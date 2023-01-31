Российские войска контролируют порядка 25 населенных пунктов Харьковской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.
По его словам, в Харьковской области на данный момент существует много серых зон, которые по факту не контролирует ни одна из сторон.
"Сколько населенных пунктов в серой зоне — этого вам никто не скажет. Ситуация на фронте непостоянная", — отметил Ганичев.
Как сообщалось ранее, российские войска произвели перегруппировку в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Одновременно с этим администрация региона объявила эвакуацию жителей, в том числе на территорию России. По словам Ганичева, область покинули около 70 тыс. человек.
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