Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:01

Зрелость – ключ к долголетию овощей: когда на самом деле нужно собирать урожай, чтобы он не испортился

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая

Многие садоводы знают: вырастить овощи — это полдела. Главное — сохранить выращенный и собранный урожай. Чтобы продлить жизнь овощей с грядки, важно правильно определить оптимальный момент для сбора урожая.

Если промедлить, овощи могут "прихватить" осенние заморозки, и тогда плоды окажутся испорчены: начнут загнивать и утратят не только свои вкусовые качества, но и витамины. Своевременный сбор урожая является важным фактором для обеспечения его сохранности и сохранения питательных веществ.

Техническая и биологическая спелость: наука о зрелости овощей

С точки зрения агротехники выделяется две фазы зрелости растений, рассказала агроном Анна Клинг.

"Спелость овощей — это не просто вопрос вкуса, а целая наука. В садоводстве различают две важные фазы зрелости растений: техническую и биологическую. Техническая спелость наступает тогда, когда плоды готовы к употреблению. Например, кабачки собирают, пока их кожица остается тонкой и нежной — именно в этот момент они наиболее вкусные и полезные. Биологическая спелость приходит позже, когда семена внутри плодов полностью формируются, а кожура становится плотной. К сожалению, в этот период овощи уже не так хороши для еды", — пояснила агроэксперт.

В целом все огородные культуры делятся на два типа: многосборовые и одноразовые.

  • Многосборовые культуры: огурцы, помидоры, перцы, баклажаны — плодоносят постепенно, и в течение сезона можно собирать урожай неоднократно.
  • Одноразовые культуры: к ним относятся картофель, капуста, морковь, свекла и другие корнеплоды — убирают однократно в фазе оптимальной зрелости.

Лучшее время для сбора урожая: первая половина дня и сухая погода

Готовясь к сбору урожая, нужно помнить, что наилучшее время для этого — первая половина дня. Плоды, которые весь день провели на солнце или под воздействием высокой температуры воздуха (будь то открытый грунт или теплица), нагреваются, а это, в свою очередь, негативно влияет на их лежкость.

"Погодные условия играют не менее важную роль в процессе сбора. Особенно это касается корнеплодов и луковых культур. Перед тем как приступить к их выкапыванию, важно дождаться, пока земля подсохнет. Влажная почва может повредить урожай и усложнить процесс сбора", — отметила Анна Клинг.

Кроме того, необходимо ориентироваться на климатические условия и рекомендованные производителем семян сроки сбора. Выделяются раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Например, капусту раннеспелых сортов можно убирать уже в июле. Если же промедлить с уборкой урожая, кочаны потрескаются.

Признаки зрелости: картофель и другие корнеплоды

То же самое справедливо и для картофеля: в южных регионах урожай созревает быстрее, чем в северных. Если ботва картофеля начинает желтеть и усыхает, значит, пора приступать к уборке урожая.

Можно также проверить размер клубней: для этого осторожно подкапывают несколько кустов и визуально оценивают размер плодов. Кожура спелого картофеля более плотная, коричневатого цвета.

Недозрелые клубни имеют зеленоватый оттенок, а кожица у них легко сдирается. Также нужно обратить внимание на то, насколько крепко клубни держатся на стебле: зрелые картофелины снимаются практически без усилий.

Признаки зрелости: томаты

Томаты снимают с куста тогда, когда они покраснеют. В этот период они приобретают лучшие вкусовые качества. Но если ночи холодные, а погода дождливая, плоды лучше снять, чтобы их не поразила фитофтора.

Томаты, собранные на стадии так называемой бланжевой спелости (стадия бурой зрелости), могут прекрасно дозреть в сухом и теплом помещении, практически не теряя вкусовых качеств.

"Главное правило успешного сбора урожая — не упустить оптимальный момент зрелости для каждой культуры. Внимательное отношение к растениям и соблюдение этих простых рекомендаций поможет получить максимум пользы от своего сада", — резюмировала агроэксперт.

Также Анна Клинг напомнила, что плоды нельзя срывать с куста: их надо аккуратно откручивать, чтобы не повредить растение и не создать благоприятные условия для развития болезней.

Интересные факты о сборе урожая

Сбор урожая в полнолуние может продлить срок хранения овощей и фруктов.
Сбор урожая в сухую погоду улучшает его лежкость.
Недозрелые плоды можно использовать для приготовления солений и маринадов.

В заключение, определение оптимального момента для сбора урожая овощей является важным фактором для обеспечения его сохранности, сохранения питательных веществ и получения вкусных и полезных продуктов. Соблюдение рекомендаций специалистов и внимательное отношение к растениям помогут вам получить максимальную пользу от своего сада и огорода.

