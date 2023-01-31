Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.01.2023 : 69,5927
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.01.2023 : 75,7799
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:55

Российские войска контролируют порядка 25 населенных пунктов в Харьковской области

Российские войска контролируют порядка 25 населенных пунктов Харьковской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.

По его словам, в Харьковской области на данный момент существует много серых зон, которые по факту не контролирует ни одна из сторон.

"Сколько населенных пунктов в серой зоне — этого вам никто не скажет. Ситуация на фронте непостоянная", — отметил Ганичев.

Как сообщалось ранее, российские войска произвели перегруппировку в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Одновременно с этим администрация региона объявила эвакуацию жителей, в том числе на территорию России. По словам Ганичева, область покинули около 70 тыс. человек.

Мир

Центробанк оценил российские активы, заблокированные за рубежом

По данным госоператора, на Западе находится 5,7 триллиона рублей

Читать полностью

США требует от Турции ввести антироссийские санкции

Но Анкара хочет сохранить с Москвой теплые добрососедские отношения.

Читать полностью

Общество

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.

Читать полностью

Новости