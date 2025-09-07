Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морковь на грядке
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:40

Опоздал с уборкой — весной лишишься урожая: болезни, которые остаются в земле

Морковь убирают при пожелтении листьев, картофель — после полегания ботвы: сроки для корнеплодов

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с искушением подержать плоды "до последнего" — вдруг ещё подрастут, поспеют или станут вкуснее. Но практика показывает: собранный вовремя урожай и слаще, и полезнее, и хранится дольше. К тому же освобождённые грядки можно использовать с пользой для почвы, что в будущем даст заметную прибавку к урожайности.

Когда убирать теплолюбивые культуры

Как только ночи становятся холоднее +15 °C, даже при жарких днях овощи начинают терять вкус и силу роста.

  • Томаты перестают набирать сладость, новые завязи не образуются. Лучше собрать их в стадии молочной спелости и оставить дозревать в ящиках.
  • Перцы и баклажаны замедляют рост, но зелёные плоды уже подходят и для салатов, и для заготовок.
  • Огурцы при холодных ночах полностью останавливаются в росте и чаще болеют.
  • Кабачки могут немного продержаться, но полноценного урожая уже не будет.

Пока хозяин жалеет растения и откладывает уборку, они заболевают: томаты поражает фитофтора, огурцы — мучнистая роса. Эти болезни легко сохраняются в почве и угрожают следующему сезону.

Уборка корнеплодов

Для корнеплодов главным ориентиром остаётся погода. Лучшее время — сухой день, когда меньше риск повредить плоды и дольше удаётся сохранить их свежими.

  1. Морковь и свёклу убирают при пожелтении нижних листьев.

  2. Картофель выкапывают после полегания ботвы.

  3. Дайкон и редьку вынимают до наступления серьёзных заморозков, иначе они становятся дряблыми.

Чтобы корнеплоды не подгнивали, ботву лучше сразу срезать.

Правила сбора бахчевых

У тыквы признак зрелости — затвердевшая кожура и высохшая плодоножка. Если обещают заморозки, снимают даже недозрелые плоды: они прекрасно дозревают в тепле. Арбуз считается спелым, когда засох ближайший к плодоножке усик и побелел "бочок". Хранить их на холодных грядках нет смысла — вкус ухудшается, а мякоть водянистая. У дыни важнее всего аромат и лёгкое отделение плодоножки. Переспевшие плоды трескаются, но недозревшие могут дойти в помещении при +20…+25 °C.

Чем занять освободившуюся грядку

Голая земля быстро теряет влагу и становится пристанищем для сорняков. Гораздо полезнее сразу посеять сидераты — овёс, вику, горчицу или фацелию.

  1. Они удержат влагу.
  2. Улучшат структуру почвы.
  3. Подавят рост сорняков.
  4. Поднимут питательные вещества с глубины.

Весной такие участки не требуют перекопки и быстрее приходят в форму.

Как правильно дозаривать урожай

Томаты лучше разложить в ящики одним-двумя слоями, добавив несколько спелых для ускорения процесса. Тыквы дозаривают при +20 °C в хорошо проветриваемом помещении. Перцы, напротив, при хранении быстро теряют упругость, поэтому их лучше использовать свежими либо отправить в заморозку.

