Хогвартс снова оживает: любимый преподаватель заклинаний возвращается на экраны

Уорвик Дэвис снова появится в мире волшебства — он вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале по книгам Джоан Роулинг. Для поклонников "Гарри Поттера" это важное событие: именно он стал первым актером из фильмов, кто подтвердил свое участие в адаптации HBO.

Возвращение любимого персонажа

Флитвик, эксцентричный преподаватель заклинаний, всегда выделялся среди преподавателей Хогвартса. Его образ полюбился зрителям за энергичность, добродушие и чувство юмора. Теперь у фанатов будет возможность вновь увидеть Дэвиса в этой роли — но уже в формате сериала.

Любопытно, что в оригинальной киновселенной актер исполнил еще и другую заметную роль — гоблина Крюкохвата, работающего в банке "Гринготтс". Однако на этот раз его не будет: гоблина сыграет Ли Гилл.

Новое поколение учеников

Создатели проекта постепенно раскрывают актерский состав. Недавно стало известно, кто исполнит роли Дина Томаса, Винсента Крэбба и Грегори Гойла. Эти персонажи играли важную роль в школьной жизни Гарри Поттера, хоть и оставались на втором плане:

• Дина Томаса в сериале воплотит Элайджа Ошин. В фильмах этого гриффиндорца играл Альфред Энок.

• Финн Стивенс получил роль Винсента Крэбба.

• Уильям Нэш станет Грегори Гойлом.

Крэбб и Гойл всегда сопровождали Драко Малфоя и были образцовыми "слизеринцами". В книгах подчеркивалось их происхождение: оба — дети Пожирателей смерти.

Семья Уизли в новом составе

Ранее фанатам представили актеров, которые сыграют детей Артура и Молли Уизли. Перси, старшего из братьев, сыграет Руари Спунер. Младшая сестра Джинни досталась актрисе Грейси Кокран. Ну а за озорных близнецов Фреда и Джорджа будут отвечать Тристан и Гэбриел Харланды.

Эти персонажи, несмотря на второстепенность, всегда были важны для атмосферы "Гарри Поттера". Их образы прочно связаны с юмором, семейными ценностями и верностью друзьям.

Когда ждать премьеру

HBO подтвердил: первый сезон выйдет в 2027 году. Съемки уже стартовали летом 2025-го на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где когда-то создавались оригинальные фильмы.