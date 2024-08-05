Хасина прибыла на индийскую авиабазу

Шейх Хасина прибыла в Индию после отставки и беспорядков в Бангладеш

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, покинувшая свой пост на фоне массовых протестов, приземлилась на военной базе ВВС Индии в Газиабаде. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ранее поступала информация, что Хасина находится в индийском городе Агартала. Напомним, что она и ее сестра были вынуждены покинуть официальную резиденцию в столице Дакке из-за нарастающих беспорядков и отправиться в более безопасное место.

Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, что привело к введению комендантского часа в столице и других городах страны.

Прибытие Шейх Хасины в Индию может свидетельствовать о том, что она ищет поддержки у соседней страны в сложной политической ситуации. Индия традиционно является важным партнером Бангладеш и может сыграть ключевую роль в урегулировании кризиса.

Пока не ясно, каковы дальнейшие планы Шейх Хасины и как долго она будет находиться в Индии. Однако ее прибытие в страну подтверждает серьезность политического кризиса в Бангладеш и возможные последствия для региональной стабильности.

Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)