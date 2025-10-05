Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полнолуние
Полнолуние
© flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

Луна, которая завершает лето: почему октябрьское суперлуние особенное

NASA: Урожайная Луна станет первым суперлунием 2025 года

Понедельник, 6 октября, подарит редкое зрелище — первое суперлуние 2025 года, известное как Урожайная Луна. Это одно из самых ожидаемых небесных событий осени: яркое, крупное и символичное, ведь именно это полнолуние завершает сезон сбора урожая и открывает холодное время года.

Что такое Урожайная Луна

Название "Harvest Moon" пришло из фольклора северных народов. Когда не было электричества, свет большой осенней Луны помогал фермерам заканчивать работы в поле, освещая ночи после равноденствия. В 2025 году осеннее равноденствие пришлось на 22 сентября, поэтому Урожайная Луна выпадает на октябрь. Это бывает нечасто, ведь обычно она наблюдается в сентябре.

В 23:47 по восточному времени (15:47 по всемирному) полнолуние достигнет пика. Однако красоту небесного диска можно будет наблюдать и в предшествующие ночи, особенно 5 октября, когда Луна окажется рядом с Сатурном — планетой, находящейся в этот период ближе всего к Земле.

Почему это суперлуние

Термин "суперлуние" означает, что полная Луна находится вблизи перигея — точки орбиты, когда она ближе всего к Земле. В этот раз расстояние составит всего 361 457 километров, почти на 10% меньше среднего. Поэтому Луна будет казаться чуть крупнее и значительно ярче обычного.

Астрономы отмечают, что пик яркости придется на вечер среды, 8 октября, когда Луна подойдет к перигею. В это же время ожидается пик метеорного потока Дракониды — редкая возможность увидеть "падающие звезды" на фоне светящегося неба, хотя сильный лунный свет может частично скрыть слабые метеоры.

Как лучше наблюдать суперлуние

Чтобы увидеть Урожайную Луну во всей красе, выберите место с открытым горизонтом на востоке — холм, берег водоема или балкон без высоких домов перед глазами. Самые впечатляющие минуты — первые 20 минут после восхода Луны: тогда она кажется особенно золотистой и огромной. Для наблюдения не нужен телескоп — достаточно взглянуть невооруженным глазом, но бинокль позволит разглядеть кратеры и темные лавовые равнины, известные как "моря".

Сравнение: обычное полнолуние и суперлуние

Параметр Обычное полнолуние Суперлуние
Расстояние до Земли около 384 400 км около 361 000 км
Визуальный диаметр условно 1,00 примерно 1,14
Яркость стандартная на 15-20% выше
Время наблюдения зависит от сезона лучше всего — при перигее

Как видно, суперлуние — не мистическое явление, а результат орбитальной механики, но впечатления от него по-настоящему магические.

Советы шаг за шагом для наблюдения

  1. Найдите место без городского освещения — парки, поля, побережья.

  2. Проверьте время восхода Луны в вашем регионе (оно различается по часовым поясам).

  3. Возьмите с собой термос с горячим напитком, чтобы комфортно наблюдать небо в прохладный вечер.

  4. Используйте бинокль или фотоаппарат с длинным фокусом для съёмки кратеров.

  5. Снимайте в момент, когда Луна появляется из-за горизонта — именно тогда она выглядит самой огромной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать Луну из центра города.
    Последствие: яркий свет фонарей "съедает" детали и снижает контраст.
    Альтернатива: выехать за город или подняться на возвышенность.

  • Ошибка: использовать смартфон без штатива.
    Последствие: снимки получаются смазанными.
    Альтернатива: установить камеру на устойчивую поверхность или использовать мини-штатив.

  • Ошибка: смотреть только в момент пика полнолуния.
    Последствие: пропускается самое живописное время — восход и закат Луны.
    Альтернатива: наблюдать за лунным диском несколько ночей подряд.

А что если будет облачно?

Даже если небо затянуто тучами, стоит попробовать наблюдать явление: свет суперлуния настолько яркий, что может пробиваться сквозь разрывы в облаках. Кроме того, отраженное свечение делает вечернее небо необычно серебристым. Астрономические онлайн-трансляции помогут не пропустить момент — их можно смотреть на платформах NASA или European Southern Observatory.

Плюсы и минусы суперлуния

Плюсы Минусы
Яркое и красивое зрелище Сильный свет мешает наблюдать звёзды и метеоры
Отличная возможность для фото Метеоры Драконид могут быть менее заметны
Образовательный интерес: видно детали рельефа Погодные условия могут испортить впечатление

Интересные факты

  1. Урожайная Луна — одно из немногих полнолуний, которое может выпадать на разные месяцы.

