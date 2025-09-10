Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 0:53

Не верьте погоде: какие культуры горят под угрозой заморозков в этом году

Полезные факты: как мороз влияет на вкус ягод и плодов, которые мы собираем

Осенняя погода в этом году удивила многих садоводов: холода пришли раньше обычного, и это поставило под угрозу урожай теплолюбивых культур. Теперь дачникам приходится корректировать свои планы и решать, какие растения убирать в первую очередь, а какие ещё могут подождать на грядках.

Какие растения в зоне риска

Больше всего страдают культуры, которые совершенно не переносят даже лёгких заморозков. В первую очередь нужно убрать томаты, огурцы, дыни, арбузы, баклажаны и перцы. Эти овощи моментально гибнут от похолодания. Особая забота требуется кабачкам: их листья быстро темнеют от мороза, и кусты перестают плодоносить.

"Кабачки убираем все, что у нас есть на кустах. Они в -2 градуса потом не будут уже плодоносить", — пояснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Под угрозой находятся и тыквы: если часть урожая не собрать вовремя, то после заморозков плоды будут плохо храниться.

Картофель — главная забота сентября

Особое внимание стоит уделить картофелю. По словам эксперта, копать клубни лучше до 15 сентября, иначе дожди третьей декады месяца могут серьёзно повредить урожай.

"Если копать сейчас, то придётся после сушки более тщательно перебирать через 10 дней. Потому что высокий риск фитофтороза", — предупредила Людмила Шубина.

Почерневшие клубни придётся безжалостно выбрасывать, и закладывать их в компост категорически нельзя — болезнь может распространиться.

Яблоки и плодовые культуры

Садоводам не стоит откладывать сбор поздних сортов яблок. При продолжительных заморозках они быстро теряют лёжкость и портятся. Лучше собрать их чуть раньше оптимального срока, чем потерять весь урожай. Аналогичная ситуация и с грушами поздних сортов: промедление может лишить запасов на зиму.

Что можно оставить на грядках дольше

Есть культуры, которые способны выдержать похолодание. Морковь и свёкла могут спокойно находиться в земле до середины сентября, особенно если они посеяны поздно. Но стоит помнить: устойчивые морозы ниже -3 градусов губительны для корнеплодов.

Капуста проявляет относительную устойчивость: среднеспелые сорта лучше убирать к концу месяца, а позднеспелые способны наливаться даже после первых морозов. Однако садоводу важно следить за состоянием кочанов. Если верхний лист лопнул, значит, вскоре треснет и весь овощ, и такой урожай храниться не будет.

Кукуруза к середине сентября достигает молочной спелости, поэтому её можно собирать без особых опасений.

Ягоды, которым мороз только на пользу

Интересно, что некоторые растения выигрывают от холодных ночей. Ягоды рябины и калины после первых заморозков становятся заметно слаще и вкуснее. Именно тогда их лучше собирать для морсов и варенья — вкус получится насыщенным, а горечь уйдёт.

Ранняя осень вынуждает садоводов действовать по приоритету. Сначала нужно спасти уязвимые культуры, затем заняться картофелем и яблоками. А вот морковь, свёклу и капусту можно оставить на грядках ещё на некоторое время. Внимательность и грамотное распределение усилий помогут сохранить урожай и подготовиться к зиме без серьёзных потерь.

Три интересных факта

  1. Заморозки чаще всего наступают на открытых участках и в низинах, где холодный воздух задерживается дольше.
  2. Яблоки, собранные до первых морозов, содержат больше витамина С, чем плоды, пережившие холодные ночи.
  3. После заморозков крахмал в картофеле быстрее превращается в сахар, поэтому клубни приобретают сладковатый вкус.

