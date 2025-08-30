Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:03

Существо с длинными ногами — паук или нет? Сенокосцы — живая машина времени

Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез

Многие уверены, что любое существо с длинными тонкими ногами — это паук. Но есть и другие представители паукообразных — сенокосцы (отряд Opiliones), которых часто путают с "кузенами"-пауками. У этих древних членистоногих есть уникальные особенности, о которых стоит знать.

1. Сенокосцы не пауки

Хотя они принадлежат к классу паукообразных, у них иное строение тела: цельное овальное туловище вместо разделённых головогруди и брюшка, всего пара глаз и миниатюрные хелицеры-клешни без яда. У них нет ни ядовитых желез, ни паутины.

2. Миф о "смертельном яде" — неправда

Расхожая легенда утверждает, что сенокосцы якобы одни из самых ядовитых существ на планете, но не могут прокусить кожу человека. На самом деле у них вообще нет ядовитых желез, а их ротовые части слишком слабы, чтобы причинить вред.

3. Древние "реликты" Земли

Их окаменелости насчитывают более 400 миллионов лет — задолго до динозавров. Морфология почти не изменилась, что делает их ценными для палеонтологов: по находкам можно изучать эволюцию и даже геологическую историю раскола суперконтинента Пангея.

4. Потерянные ноги не восстанавливаются

При опасности сенокосец может сбросить конечность — и она будет подёргиваться, отвлекая хищника. Однако в отличие от пауков новые ноги у них не вырастают. Потеря изменяет походку: тело начинает раскачиваться, а при множественных потерях движения становятся неровными.

5. Защита как в фильмах про шпионов

Сенокосцы умеют замирать, маскироваться или выделять зловонную жидкость из специальных желёз. У некоторых видов тело покрыто шипами, словно бронёй. Такая "химическая атака" и защита делают их менее уязвимыми для врагов.

6. Они собираются в огромные группы

Хотя сенокосцев часто считают одиночками, они могут образовывать "колонии" от нескольких особей до сотен тысяч. Такие скопления помогают пережить зиму, поддерживать влагу и температуру, а коллективный запах и вибрации отпугивают хищников.

Сенокосцы кажутся хрупкими и беззащитными, но на деле это удивительно древние и выносливые создания. Они не опасны для человека, а их уникальные стратегии выживания делают их важной частью биоразнообразия.

