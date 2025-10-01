Принц Гарри обвиняет дворец в саботаже: правда или игра на публику

Попытки принца Гарри восстановить отношения с королевской семьей сталкиваются с новыми сложностями. На фоне усилий герцога Сассекского примириться с отцом, королём Карлом III, возникло дополнительное препятствие, связанное с восприятием действий королевских помощников.

Напряжение внутри семьи

По информации Sunday Times, дворец был "озадачен" заявлением Гарри о том, что помощники якобы саботируют его общение с отцом. После визита в Великобританию источники сообщили, что герцог Сассекский считает: королевские подданные усиливают напряжённость в уже непростых отношениях с Карлом III.

Однако реальная картина отличается. Старшие помощники действительно старались поддерживать и укреплять личные семейные связи, отмечает королевский источник. Друзья короля также выразили разочарование по поводу комментариев Гарри.

Визит и впечатления Гарри

Поводом для резких заявлений стала публикация газеты Sun, в которой встреча Гарри с отцом 10 сентября после более чем годичного перерыва была охарактеризована как "явно формальная". Сообщалось, что 54-минутный визит оставил у герцога впечатление, что он скорее "официальный гость" страны, чем близкий член семьи.

Позже представитель Гарри сообщил изданию Page Six, что встреча прошла хорошо, а сообщения о негативных впечатлениях являются ложными.

"Недавние сообщения о мнении герцога о тоне встречи являются категорически ложными. Приписываемые ему цитаты — чистая выдумка, подпитываемая источниками, намеренными помешать любому примирению между отцом и сыном", — заявил представитель Гарри.

Дети и фотографии

В ходе визита Гарри передал отцу фотографии своих детей — шестилетнего принца Арчи и четырёхлетней принцессы Лилибет.

"Хотя мы предпочли бы, чтобы такие подробности остались конфиденциальными, ради ясности мы можем подтвердить, что королю была передана фотография в рамке, однако на ней не было герцога и герцогини", — пояснил представитель.

Возможные сценарии развития событий

Продолжение регулярных встреч между Гарри и королём Карлом III может постепенно уменьшить напряжённость и восстановить доверие. Официальные комментарии представителей дворца и Гарри позволяют корректировать общественное восприятие, избегая усиления конфликта. Фокус на личных моментах, таких как совместные воспоминания и фотографии детей, помогает смягчить формальность и укрепить семейные связи.

А что если…

Если герцог Сассекский продолжит публично критиковать дворцовых помощников, это может усложнить процесс примирения. С другой стороны, открытое и честное общение о семейных ожиданиях может ускорить сближение.

FAQ

Как часто Гарри видится с королём Карлом III?

После более чем годичного перерыва встречи пока редки, но стороны стремятся к регулярности.

Сколько времени длится каждая встреча?

Типичный визит длится около часа, что позволяет обсудить личные вопросы, но остаётся достаточно формальным.

Какова роль представителей при примирении?

Помощники помогают организовать встречи, сглаживать недопонимания и поддерживать контакт между членами семьи.