  2. Суперлуние может визуально увеличиваться только из-за иллюзии — мозг воспринимает Луну больше, когда она низко над горизонтом.

  3. В 2025 году всего будет четыре суперлуния, и октябрьское станет первым.

Исторический контекст

С древних времён полнолуния играли роль в земледельческих и календарных традициях. Урожайная Луна упоминалась в народных календарях Британии, Китая и России как время подведения итогов полевого сезона. В Японии праздник "Цукими" — вечер созерцания Луны — до сих пор сопровождается подношением рисовых шариков и сладостей.

Ближайшие небесные события

Октябрь 2025 года богат на астрономические явления. После суперлуния можно будет наблюдать два кометных сближения — Леммона (C/2025 A6) и SWAN R2 (C/2025 R2). А уже в ночь с 21 на 22 октября настанет пик Орионид — знаменитого потока, когда под тьмой новолуния видны десятки метеоров в час. Следующее полнолуние, получившее название "Бобровая Луна", ожидается 5 ноября и обещает стать крупнейшим с 2019 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион вчера в 21:20
Приматы в Танзании перевернули представление о своём питании: новая звезда их рациона

Новое исследование показало, что грибы играют важную роль в рационе трёх видов приматов в Танзании, а для павианов стали даже любимым продуктом.

Читать полностью » В Британии обнаружены следы гигантских фестивалей бронзового века вчера в 20:57
Древние британцы знали толк в вечеринках: археологи нашли следы мегафестивалей

Археологи доказали, что в Британии бронзового века проводились мегафестивали — пиршества у Стоунхенджа, сопоставимые с современными фестивалями по масштабу и организации.

Читать полностью » В Александрии обнаружена древняя чаша с загадочной надписью I века вчера в 20:24
Чаша, о которой молчат археологи: если бы не эта находка, мы бы до сих пор верили в сказки

В Александрии нашли чашу с загадочной надписью. Учёные спорят: это первое упоминание о Христе или магический сосуд эпохи смешанных культов?

Читать полностью » Зелёный чай защищает мышцы и улучшает чувствительность к инсулину вчера в 19:41
Тайная сила обычного напитка: как древний настой побеждает ожирение

Учёные выяснили, что зелёный чай помогает при ожирении: снижает вес, улучшает обмен веществ и защищает мышцы. Но действует он избирательно.

Читать полностью » Площадь крупнейшего айсберга планеты сократилась до 1423 км² вчера в 19:24
Ледяной колосс трещит по швам: учёные в шоке от скорости разрушения айсберга

Крупнейший в мире айсберг А23а снова потерял часть площади. Учёные фиксируют быстрые расколы и прогнозируют его полное разрушение в ближайшие годы.

Читать полностью » Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров вчера в 18:49
Земля обзавелась новым космическим попутчиком: астероид тайно сопровождал нас десятилетиями

Астрономы нашли новый околоземный астероид 2025 PN7, который может быть квазилуной Земли. Почему он так долго оставался незамеченным?

Читать полностью » В Японии разработали способ диагностики нарушений нейронных связей в мозге вчера в 18:16
Мозг заговорил с учёными: новая методика раскрывает тайны нервных связей

Учёные из Токийского университета науки нашли способ видеть связи между нейронами через интервалы сигналов. Это открывает новые возможности диагностики.

Читать полностью » На шотландском острове обнаружен новый вид древних рептилий вчера в 17:57
41 сантиметр, который изменил палеонтологию: на Шотландских островах нашли древнюю рептилию

На острове Скай найден окаменелый скелет юрской рептилии с телом ящерицы и змеиной челюстью. Может ли он быть ключом к происхождению змей?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Уязвимость в Unity Runtime затронула игры для Windows, Android и macOS
Еда
Гавайский салат с курицей и ананасом вновь набирает популярность
Садоводство
Сциндапсус одинаково хорошо растёт в кашпо, горшке и воде при минимальном уходе
Культура и шоу-бизнес
Певица Лола Янг подала в суд на продюсера Картера Лэнга из-за авторских прав на хит "Messy"
Туризм
Тревел-эксперт Инна: без VPN в Китае невозможно пользоваться привычными сервисами
Питомцы
Российская ветклиника напомнила, какие симптомы требуют срочного осмотра питомца
Авто и мото
Автомеханики объяснили, почему стандарт 2 бар больше не подходит для современных машин
Еда
Луково-сметанная подливка сохраняет нежный вкус при приготовлении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet