Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза рыбы в йоге
Поза рыбы в йоге
© Designed be Freepik by yanalya is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Главный секрет хатха-йоги: почему всё строится на этих движениях

Сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс выделил базовые асаны хатха-йоги

А вы знали, что почти все современные практики йоги — от мягкого Yin до интенсивного Bikram — выросли из одной общей базы? Эта база — хатха-йога, а её фундамент составляют всего 12 ключевых асан. Они не только укрепляют мышцы и суставы, но и учат балансировать ум и тело. И хотя часть из них кажется лёгкой, другие требуют немалой подготовки.

Откуда всё начинается

Хатха-йога — это любое занятие, где мы двигаемся через позы (асанами). Но, как отмечает сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс, именно 12 базовых положений стали отправной точкой для более чем 80 вариаций. Эти асаны формируют "алфавит" йоги, и зная их, можно легче переходить к более сложным движениям.

12 основных асан хатха-йоги

Классические позы выглядят так:

  • Сиршасана (стойка на голове)
  • Сарвангасана (стойка на плечах)
  • Халасана (плуг)
  • Матсиасана (рыба)
  • Пашчимоттанасана (наклон вперёд сидя)
  • Бхуджангасана (кобра)
  • Шалабхасана (саранча)
  • Дханурасана (лук)
  • Ардха Матсиендрасана (половинный поворот позвоночника)
  • Какасана (ворон)
  • Пада Хастхасана (наклон стоя)
  • Триконасана (треугольник)

Интересно, что в индийской традиции асан насчитывается 84, но именно эти двенадцать считаются "первоисточником".

Лёгкие и сложные варианты

Не все позы одинаковы по уровню сложности. "Кобра" или "треугольник" подойдут даже новичкам, тогда как "ворон" требует уже развитого баланса, а "стойка на голове" и вовсе относится к продвинутым асанам. Поэтому практикующим важно выбирать позы в соответствии с возможностями тела.

Несколько практических советов

  • Начинайте с простых асан и переходите к более трудным постепенно.
  • В каждой позе держите спину максимально прямой — это защитит от травм.
  • Не стремитесь сразу повторить весь комплекс: регулярность важнее количества.
  • Новички могут облегчать позы: например, в наклоне сидя допустимо слегка сгибать колени.

Со временем вы не только улучшите гибкость и силу, но и сможете исследовать более сложные асаны. К тому же, регулярная практика хатха-йоги доказанно снижает уровень стресса и помогает нормализовать сон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Персональный тренер Кемма Каннингем назвала эффективное 30-минутное упражнение для всего тела сегодня в 16:10

30 минут в день, и фигура к лету перестаёт быть проблемой

Эффективная 30-минутная программа сочетает силовые и кардио, чтобы к лету стать сильнее, выносливее и сжечь лишние калории быстрее.

Читать полностью » Почему щёлкает бедро при упражнениях на пресс: объяснил физиотерапевт Сэмюэл Чан сегодня в 15:50

Щёлкающее бедро на тренировке: сигнал тела, о котором молчат врачи

Почему бедро щёлкает во время упражнений на пресс? Причины могут быть разными — от усталости мышц до травмы хряща. Узнай, что скрывается за этим сигналом.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо рассказала о лучших упражнениях для задней поверхности бедра без инвентаря сегодня в 15:10

Упражнения, о которых молчат тренажёрные залы: всё делается дома

Семь простых, но эффективных упражнений для задней поверхности бедра, которые можно выполнить без оборудования — только с весом собственного тела.

Читать полностью » Пловцы сообщили о поверхностной проверке здоровья перед стартом в Босфоре сегодня в 14:36

Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва

Участники заплыва через Босфор пожаловались на формальный медосмотр перед стартом. Нескольким пловцам стало плохо, но россиянин Свечников не пострадал.

Читать полностью » Канадский баскетболист Робертсон назвал Краснодар комфортным для жизни сегодня в 13:33

Баскетболист удивился: российский город оказался комфортнее, чем он ожидал

Игрок "Локомотива-Кубань" Робертсон признался, что жизнь в Краснодаре напомнила ему Барселону, и рассказал о первых впечатлениях от переезда.

Читать полностью » Травматолог Аржаков: мышечная боль после тренировки связана с микротравмами волокон сегодня в 12:30

Как быстрее восстановиться после боли в мышцах

Почему мышцы болят через день после тренировки и что с этим делать? Врач объяснил истинные причины отсроченной боли и дал советы по восстановлению.

Читать полностью » Овечкин объявил о матче в поддержку дальневосточного леопарда сегодня в 12:11

Хоккей против вымирания: Овечкин сыграет ради редкой кошки

Когда хоккей становится больше, чем спорт: в сентябре «Динамо» сыграет матч, где главным героем станет вовсе не шайба.

Читать полностью » Теннисистка Серена Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью препаратов сегодня в 11:26

Великая теннисистка раскрыла секрет похудения после родов

Серена Уильямс раскрыла, как похудела на 15 кг после родов, и призналась, что тренировки и диета не помогали. Чемпионка поделилась своим секретом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции
Питомцы

26 августа отмечают Всемирный день собаки: как порадовать вашего пса
Культура и шоу-бизнес

Блогер Олег Пилягин сравнил отношения Shaman и Екатерины Мизулиной с Джастином и Хейли Бибер
ПФО

В Пензе сильнее всего подорожали школьные товары для девочек и канцелярия — исследование
Культура и шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова перенесла операцию по увеличению груди
Дом

План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Недержание мочи при тренировках связано с ослаблением мышц таза — гинеколог Джоди Хортон
Питомцы

Ветеринары предупреждают: замена игрушек для животных снижает риск заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru