Хасина прибыла на индийскую авиабазу

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, покинувшая свой пост на фоне массовых протестов, приземлилась на военной базе ВВС Индии в Газиабаде. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Ранее поступала информация, что Хасина находится в индийском городе Агартала. Напомним, что она и ее сестра были вынуждены покинуть официальную резиденцию в столице Дакке из-за нарастающих беспорядков и отправиться в более безопасное место.
Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, что привело к введению комендантского часа в столице и других городах страны.
Прибытие Шейх Хасины в Индию может свидетельствовать о том, что она ищет поддержки у соседней страны в сложной политической ситуации. Индия традиционно является важным партнером Бангладеш и может сыграть ключевую роль в урегулировании кризиса.
Пока не ясно, каковы дальнейшие планы Шейх Хасины и как долго она будет находиться в Индии. Однако ее прибытие в страну подтверждает серьезность политического кризиса в Бангладеш и возможные последствия для региональной стабильности.
Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Аналитик Голубовский о падении фондовых рынков: пузырь на теме ИИ схож с пузырём доткомов
Фондовые рынки в огне: азиатские индексы показали рекордное снижение, финансовые рынки Америки упали, мировые рынки валятся с утра. Просадки были и ранее: рынок США уже потерял 5% из-за разочарования инвесторов в отчётах и прогнозах связанных с полупроводниками компаний.
Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды
Ураган Дебби достиг побережья региона Биг-Бенд на западном побережье Флориды, вызывая опасения по поводу штормовых приливов и катастрофических наводнений.
В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей
В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".
Олег Газманов рассказал о произошедшем на его концерте в Сочи чуде
Народный артист России Олег Газманов эмоционально рассказал о необычном происшествии на его концерте в Сочи.