказала туристка Евгения.

Ощущение присутствия и странные находки

Со временем, по словам Евгении, к бытовым неудобствам добавилось постоянное чувство незримого присутствия, из-за которого в номере становилось тревожно и не по себе. Девушка утверждает, что ощущение усиливалось именно ночью.

Список странных событий продолжал расти. В номере неожиданно появился жребий из храма, происхождение которого туристка не смогла объяснить. Кран в ванной регулярно капал, а рулон бумажных полотенец, по ее словам, таинственным образом появлялся только после уборки и ухода из номера.

Загадочные символы за пределами отеля

На этом история не закончилась. Уже в аэропорту Евгения обнаружила в сумке фенечку со слоном, которую, как она утверждает, не покупала. После возвращения домой при разборе чемодана нашелся амулет с неизвестными символами.

Дополнительное беспокойство вызвали и фотографии с отдыха: на одном из снимков, по словам туристки, проявилась размытая фигура, которой не было в кадре во время съемки.

Предостережение для других путешественников

Евгения подчеркнула, что не настаивает на мистическом объяснении всех произошедших событий, однако призналась, что поездка стала для нее серьезным стрессом. По ее словам, отпуск, который должен был быть расслабляющим, превратился в испытание.

В завершение туристка посоветовала россиянам тщательно выбирать отели и внимательно изучать отзывы, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями и не потратить время и деньги зря.

