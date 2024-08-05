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Шейх Хасина ищет убежища в Великобритании после отставки
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Хасина ищет убежища в Британии из-за ситуации в Бангладеш

Шейх Хасина ищет убежища в Великобритании после отставки

После отставки с поста премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина обратилась к Великобритании с просьбой о предоставлении ей убежища.

Как сообщает издание Hindu со ссылкой на информированные источники, вместе с ней находится ее сестра, которая уже имеет британское гражданство.

Напомним, что ранее Шейх Хасина и ее сестра были вынуждены покинуть свою резиденцию в столице Дакке из-за массовых протестов и беспорядков, охвативших страну. По информации телеканала News18, Хасина уже подала в отставку и первоначально прибыла в индийский город Агартала.

Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, что привело к введению комендантского часа в столице и других городах страны.

Обращение Шейх Хасины к Великобритании с просьбой о предоставлении убежища свидетельствует о серьезности ситуации в Бангладеш и опасениях бывшего премьер-министра за свою безопасность. Решение британских властей по данному вопросу пока не известно.

Ситуация в Бангладеш остается напряженной и непредсказуемой. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий новых властей и способности оппозиции направить протестную энергию в конструктивное русло.

В случае предоставления убежища Шейх Хасине в Великобритании, это может оказать влияние на политический ландшафт Бангладеш и ее внешнеполитический курс.

Мировое сообщество продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Бангладеш и надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в стране.

Фото: www.flickr.com/Russell Watkin/Department for International Development (Open Government Licence version 1.0)

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