Чеснок можно погубить за сутки: когда в июле 2025 лучше копать, а когда категорически нельзя
Если срезать озимый чеснок на день-два раньше — потеряете в размере и аромате. Опоздаете — кочанчики расползутся, а храниться будут плохо. Разбираем на простом языке, в какие июльские дни 2025 года лучше копать по лунному календарю, как понять готовность "по месту" и что сделать, чтобы долежал до нового урожая.
Лучшие дни по Луне (июль 2025)
Уборку чеснока огородники традиционно планируют на убывающую Луну — так головки лучше вызревают и дольше хранятся.
-
11, 12, 13 июля — убывающая Луна в "днях корня" (Земля): топ-даты для уборки лука и чеснока.
-
16, 17 июля — убывающая Луна, можно копать, если не успели раньше.
-
18 июля — допустимо для оперативной уборки при рискованных погодных окнах.
Избегаем:
-
10 июля (полнолуние) и 25 июля (новолуние) — ухудшается лёжкость.
Важное примечание. Лунные сутки и погодные "окна" отличаются по регионам; если сомневаетесь, ориентируйтесь в первую очередь на фактические признаки спелости и сухую погоду.
5 признаков, что ваш чеснок готов
-
Стебель полегает, нижние листья подсохли, верх — частично зеленоватый.
-
Покровные чешуи сформированы, "рубашка" плотная.
-
Стрелка (у стрелкующихся сортов) распрямилась, коробочка треснула.
-
Шейка стала тоньше и подсохла — легко перекручивается пальцами.
-
Пробная выкопка: зубки отделяются, но не рассыпаются, рисунок на чешуе чёткий.
Если чешуя ещё "сыроватая" и легко рвётся — дайте насаждению 3-5 сухих дней.
Погодное окно важнее всего
-
Идеал — 2-3 дня без дождя до копки и ясный день уборки.
-
Почва — слегка подсохшая, чтобы не рвать корни.
-
После затяжных дождей подождите, пока грунт "отдаст" лишнюю влагу.
Как копать правильно (и быстро подсушить)
-
Не выдёргивайте — только подкапывайте вилами с отступом 10-15 см.
-
Стряхните землю руками, не мойте водой.
-
Разложите в один слой под навесом с тенью и сквозняком на 10-14 дней.
-
Сушите с ботвой — питательные вещества "дойдут" в головку.
-
После просушки укоротите ботву до 3-5 см, корни — до 3-5 мм.
-
Отберите: на посадку (крупные, ровные) и в пищу.
Топ-ошибки, из-за которых чеснок не хранится
-
Ранняя уборка. "Молочные" чешуи, рыхлая головка — быстро усохнет.
-
Поздняя уборка. Переспел — зубки расходятся, трескается чешуя.
-
Мытьё и сушка на солнце. Трещины, ожоги, грибок.
-
Хранение сырым. Не досушили шейку — загниёт с кончиков.
-
Тёплый и влажный сарай. Идеальные условия для плесени и клеща.
Где и как хранить
Вариант 1 — холодное хранение:
-
0…+3 °C, влажность 60-70 %, проветривание.
-
Ящики/короба, сетки, бумажные пакеты, слои максимум 15-20 см.
Вариант 2 — тёплое хранение (квартирный):
-
+18…+20 °C, сухо и темно, без перепадов.
-
Подходит для озимого при условии хорошей просушки.
Лайфхак: часть зубков можно держать в сухой шелухе лука — она "дышит" и работает как природный сорбент.
