Главный секрет хатха-йоги: почему всё строится на этих движениях

А вы знали, что почти все современные практики йоги — от мягкого Yin до интенсивного Bikram — выросли из одной общей базы? Эта база — хатха-йога, а её фундамент составляют всего 12 ключевых асан. Они не только укрепляют мышцы и суставы, но и учат балансировать ум и тело. И хотя часть из них кажется лёгкой, другие требуют немалой подготовки.

Откуда всё начинается

Хатха-йога — это любое занятие, где мы двигаемся через позы (асанами). Но, как отмечает сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс, именно 12 базовых положений стали отправной точкой для более чем 80 вариаций. Эти асаны формируют "алфавит" йоги, и зная их, можно легче переходить к более сложным движениям.

12 основных асан хатха-йоги

Классические позы выглядят так:

Сиршасана (стойка на голове)

Сарвангасана (стойка на плечах)

Халасана (плуг)

Матсиасана (рыба)

Пашчимоттанасана (наклон вперёд сидя)

Бхуджангасана (кобра)

Шалабхасана (саранча)

Дханурасана (лук)

Ардха Матсиендрасана (половинный поворот позвоночника)

Какасана (ворон)

Пада Хастхасана (наклон стоя)

Триконасана (треугольник)

Интересно, что в индийской традиции асан насчитывается 84, но именно эти двенадцать считаются "первоисточником".

Лёгкие и сложные варианты

Не все позы одинаковы по уровню сложности. "Кобра" или "треугольник" подойдут даже новичкам, тогда как "ворон" требует уже развитого баланса, а "стойка на голове" и вовсе относится к продвинутым асанам. Поэтому практикующим важно выбирать позы в соответствии с возможностями тела.

Несколько практических советов

Начинайте с простых асан и переходите к более трудным постепенно.

В каждой позе держите спину максимально прямой — это защитит от травм.

Не стремитесь сразу повторить весь комплекс: регулярность важнее количества.

Новички могут облегчать позы: например, в наклоне сидя допустимо слегка сгибать колени.

Со временем вы не только улучшите гибкость и силу, но и сможете исследовать более сложные асаны. К тому же, регулярная практика хатха-йоги доказанно снижает уровень стресса и помогает нормализовать сон.