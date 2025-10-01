Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
принц Гарри
принц Гарри
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:13

Принц Гарри обвиняет дворец в саботаже: правда или игра на публику

Представитель Гарри опроверг сообщения о недовольстве герцога встречей с Карлом III

Попытки принца Гарри восстановить отношения с королевской семьей сталкиваются с новыми сложностями. На фоне усилий герцога Сассекского примириться с отцом, королём Карлом III, возникло дополнительное препятствие, связанное с восприятием действий королевских помощников.

Напряжение внутри семьи

По информации Sunday Times, дворец был "озадачен" заявлением Гарри о том, что помощники якобы саботируют его общение с отцом. После визита в Великобританию источники сообщили, что герцог Сассекский считает: королевские подданные усиливают напряжённость в уже непростых отношениях с Карлом III.

Однако реальная картина отличается. Старшие помощники действительно старались поддерживать и укреплять личные семейные связи, отмечает королевский источник. Друзья короля также выразили разочарование по поводу комментариев Гарри.

Визит и впечатления Гарри

Поводом для резких заявлений стала публикация газеты Sun, в которой встреча Гарри с отцом 10 сентября после более чем годичного перерыва была охарактеризована как "явно формальная". Сообщалось, что 54-минутный визит оставил у герцога впечатление, что он скорее "официальный гость" страны, чем близкий член семьи.

Позже представитель Гарри сообщил изданию Page Six, что встреча прошла хорошо, а сообщения о негативных впечатлениях являются ложными.

"Недавние сообщения о мнении герцога о тоне встречи являются категорически ложными. Приписываемые ему цитаты — чистая выдумка, подпитываемая источниками, намеренными помешать любому примирению между отцом и сыном", — заявил представитель Гарри.

Дети и фотографии

В ходе визита Гарри передал отцу фотографии своих детей — шестилетнего принца Арчи и четырёхлетней принцессы Лилибет.

"Хотя мы предпочли бы, чтобы такие подробности остались конфиденциальными, ради ясности мы можем подтвердить, что королю была передана фотография в рамке, однако на ней не было герцога и герцогини", — пояснил представитель.

Возможные сценарии развития событий

  1. Продолжение регулярных встреч между Гарри и королём Карлом III может постепенно уменьшить напряжённость и восстановить доверие.

  2. Официальные комментарии представителей дворца и Гарри позволяют корректировать общественное восприятие, избегая усиления конфликта.

  3. Фокус на личных моментах, таких как совместные воспоминания и фотографии детей, помогает смягчить формальность и укрепить семейные связи.

А что если…

Если герцог Сассекский продолжит публично критиковать дворцовых помощников, это может усложнить процесс примирения. С другой стороны, открытое и честное общение о семейных ожиданиях может ускорить сближение.

FAQ

Как часто Гарри видится с королём Карлом III?
После более чем годичного перерыва встречи пока редки, но стороны стремятся к регулярности.

Сколько времени длится каждая встреча?
Типичный визит длится около часа, что позволяет обсудить личные вопросы, но остаётся достаточно формальным.

Какова роль представителей при примирении?
Помощники помогают организовать встречи, сглаживать недопонимания и поддерживать контакт между членами семьи.

Интересные факты

  1. Гарри часто использует фотографии детей как средство эмоциональной связи с семьёй.

  2. Формальные встречи королевской семьи нередко воспринимаются общественностью иначе, чем фактически происходят за кулисами.

  3. Участие герцога в личных и семейных мероприятиях позволяет ему влиять на общественный образ семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мишель Пфайффер рассказала, что стала бабушкой в 67 лет вчера в 22:59

Голливудская фея превратилась в бабушку: Мишель Пфайффер раскрыла тайну, которую скрывала год

Мишель Пфайффер впервые откровенно рассказала о личной жизни и призналась в неожиданной новости, которая стала для неё настоящим подарком.

Читать полностью » Конфликт между Анджелиной Джоли и её отцом обострился на фоне политических заявлений — RadarOnline вчера в 21:43

Семейная битва набирает обороты: Анджелина Джоли пошла против принципов своего отца

Отношения Анджелины Джоли с отцом вновь обострились из-за политических разногласий, а комментарии актрисы воспринимаются как прямой вызов.

Читать полностью » The Rolling Stones готовят к выпуску 25-го студийного альбома в 2026 году — гитарист Ронни Вуд вчера в 20:48

Музыкальный вулкан готов извергнуться: The Rolling Stones могут разорвать чарты своим новым релизом

Легендарная группа The Rolling Stones готовит 25-й студийный альбом к выпуску в 2026 году, а также планирует серию концертов для фанатов.

Читать полностью » Тейлор Свифт установила рекорд Spotify с 5 млн предсохранений альбома вчера в 18:55

Миллионы в ожидании: Тейлор Свифт установила исторический рекорд на Spotify

Новый альбом Тейлор Свифт стал первым в истории Spotify с более чем 5 миллионами предсохранений до выхода, обещая масштабный музыкальный успех.

Читать полностью » Гэри Олдман получил рыцарское звание в Виндзорском замке — Independent вчера в 17:52

Корона кинематографа упала к его ногам: Гэри Олдман стал настоящим рыцарем

Британский актёр Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма. Что стоит за этой наградой и как она отражает его карьеру?

Читать полностью » Кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга объявили повторный показ всех фильмов вчера в 16:48

Вампирская сага оживает: в Россию возвращаются "Сумерки" с осенним марафоном

В октябре российские кинотеатры вновь погрузят зрителей в мир "Сумерек" — все части франшизы можно будет увидеть в атмосферных сеансах осенью.

Читать полностью » Холзи открыто рассказала о комплексной реабилитации и поддержке после химиотерапии вчера в 15:58

Тело против воли: Холзи раскрыла страшные диагнозы после родов

Певица Холзи рассказала о сложностях со здоровьем после родов, делясь опытом лечения и восстановления, который может вдохновить других женщин.

Читать полностью » Universal Studios пока не начала производство фильма о жизни Бритни Спирс — Daily Mail вчера в 14:59

Фильм, которого нет: байопик Бритни Спирс застыл на старте

Производство фильма о жизни Бритни Спирс застопорилось, а фанаты продолжают обсуждать кандидаток на главную роль и ждать начала съёмок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей
Авто и мото

Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend
УрФО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне "Врата Сибири"
Технологии

ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти
Питомцы

В Сибири зафиксированы нападения медведей весом до 600 кг и скоростью до 50 км/ч
Спорт и фитнес

Тренер Майкл Мэттьюс назвал оптимальное сочетание силовых и кардио для преодоления плато
Еда

Оладьи из рыбной икры сохраняют основные полезные вещества при жарке
Еда

Крабовый салат с добавлением сухариков и майонеза получается более сытным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet